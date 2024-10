Не самая лучшая охота: обзор Predator: Hunting Grounds на PlayStation 5

Хищника... жалко.

Франшизе «Хищник» не везет. Пожалуй, не так сильно, как «Терминатору», единственным приличным произведением, в котором за долгие годы оказалось аниме. И все же фильмы в ней удаются через раз — то хорошие, то не очень.

Кастомизация.

А вот играм повезло больше. «Чужой против хищника» — классика олдовых шутеров, да и одноименная игра 2010 года получилась неплохой. Нельзя сказать, что сетевую Predator: Hunting Grounds приняли плохо — у игры 3215 оценок в Steam, 78% из которых положительные. Тем не менее и особенных восторгов на ее релизе не было. Нет их и сейчас, когда вышло некстген-обновление игры.

Графика

Пейзаж.

Встречают по одежке — и в случае игр это графика. Начнем с хорошего: модель Хищника выглядит вполне приятно и детализировано. Похоже, разработчики это понимают — уж слишком часто дают на нее полюбоваться. Например, в главном меню, которое показывает как раз 3D-модели персонажей.

Меню.

Все остальное выглядит в лучшем случае посредственно. Да, можно сделать скидку на возраст игры — все-таки Hunting Grounds вышла в 2020-м. Но даже это не оправдывает отвратительные текстуры травы и тем более цветастый и аляповатый мультяшный визуал. Временами игра напоминает Serious Sam 2 — разве не должен экшен о Хищнике быть чуть менее жизнерадостным?

Как ни странно, при этом время от времени игра умудряется вылетать — да, на PS5. Баги встречаются даже в обучении, несмотря на то что проходится оно минут за 10. Вероятно, переход на новое поколение прошел не самым гладким образом.

Казаки-разбойники, ЧВК-охотники

Выбор команды.

Источник вдохновения угадывается практически моментально — это Dead by Daylight, Friday the 13th: The Game и другие асимметричные мультиплеерные игры — одиночного режима здесь нет, если не считать кое-как слепленное обучение. В роли маньяка выступает, естественно, Хищник, а вместо перепуганных студентов игра предлагает поиграть за оперативников ЧВК.

Что мешает им вместе застрелить своего инопланетного врага, не испытывая страха и растерянности, которые выпали на долю персонажей фильма? Управляемые компьютером NPC-повстанцы. Задача наших протагонистов заключается не в том, чтобы справиться с Хищником — нет, они борются с кем-то вроде наркомафии в Южной Америке, а инопланетянин просто им мешает.

Воевать против повстанцев откровенно скучно. Стрельба плоха и не вызывает приятных ощущений, искусственный интеллект противников откровенно слаб, задания однообразны — иди туда, убей тех, нажми на определенные кнопки, доберись до вертолета. Надоедает все это очень и очень быстро.

Близкие контакты третьей степени

Ночное видение.

Благо рано или поздно к делу подключится Хищник — и вот тогда в Hunting Grounds может даже стать интересно играть. Опасность грозит обеим сторонам: солдаты не проживут в ближнем бою с инопланетянином и пары секунд, а фирменная невидимость и гаджеты позволят тому внезапно возникать и точно так же внезапно появляться посреди местных цветастых джунглей.

Но и самому Хищнику лучше не расслабляться — способности вроде длинных прыжков, невидимости или стрельбы требуют энергии, запас которой ограничен. А слаженная команда игроков-солдат может зажать Хищника кинжальным огнем — здоровье последнего велико, но не безгранично.

Более того, после ранений его начнет выдавать ядовито-зеленая кровь — и сбежать, чтобы восстановить здоровье, станет еще сложнее. Впрочем, даже у зажатого в угол Хищника все еще есть вариант победить. Если активировать устройство самоуничтожения, то победа достанется именно ему.

Вертолет.

Правда, надежды на это мало — разве что вам попадутся неопытные игроки. Обезвредить устройство не так сложно, да и убежать от взрыва, который нам, кстати, не покажут, подобно Арни в самом первом фильме, тоже не ахти какая задача. Кроме того, павших товарищей можно воскрешать — если, конечно, Хищник не успел добить их при помощи анимации в духе Mortal Kombat.

Играть за Хищника умеренно весело, в основном благодаря атмосфере фильмов. То самое инфракрасное зрение, та самая пушка на плече, а если прокачаться — то можно открыть метательные диски, копья и другие знакомые фанатам орудия убийства. Чаще всего хищнику приходится скакать по деревьям, и делать это не так сложно — по крайней мере в большинстве случаев.

Недобрая охота

Ночник.

Быть солдатом скучнее. Да, бои против инопланетного охотника могут увлекать. Но в большинстве матчей баланс скилла игроков не попадает в золотую середину — либо Хищник влегкую раскидывает вас и ваших беспомощных товарищей, либо бестолково гибнет под вашими пулями, попавшись на перенесенную из фильма уловку с обмазыванием грязью.

И, что печально, гейм-плей однообразен. Hunting Grounds обладает развитой системой прокачки в худших традициях игр-сервисов с лутбоксами, перками и гаджетами. Но однообразность матчей не дает мотивации для того, чтобы запускать поиск матча снова и снова. Сколько можно стрелять по наркобаронам, вырывать у наемников хребет или пытаться попасть из плазменной пушки?

Труп.

Разумеется, ответ будет разниться в зависимости от того, являетесь ли вы фанатом франшизы. Но любой фан-сервис — даже аудиозаписи в духе MGS 5 с попытками развивать сюжет голосом Шварценеггера — приедается, особенно в столь неказистом исполнении. И с этим не справиться ни одной инопланетной бомбе.

Обучалка.

Онлайн «Охотничьих угодий» неприлично низок, а матчи ищутся долго — несмотря на кроссплей между платформами и выход некстген-обновления. Едва ли разработчики смогут сделать что-то, что сделает проект более привлекательным для новичков — проще будет сделать что-то новое с нуля. Поэтому посоветовать заглянуть в Predator: Hunting Grounds можно разве что на краткую экскурсию.