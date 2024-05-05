Серия Silent Hill: от худшей к лучшей игре

Скрашиваем ожидание Silent Hill 2 Remake.

Даже те игроки, что проходят мимо жанра хоррора, признают культовый статус франшизы Silent Hill. За ее долгую историю выходили как крутые проекты, оставившие след в индустрии, так и откровенно неудачные. В ожидании новостей о Silent Hill 2 Remake предлагаем вспомнить все игры серии, от худшей к лучшей.

11. Silent Hill HD Collection

Разработчик: Hijinx Studios

Дата выхода: 20 марта 2012 года

Фото Silent Hill HD Collection

Silent Hill HD Collection наглядно показала, что нельзя просто взять и портировать старые тайтлы на новые платформы как есть. В итоге на новых консолях ремастеры второй и третьей части работали гораздо хуже, чем на оригинальных устройствах.

К тому же сборник пестрел глюками, багами и плохо перезаписанной озвучкой. Дополнительно фанатов разочаровало решение включить в набор только две игры с игнорированием остальных. Получилось так, что издатель хотел по-быстрому заработать легких денег на легендарном имени, не сильно заботясь о качестве.

10. Silent Hill: Book Of Memories

Разработчик: WayForward Technologies

Дата выхода: 16 октября 2012 года

Фото Silent Hill: Book Of Memories

С именитой франшизой творение студии WayForward связано лишь отдаленно: местные локации отдают схожей стилистикой, а по уровням щедро разбросаны пасхалки. В остальном это скучная бродилка, вышедшая на консолях PlayStation Vita и слабо связанная с основной линейкой.

Большую часть времени игроки ходили по однообразным и тоскливым подземельям, искали нужные предметы и участвовали в простеньких боях. Дополнялось ужасно медлительным темпом, который нагонял зевоту. Редкие ролевые элементы не меняли общей картины. Увы, последняя игра серии, выпущенная Konami, откровенно не удалась.

9. Silent Hill: Downpour

Разработчик: Vatra Games

Дата выхода: 13 марта 2012 года

Фото Silent Hill: Downpour

На стадии разработки это был амбициозный проект. Авторы Downpour активно экспериментировали с механиками, одновременно стараясь сохранить идентичность франшизы. Однако реализовать удалось далеко не все.

В игре появились просторные локации, поощрявшие исследование, разные побочные квесты, несколько концовок и возможность взглянуть на одни и те же события с разной перспективы. Однако дизайн уровней выглядел невыразительно, боевка скорее раздражала, а монстры напрочь лишились харизмы. Окончательно тайтл добили технические проблемы и плохая производительность.

8. Silent Hill: Homecoming

Разработчик: Double Helix Games

Дата выхода: 30 сентября 2008 года

Фото Silent Hill: Homecoming

Homecoming стала первой игрой серии, над которой работал не японский, а американский разработчик. И новые авторы тут же сместили акценты с давящей атмосферы и головоломок на более активный геймплей. Ко всему этому прилагалась впечатляющая для своего времени графика и управляемая камера.

Но неожиданно для всех подвел сюжет, по сути, представлявший собой копипасту прошлых частей и не привносивший в лор Silent Hill ничего нового. Скучным получился не только протагонист, но главный злодей. Неудивительно, что многие фанаты считают, что именно тут Silent Hill окончательно свернула не туда.

7. Silent Hill: Origins

Разработчик: Climax Studios

Дата выхода: 6 ноября 2007 года

Фото Silent Hill: Origins

Приквел всей франшизы Silent Hill создавался для консоли PSP. И удивительно, но авторы смогли воссоздать на небольшом устройстве с единственным аналоговым стиком весьма детализированный город во всех мрачных красках.

События Origins происходили задолго до того, как Гарри Мейсон отправился в злосчастный отпуск с приемной дочерью. Разработчики не только добавили предысторию местной вселенной, но и не забыли о геймплее и фансервисе. Особенно хвалили пугающую атмосферу и возможность проходить все короткими партиями. Неудивительно, что немного позже ее перенесли на Playstation 2.

6. Silent Hill 2: Restless Dreams

Разработчик: Team Silent

Дата выхода: 20 декабря 2001 года

Фото Silent Hill 2: Restless Dreams

Restless Dreams — это расширенная версия Silent Hill 2, сначала вышедшая на Xbox, а затем перенесенная на остальные платформы. Студия Team Silent заметно подтянула визуал и улучшила техническое состояние.

Однако при портировании на новые устройства не все прошло идеально. Данная итерация страдала от ухудшившихся спецэффектов и пониженной частоты кадров. Но даже так получилось куда лучше, чем сборник HD Collection.

5. Silent Hill 4: The Room

Разработчик: Team Silent

Дата выхода: 17 июня 2004 года

Фото Silent Hill 4: The Room

Последняя часть, над которой трудилась команда Team Silent. В попытке привнести что-то новенькое в линейку хорроров The Room сильно отклонилась от канона. Действие переместилось из Сайлент Хилла в городок Эшфилд. В геймплее делался упор на битвы с врагами, а решение загадок и головоломок отошло на второй план.

В проекте хватало интересных задумок, пугающих сцен и напряженных эпизодов. Но ощущалось все совсем иначе, во многом из-за неуклюжей боевки и постоянного возвращения на пройденные уровни. Получилась просто хорошая игра, без каких-либо оригинальных идей и крутых фишек.

4. Silent Hill: Shattered Memories

Разработчик: Climax Studios

Дата выхода: 8 декабря 2009 года

Фото Silent Hill: Shattered Memories

Хоть и Shattered Memories была рассчитана на более казуальную аудиторию, итоговый результат порадовал, в том числе и давних фанатов. В игровом процессе доминировали головоломки с управлением движений Wii, а также напряженные погони и прятки от монстров. Немалую часть занимали и исследования локаций.

Но главной фишкой стали сеансы у психотерапевта. Врач задавал разные вопросы, ответы на которые влияли на состояние мира в следующей главе, на ход повествования и даже на появление определенных персонажей. Получился весьма достойный спин-офф, способный расстроить только любителей экшена.

3. Silent Hill 3

Разработчик: Team Silent

Дата выхода: 23 мая 2003 года

Фото Silent Hill 3

Если Silent Hill 2 высоко задрала планку качества, то третья номерная часть практически смогла дотянуться до нее. Путешествие в туманный город с жуткими демонами получилось таким же пугающим, как и в первый раз.

На месте и интересная история, пусть и с меньшей долей психологизма, и подтянутая картинка, и узнаваемые локации, и отличный звуковой дизайн, и обилие разнообразного контента. Игровой процесс остался практически без изменений, не считая немногочисленных исправленных шероховатостей. Но этого хватило, чтобы не только порадовать поклонников, но и привлечь новичков.

2. Silent Hill

Разработчик: Team Silent

Дата выхода: 23 февраля 1999 года

Фото Silent Hill

Именно с этой игры началась история знаменитого хоррора. Silent Hill пугала не скримерами, а давящей атмосферой и постоянным чувством дискомфорта. В сюжете акцент делался именно на психологическую составляющую ужаса.

Благодаря этому и без того мощный сценарий обрел второе дно, из-за чего фанаты до сих пор строят различные теории. И даже знаменитый туман, появившийся из-за технических ограничений, стал визитной карточной городка Сайлент Хилл. Проект заложил крепкий фундамент, на котором и выросла целая франшиза.

1. Silent Hill 2

Разработчик: Team Silent

Дата выхода: 24 сентября 2001 года

Фото Silent Hill 2

Интриги в том, кто возглавит данный список, было мало, ведь Silent Hill 2 получилась шедевральной по всем направлениям. В продолжении разработчики углубили и расширили все идеи, заложенные первой частью, тем самым закрепившись в статусе одного из главных представителей жанра хоррор.

Тут можно похвалить практически каждый игровой элемент: лихо закрученный сюжет с множеством аллюзий и подтекстов, культовых противников, расширенные локации с новыми районами города. И куда же без неумолимого и беспощадного Пирамидоголового. И пусть управление и камера все еще «радовали» своим неудобством, это нисколько не повлияло на величие второй части.