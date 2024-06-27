Все консоли от Sony за все время: от худшей к лучшей

PlayStation 5 пока не худшая консоль, но одна из них. Впрочем, все еще может измениться.

Своим появлением на свет бренд PlayStation обязан несостоявшейся сделке между Sony и Nintendo. Первая должна была выпустить CD-аддон для SNES, но договор расторгли в одностороннем порядке. Оскорбленная таким решением Sony не только не выбросила в мусорный жбан все наработки, но и решила отомстить.

Итог мы все знаем — на свет появилась легендарная PlayStation, навсегда изменившая игровую индустрию и положившая начало целой линейке консолей. О них мы и расскажем, начав с менее удачных.

PlayStation Vita (2011)

PS Vita. Фото theshortcut.com

Принято считать, что человек ошибается лишь один раз. Если он наступает на те же грабли вновь, то, стало быть, делает это осмысленно. Именно так можно описать ситуацию с PS Vita. Казалось бы, PSP показала, что одной графикой геймеры сыты не будут и нужно регулярно выпускать на консоли крутые эксклюзивы.

И начала компания, что называется, за здравие. Уже на старте Vita предлагала Uncharted: Golden Abyss, не сильно пасовавшую перед первой частью для PS3. Многие даже не верили в то, что портативная консоль способна выдавать такую графику в те времена. Но нет, Sony не солгала, и «карманный» Uncharted действительно выглядел так же, как и в рекламных роликах.

Но потом наступило затишье — консоль наводнили инди- и мультиплатформы, а эксклюзивов что-то было не видать. Да и качество графики большинства проектов было на уровне «чуть получше PSP». Магия «игравшей мускулами» Uncharted куда-то резко улетучилась. Словом, игроделы обленились совсем, а Vita начала стремительно терять вес в глазах игроков.

Рядом была Nintendo 3DS с интересной фишкой в виде двух экранов, пусть и позаимствованной у предшественницы. Также консоль умела отображать стереоскопическую картинку без вспомогательных средств. Но главное — она предлагала свою уникальную библиотеку проектов, а не одни лишь урезанные версии игр со стационарных консолей PlayStation.

В свое время схожая ситуация сложилась и с PSP, но в первый раз, что называется, проканало. А во второй уже нет. И Vita с ее 16 миллионами проданных устройств стала самым оглушительным провалом в истории консолей японского гиганта.

PlayStation 3 (2006)

PlayStation 3. Фото game-port.online

Не зря говорят, что и на старуху бывает проруха. Под руководством Кена Кутараги вышли мегауспешные PS1 и PS2, но в случае с PS3 правило про Бога и троицу не сработало. Sony мало того что затянула с релизом, позволив Xbox 360 раньше выйти на рынок, так еще и избрала странную тактику продвижения.

PS3 позиционировалась не просто как еще одна консоль, а целый мультимедийный центр. Но времена PS2, когда многие покупали ее в качестве дешевого DVD-плеера, уже давно были в прошлом. Blu-ray не стал столь же популярным, и попытки продвигать новинку в качестве проигрывателя видео особого успеха не снискали.

Стартовая линейка проектов тоже не выглядела особо желанной. К тому же впоследствии выяснилось, что многие ролики с памятной презентации на E3 оказались лишь пререндером, выдаваемым за геймплей. Например, скандальный трейлер Killzone 2. Плюс, подобно PS2, консоль была сложной для программирования, и в первые несколько лет качество графики в мультиплатформенных играх заметно уступало Xbox 360.

Конечно, со временем ситуация выровнялась — разработчики приноровились к строптивому железу, и появились новые успешные франшизы, но итоговые продажи консолей были практически такими же, как у конкурента. По сравнению с успехом предшественницы это определенно был провал.

PlayStation 5 (2020)

PlayStation 5. Фото wired.com

Пандемия COVID-19 сильно ударила по стартовым продажам PS5. Да и стартовая линейка проектов была не особо примечательной. Впрочем, не сказать, что она была сильно лучше у Xbox Series. Да и вообще текущее поколение консолей не производит мощного впечатления даже по прошествии четырех лет.

60 fps в каждой второй игре — это, конечно, здорово. Но за плавность картинки почти всегда приходится платить качеством графики, которая и так едва ушла от стандартов PlayStation 4. К тому же Sony отчего-то позабыла про ряд своих некогда популярных серий, а новыми особо радовать не стала.

Впрочем, кое-какая работа над ошибками впоследствии была проведена. Например, появился аналог Game Pass с Xbox, да и вопрос с обратной совместимостью с консолями PlayStation ранних поколений тоже в некоторой мере решили. Консоль продается хорошо и значительно лучше конкурента, но до успехов хотя бы PlayStation 4 вполне может и не дотянуться.

О пяти ключевых ошибках Sony в отношении PS5 мы уже рассказали в отдельном материале. Рекомендуем к ознакомлению, если вдруг пропустили.

PlayStation Portable (2004)

PSP. Фото engadget.com

В техническом плане PSP стала настоящим прорывом. Подумать только, PS2 у вас в кармане! И это в то время, когда народ с удовольствием играл на Game Boy Advance и кнопочных телефонах. Технологический скачок был колоссальным. К тому же PlayStation Portable могла проигрывать аудио и видео, имела на борту веб-браузер. Короче, настоящий мультимедийный комбайн в кармане.

Казалось бы, что может пойти не так? Все просто — Sony готовилась к запуску и дальнейшему продвижению PS3. И, конечно же, приоритет был отдан более дорогой стационарной консоли. В компании легкомысленно решили, что народ клюнет на визуал и мультиплатформы будет предостаточно. Но на практике вышло иначе — PSP отчаянно нуждалась в эксклюзивах.

Правда, немалую популярность платформе впоследствии обеспечили хомбрю-приложения вроде тех же эмуляторов. Да и в целом PlayStation Portable не стала провалом — 80 с лишним миллионов проданных систем все-таки солидная цифра. Но к Nintendo DS приблизиться не удалось — приставка ушла в большой отрыв по продажам, несмотря на огромное отставание в техническом плане.

Увы, яркие эмоции от крутой графики стремительно сошли на нет, а конкурент с его интересной концепцией двух экранов и засильем крутых эксклюзивов стал для большинства покупателей куда более желанным приобретением.

PlayStation 4 (2013)

PlayStation 4. Фото eurogamer.net/

При разработке PS4 были учтены недостатки предшественницы. К тому же консоль получилась мощнее Xbox One, хотя громкие речи о значительном превосходстве сильно преувеличены и на практике большинство мультиплатформенных игр выглядело примерно одинаково на обеих консолях.

Но не только графикой, как уже не раз отмечалось в этом тексте, будешь сыт. И Sony учла это, заручившись поддержкой целой плеяды талантливых разработчиков. В результате пользователи PS4 получили не только продолжения полюбившихся на прошлой консоли хитов, но и ряд новых успешных проектов. Bloodborne, Detroit: Become Human, Horizon и, конечно же, эпический перезапуск God of War.

Microsoft тоже не обделила своих игроков рядом эксклюзивов, но тут же выстрелила себе в колено. Ведь большинство этих игр вышло на ПК и Xbox One. А поиграть в большую часть хитов с PS4 владельцы ПК смогли сильно позже.

PlayStation 2 (2000)

PlayStation 2. Фото ebay.com

Вряд ли кто-то сомневался в том, что наследница самой успешной консоли прошлого поколения повторит ее путь. Кредит доверия к Sony был настолько огромным, что лишь за первый год в мире было продано свыше 10 млн устройств. И это при том, что стартовая линейка проектов была невзрачной и не выдерживала никакой критики по сравнению с изобилием игр для Sega Dreamcast.

Впрочем, аудитория прекрасно понимала, что однажды на PS2 выйдут продолжения полюбившихся на первой PlayStation тайтлов — нужно лишь подождать. К тому же ахиллесовой пятой консоли стал сложный для разработки процессор Emotion Engine. Программировать на Dreamcast было в разы проще, и в первые два года PS2 скорее отпугивала аудиторию своими играми, многие из которых сильно уступали по графике консоли от Sega.

Но ожидания поверивших Sony пользователей оправдались в полной мере уже к концу 2001-го. Даже если бы Sega не отказалась от участия в консольной войне, PS2 все равно уложила бы конкурента на лопатки одной левой. Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2, Gran Turismo 3, Final Fantasy X, Devil May Cry и GTA 3.

Казалось, будто кто-то наконец-то позвал сантехника и устранил недельный засор. Это был шах и мат не только Sega, но и прочим конкурентам. Так в итоге и вышло — консоль стала самой продаваемой в истории игровой индустрии.

PlayStation 1 (1994)

PlayStation 1. Фото dzen.ru/a/ZBsiNFDAogFEsuwa

Вопреки известному правилу про первый блин и ком оригинальная PlayStation стала не просто успешной, а лучшей консолью своего поколения. И прежде всего благодаря архитектуре. Боявшаяся пиратства и не до конца верившая в успех CD (как игрового носителя) Nintendo сделала картриджную N64.

Консерватизм обернулся не одной и даже не тремя палками в колесах разработчиков. С Sega Saturn вышло немногим лучше — мудреное железо оказалось не по зубам большинству девелоперов, отчего графика в играх начала проигрывать PlayStation 1 чуть ли не с порога.

В итоге Sony переманила на свою сторону большую часть тогдашних топовых разработчиков, включая Square Enix. Подумать только, какой удар пережила Nintendo, ведь серия Final Fantasy была одной из главных визитных карточек NES и SNES. А теперь Final Fantasy 7, первая трехмерная часть серии, выходит на PS1 и ПК, но не на N64. К тому же именно благодаря PlayStation 1 свет увидели такие культовые серии, как Tekken, Resident Evil, Silent Hill.

Да, PlayStation 2 стала самой продаваемой консолью Sony и самой продаваемой игровой консолью в истории. Но все же начало этой истории положила первая PlayStation, за что мы и удостоили ее первого места.