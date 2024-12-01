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Самая ожидаемая российская игра? Что мы знаем о «Войне миров: Сибирь»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото 1С Game Studios
Надежда российского геймдева может выйти хорошей игрой, а может оказаться очередной «Смутой».

Нельзя отрицать, что русский геймдев становится все более и более амбициозным. Где-то получается хорошо (Atomic Heart), где-то спорно («Смута»), местами — и вовсе кошмарно (The Day Before), но жизнь в индустрии есть в любом случае.

И один из самых ожидаемых отечественных проектов — это разрабатываемая 1С Game Studios «Война Миров: Сибирь». Пришельцы, Российская империя, кинематографические эпизоды...

Фото 1С Game Studios

Первое описание игры звучало настолько же захватывающе, насколько и настораживающе. Наконец-то у нас появилась возможность взглянуть на сам проект и понять, чего стоит от него ждать.

Первый трейлер «Войны миров: Сибирь»

Сюжет «Войны миров: Сибирь»

Усач.
Фото 1С Game Studios

Конец XIX века — 1896 год. На Землю вторгаются инопланетяне, и нашей планете приходится очень туго — земные государства не в силах ничего противопоставить более развитой цивилизации. Несмотря на старания императорских войск, не избежал печальной судьбы и Санкт-Петербург.

Фото 1С Game Studios

Власть в городе рухнула, его улицы заполонили беженцы и мародеры. В этой ситуации главный герой и пытается выбраться в Сибирь — сначала чтобы спастись, а затем и чтобы бороться там против захватчиков. Разумеется, нам обещают увлекательный сюжет, полный запоминающихся персонажей.

Завязка истории следует знаменитому роману Герберта Уэллса, который так и называется — «Война миров». Современному человеку эта книга скорее знакома по экранизации Стивена Спилберга, где действие перенесено в начало XXI века. Но на самом деле оригинальный антураж подходит сюжету ничем не хуже — тем более в связке с близкой нам темой исторической России.

Геймплей «Войны миров: Сибирь»

Драка.
Фото 1С Game Studios

Судя по видео, нас ожидает приключенческий экшен с элементами стелса. Герой прячется от мародеров, дерется с ними руками, ногами и подручными предметами, а при случае и вовсе в них стреляет — первый такой случай показан в ролике и вызывает у протагониста настоящий шок. Первое, что приходит на ум при виде геймплея, это недавний Alone in the Dark, если бы он не был хоррором.

Впрочем, важная часть игры очевидно еще не была показана — это сражения с инопланетянами. Напомним, что в оригинальном произведении (дальше будут спойлеры для романа, которому скоро исполнится 130 лет) даже военная техника начала XX века могла уничтожать треножники инопланетян — просто те были куда сильнее, и одолеть их получилось, только когда за дело взялись земные микробы.

Церковь.
Фото 1С Game Studios

Трудно поверить, что разработчики «Войны миров» не дадут нам самим пострелять по пришельцам из пушки, а то и вовсе заманить их в ловушку в духе шестого эпизода «Звездных войн» — тем более что герою пришлось убегать от инопланетного негодяя в самом начале игры, что явно предполагает мщение.

Графика «Войны миров: Сибирь»

Улицы.
Фото 1С Game Studios

Нельзя сказать, что картинка «Войны миров» поражает воображение, — по современным меркам игра выглядит прилично, но не более. Впрочем, недостатки детализации с лихвой компенсируются архитектурой и вывесками, одеждой персонажей, предметами. Все это словно сошло со старых иллюстраций.

Надпись в трейлере явно намекает, что показанное исполнено не в финальном качестве, так что к релизу графика вполне может стать лучше.

Фото 1С Game Studios

Платформы и дата выхода «Войны миров: Сибирь»

Игра точно выйдет на ПК в VK PLAY и Steam. Разработчики не против выйти и на современных консолях, но точной информации о поддерживаемых платформах, помимо компьтеров, пока нет. Нет и точно установленной даты выхода, хотя ориентироваться стоит скорее на 2026-й, чем на 2025-й.

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