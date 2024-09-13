Чемпион Европы по маунтинбайку Медведев отстранен из-за положительной допинг-пробы

Двукратный чемпион Европы по велоспорту в дисциплине маунтинбайк Алексей Медведев отстранен после того, как в его допинг-пробе обнаружили запрещенную субстанцию.

«Согласно п. 9.4.1. общероссийских антидопинговых правил, спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях и иной деятельности на основании положений п. 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил», — цитирует пресс-службу Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) ТАСС.

41-летний Медведев отстранен со 2 сентября 2024 года. Спортсмен в 2017 году был отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил этот срок до шести месяцев.

Медведев является двукратным чемпионом Европы по маунтинбайку.