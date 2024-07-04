Как Helldivers 2, но круче — какой будет Warhammer 40 000: Space Marine 2

Одна из немногих игр, которая разрабатывается на русском и в том числе от русских.

Уже в сентябре геймеров ждет один из самых мясных шутеров 2024 года — Warhammer 40 000: Space Marine 2. Рассказываем о сюжете игры, на каких платформах выйдет проект и будет ли он доступен на русском языке.

Фото Saber Interactive

Кто разрабатывает Warhammer 40 000: Space Marine 2

За разработку игры отвечает международная студия Saber Interactive, в которой среди прочих затесались и разработчики из России. Первой частью Space Marine занимались ребята из Relic Entertainment, которые никогда раньше не работали с экшенами, больше специализировались на стратегиях в реальном времени.

Фото Saber Interactive

Saber Interactive же, напротив, всегда специализировалась на ураганных экшенах. За плечами команды такие крепкие проекты, как Will Rock, Timeshift и World War Z, поэтому игроки возлагают на студию большие надежды.

Системные требования Warhammer 40 000 Space Marine 2

О системных требованиях сиквела Space Marine 2 пока ничего не известно. Вероятно, разработчики объявят спецификации ближе к релизу игры.

Фото Saber Interactive

Как Helldivers 2, только лучше: сюжет и геймплей Warhammer 40 000: Space Marine 2

Главным героем вновь выступит космодесантник Деметрий Тит, который в первой части крошил черепа полчищам орков. События сиквела происходят через какое-то время после отбития мира-кузницы Грайи из оригинала.

Из-за обвинения в ереси в конце первой части Тита понизили до звания лейтенанта и отправили разваливать толпы разгневанных тиранидов — существ, напоминающих больших насекомых. Так он, дескать, не только послужит ордену Ультрамаринов, но и докажет свою преданность и невиновность.

Фото Saber Interactive

Игра напоминает вышедшую в феврале Helldivers 2, однако Space Marine 2 выглядит намного дороже и масштабней. Здесь игроки также путешествуют по планетам и отстреливают орды врагов при помощи вооружения на любой вкус.

«Ваха» выгоднее выделяется перед Helldivers 2 еще и по причине того, что сюжет здесь не ограничивается фабулой в несколько предложений и лайв-сервисом, а является важной составляющей данной игры.

Что касается геймплея, то это линейный экшен от третьего лица, в котором игрокам предстоит утилизировать бесконечные толпы врагов и боссов. Уничтожать врагов можно как с огнестрелом, так и при помощи орудий ближнего боя.

Фото Saber Interactive

На расстоянии цепного меча игра превращается в слэшер с комбо, идеальным парированием и системой легких и тяжелых ударов. Но если вы не фанат сражений в толпе, то ничего не мешает экипировать своего десантника болтером.

Отдельно разработчики упомянули и PVP-режим, в котором космодесантники схлестнутся друг с другом в формате «6 на 6». Короткий тизер, опубликованный в Сети, предвещает кровавую бойню, в которой игроки смогут пустить в ход весь знаменитый арсенал Warhammer от болтеров до громоздких цепных мечей.

Издания Warhammer 40 000: Space Marine 2

Для покупки в Steam доступны три варианта игры — базовое, золотое и ультраиздание. Все варианты уже доступны для предзаказа, в том числе и на территории России. Цены на эти издания, правда, довольно кусачие.

Фото Saber Interactive

За предзаказ базового издания игроки получат ключ с самой игрой и DLC Macragge's Chosen дополнительно, которое подарит несколько раскрасок в стиле ордена Ультрамаринов для болт-винтовки и цепного меча, а также наплечник со знаком Крукс Терминатус. Стоимость такого издания составляет 3199 рублей.

Фото Saber Interactive

За золотое издание игроки получат все вышеперечисленное + сезонный пропуск и ранний 4-дневный доступ к игре. Заплатить за это придется 4699 рублей.

Для фанатов вселенной есть еще ультраиздание. За него дают все вышеперечисленное + DLC Ultramarines Champion с несколькими скинами для брони и болтера. Обойдется ультраиздание в 5199 рублей.

Фото Saber Interactive

Будет ли в Space Marine 2 русский язык

К разработке игры причастны русские, а это значит что? Что в Space Marine 2 завезут не только русские субтитры, но и полноценный русский дубляж.

Дата выхода Warhammer 40 000: Space Marine 2

Warhammer 40 000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года.

Платформы, на которых выйдет Space Marine 2

Игра выйдет на ПК в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store, а также на консолях нынешнего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series.