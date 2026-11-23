Все концовки GTA 6: варианты финала и как их получить

У GTA 6 несколько финалов, и они отличаются не только заключительным диалогом. На исход истории Джейсона и Лусии влияют решения в последней главе, выбор на мосту и, по опубликованным руководствам, отношения героев и деньги, отложенные в BuckMe. Разберем известные варианты и объясним, что нужно сделать для лучшей концовки.

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Сколько концовок в GTA 6

Rockstar официально не публиковала окончательное число вариантов, поэтому наиболее точная формулировка — несколько концовок. Руководство PC Gamer подробно разбирает четыре исхода финального эпизода на мосту, а GTA Base и тематические гайды описывают еще один более ранний сценарий. В результате в открытых материалах чаще говорят о пяти вариантах. При этом часть источников иначе группируют неудачные попытки побега, и важно не выдавать эту классификацию за официальную.

Ключевая сцена происходит в финальной миссии The End of the Road. После нападения на объект Джорджо Галло и попытки покинуть Вайс-Сити Джейсон и Лусия оказываются перед полицейским кордоном на мосту Леонида-Кис. Игрок видит два основных решения: Swim for It («Плыть») и No Surrender («Не сдаваться»). Но один и тот же пункт не всегда приводит к одинаковому исходу.

Mendez's Deal Принять раннюю сделку в Protective Custody Неблагоприятный исход до основной сцены на мосту; описан сторонними гайдами Failed Escape Выбрать Swim for It при неблагоприятных условиях или сорвать побег Герои гибнут No Surrender Выбрать No Surrender на мосту Герои погибают в машине Jason Takes the Fall Swim for It, успешный побег Лусии, без полной суммы накоплений Джейсон попадает в тюрьму, Лусия остается на свободе Two Years Later Swim for It, хорошие отношения, приемлемый профиль и 2 миллиона долларов в BuckMe Спустя время герои воссоединяются

Последовательность и названия отдельных вариантов взяты из PC Gamer, GTA Base и PowerPyx. Подробности проверки Criminal Profile и ранней сделки пока лучше сверять со своим сохранением: официальной таблицы всех условий Rockstar не публиковала.

Концовка No Surrender: отказ сдаваться

Самый прямолинейный, но трагический выбор — No Surrender. Джейсон и Лусия решают прорваться через перекрывшие дорогу полицейские машины. В результате начинается стрельба, после которой оба персонажа погибают. По описанию PC Gamer и PowerPyx, этот исход не требует особой подготовки и не зависит от накопленных денег.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Разработчики намеренно лишают решение романтического героизма. Даже если до финала пара сумела выдержать множество перестрелок и крупных ограблений, открытый бой с полицейским кордоном здесь не превращается в счастливый побег. В эпилоге история продолжается без родителей ребенка Лусии.

Концовка Swim for It: почему побег может закончиться по-разному

Вариант Swim for It запускает попытку покинуть машину и выбраться через воду. По данным PC Gamer, после основного выбора появляется дополнительная подсказка Exit, и важно не пропустить ее. Журналист описывает как удачное развитие событий, так и смерть обоих персонажей при бездействии. Другие гайды делают больший акцент на накопленных характеристиках отношений и криминальной репутации.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Из-за этих различий не стоит считать, что одного нажатия Swim for It достаточно для лучшей концовки. Самый безопасный сценарий — выполнить условия для отношений и денег до заключительных миссий, сделать отдельное сохранение и внимательно следить за подсказками. Тогда можно проверить вариант выхода из машины, не теряя весь прогресс кампании.

Плохая концовка Failed Escape: неудавшийся побег

В гайде GTA Base неудавшийся побег связан с отрицательным Criminal Profile, например с уровнем Psycho или Irredeemable. При попытке выбраться из машины Джейсон оказывается перед полицейскими с оружием, после чего погибает, а Лусия тоже не успевает спастись. PC Gamer описывает похожий трагический вариант, если при Swim for It не нажать Exit.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Эти источники пока не дают исчерпывающего объяснения, как именно сочетаются временная подсказка и профиль персонажа. Поэтому правильнее говорить о неблагоприятном варианте побега, а не обещать игроку одну универсальную кнопку для его получения. Если финал нужен для коллекции, стоит делать отдельное сохранение перед развилкой.

Хорошая концовка Jason Takes the Fall: Джейсон жертвует свободой

В хорошем варианте Джейсон позволяет Лусии уйти, но сам оказывается под арестом. Лусия остается на свободе и позже приходит к нему на свидание вместе с сыном Томасом. Это не безоблачный финал: герои живы, но их совместное будущее отложено, а цена спасения — тюремное заключение.

GTA 6. Фото Rockstar Games

По GTA Base, для такого варианта нужны хорошие отношения уровня Hot Together, достаточно спокойный Criminal Profile и выбор Swim for It, но без полных двух миллионов долларов в семейных накоплениях. PC Gamer отдельно подтверждает сам сюжетный результат. Способ улучшить отношения зависит от принятых по ходу истории решений, поэтому готовить этот финал лучше заранее.

Лучшая концовка Two Years Later: как спасти обоих героев

Самый благополучный из описанных финалов называется Two Years Later. Пара тоже проходит через драматический эпизод на мосту, но затем история переносится на два года вперед. Лусия получает возможность вернуть Джейсона из тюрьмы, и семья снова встречается. Такой исход уже нельзя получить простым нажатием одной кнопки в последнем кадре: его условия складываются на протяжении кампании.

1. До финальной цепочки поддерживайте высокие отношения Джейсона и Лусии. В гайдах целевое состояние называется Hot Together.

2. Старайтесь не ухудшать Criminal Profile без необходимости: избегайте неоправданных убийств прохожих и выбирайте менее жестокие решения в сюжетных сценах, когда игра дает возможность.

3. Накопите 2 миллиона долларов в семейных сбережениях BuckMe до начала миссии Protective Custody. Это условие прямо упоминают PC Gamer и GTA Base.

4. Создайте отдельный слот сохранения перед финальными миссиями. Так проще проверить разные исходы, не переигрывая кампанию с начала.

5. В момент заключительного выбора выберите Swim for It и выполните подсказку Exit, когда она появляется.

6. Досмотрите титры и сцену эпилога: именно там становится видно, удалось ли добиться варианта Two Years Later.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Тонкость: одно из руководств описывает списание суммы в эпилоге, отличающейся от порога накоплений. Для выбора варианта ориентируйтесь на проверенный порог 2 миллиона долларов до финала, а не на позднюю цифру, которая появляется в сцене после титров. Rockstar не публиковала официальный калькулятор исходов.

Ранняя концовка Mendez's Deal: скрытая развилка

Некоторые игровые справочники выделяют пятый сценарий, который наступает до традиционной сцены на мосту. В миссии Protective Custody персонаж получает предложение сделки, связанной с Мендесом. По данным GTA Base, согласие может привести к преждевременному трагическому финалу. Эту ветку пока нельзя считать настолько же хорошо документированной, как No Surrender и Swim for It: PC Gamer прямо пишет, что видел и другие варианты, но не разбирает их все.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Если хотите проверить раннюю сделку, сделайте сохранение до Protective Custody, внимательно следите за подсказками выбора и не продолжайте на единственном слоте. Не стоит рассчитывать, что любую раннюю развилку можно отменить через повтор только последнего задания.

Влияют ли отношения, репутация и деньги на финал

Да, но не одинаково. Деньги в BuckMe важны прежде всего для самого благополучного варианта. Отношения Джейсона и Лусии описываются руководствами как отдельный показатель, позволяющий выйти на положительный исход. Criminal Profile отражает стиль прохождения и, по данным GTA Base, может ограничить варианты побега. В то же время No Surrender остается трагическим решением даже при идеальном предыдущем прохождении.

Отношения Hot Together В опубликованных гайдах необходимы для положительного финала BuckMe Family Savings — 2 миллиона долларов Открывает вариант с воссоединением семьи Criminal Profile Может определить, станет ли Swim for It успешным Выбор No Surrender Ведет к смерти обоих героев Подсказка Exit Важна для побега по инструкции PC Gamer

Как переиграть концовку GTA 6

По описаниям PC Gamer и GTA Base, после титров игра возвращает к состоянию перед финальным заданием, позволяя снова изучить развилку. Однако этого недостаточно для изменений, накопленных за весь сюжет. Например, если перед финалом мало денег или плохая репутация, простой повтор последней сцены не сделает историю благополучной.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Лучше использовать ручные сохранения в разных слотах: одно до Protective Custody, второе перед The End of the Road. Тогда можно отдельно проверять скрытое предложение сделки и варианты на мосту. Не полагайтесь на автоматическое сохранение, если хотите собрать все возможные исходы.

Какую концовку GTA 6 считать канонической

Пока у Rockstar нет публичного заявления о каноническом финале. Разные окончания раскрывают одни и те же темы — любовь, свободу, ответственность и цену криминальной карьеры, — но приводят героев к противоположным результатам. Называть Two Years Later лучшим удобно с точки зрения выживания персонажей, однако это оценка игроков, а не официальный статус единственно правильной истории.

Частые вопросы о концовках GTA 6

Может ли Джейсон погибнуть?

Да, в некоторых трагических вариантах погибают оба героя. В положительных исходах Джейсон остается жив, хотя может попасть в тюрьму.

Можно ли спасти Лусию?

Да. При удачном Swim for It она уходит от полиции. Последующий исход зависит от накопленных условий и выбранных действий.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Нужно ли пройти все побочные задания ради лучшей концовки?

Нет подтвержденного требования закрыть вообще все побочные миссии. В опубликованных руководствах фигурируют конкретные условия: отношения, профиль, накопления и выбор в финале.

Самый практичный совет для игрока, который хочет увидеть разные финалы: не доводите сюжет до финала на одном сохранении. А если нужна позитивная развязка, еще до Protective Custody подготовьте деньги и отношения — поздняя кнопка на мосту уже не исправит все предыдущие решения.