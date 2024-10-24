Чемпиона Европы по маунтинбайку Медведева дисквалифицировали на 8 лет за допинг

Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на восемь лет за употребление допинга, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе 41-летнего спортсмена обнаружили эритропоэтин (ЭПО). Это уже второе наказание велосипедиста за нарушение антидопинговых правил, поэтому срок наказания увеличен с 4 до 8 лет. Он истечет в июле 2032 года.

41-летний Медведев дважды выигрывал чемпионат Европы по маунтинбайку в 2011 и 2018 годах.