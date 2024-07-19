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19 июля, 23:50

Расписание распродаж игр в Steam на первое полугодие 2025 года

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Когда предупреждают сильно заранее — это приятно.

Valve за 5 месяцев до конца 2024 года уже объявила о предстоящих распродажах 2025 года. Правда, пока речь идет лишь о первом полугодии. Тем не менее приятно, что компания заботится о своих пользователях и заранее объявляет о готовящихся событиях, чтобы люди могли к ним подготовиться как финансово, так и морально.

Список распродаж в Steam до июля 2025 года

Фестиваль стратегий в реальном времени: с 20 по 27 января 2025 года
Фестиваль idle игр: с 3 по 10 февраля 2025 года
Фестиваль локальных кооперативов: с 10 по 17 февраля 2025 года
Февральский фестиваль «Играм быть»: с 24 февраля пр 3 марта 2025 года
Фестиваль визуальных новелл: с 3 по 10 марта 2025 года
Весенняя распродажа в Steam: с 13 по 20 марта 2025 года
Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: с 24 по 31 марта 2025 года
Фестиваль сокобанов: с 21 по 28 апреля 2025 года
Фестиваль военных игр: с 28 апреля по 5 мая 2025 года
Фестиваль коллекционирования существ: с 12 по 19 мая 2025 года
Фестиваль «Зомби против вампиров»: с 26 мая по 2 июня 2025 года
Июньский фестиваль «Играм быть»: с 9 по 16 июня 2025 года
Фестиваль рыбалки: с 16 по 23 июня 2025 года
Летняя распродажа в Steam: с 26 июня по 10 июля 2025 года

Steam. Через какой сервис в России выгоднее пополнять кошелек Steam

Список распродаж в Steam на остаток 2024 года

Фестиваль Tower Defense: с 29 июля по 5 августа 2024 года
Фестиваль файтингов: с 5 по 12 августа 2024 года
Фестиваль ритма: с 19 по 26 августа 2024 года
Фестиваль космического пространства: со 2 по 9 сентября 2024 года
Фестиваль самолетов, поездов и автомобилей: с 16 по 23 сентября 2024 года
Фестиваль пошаговых ролевых игр: с 30 сентября по 7 октября
Фестиваль «Играм быть» в октябре: с 14 по 21 октября 2024 года
Фестиваль в честь Хэллоуина: с 28 октября по 4 ноября 2024 года
Фестиваль готовки: с 11 по 18 ноября 2024 года
Осенняя распродажа в Steam: с 27 ноября по 4 декабря 2024 года
Зимняя распродажа в Steam: с 19 декабря 2024 года по 2 января 2025 года

Скриншот из&nbsp;игры Half-Life: Alyx. Как пополнить кошелек и купить игры в Стим, если ты из России

Как экономить деньги на играх

Если покупать игры за их полную стоимость, то никакой зарплаты не хватит. Распродажи в Steam и в других онлайн-магазинах — это отличная возможность урвать понравившийся тайтл по вкусной цене.

В России многие игры недоступны на распродажах, но достаточно сменить регион — как они вновь октрываются для покупки.

Чтобы экономить на играх было проще:

1. Добавьте понравившиеся игры в список желаемого в Steam, чтобы отслеживать появившиеся на них скидки было проще.
2. Используйте SteamDB, чтобы просматривать самые выгодные предложения.
3. Не покупайте недавно вышедшие игры на первой же распродаже, дождитесь пока пройдет время и купите понравившийся тайтл на летней, либо зимней распродаже — именно эти распродажи в Steam считаются самыми крупными.

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