Half-Life 3 и Mafia 4? Что покажут на церемонии The Game Awards 2024

Неужели Valve наконец-то решилась на это?

13 декабря в 3.30 мск пройдет игровой «Оскар» под названием The Game Awards 2024, на котором по традиции не только подводят итоги минувшего года, но и показывают игры ближайшего будущего.

Рассказываем, анонс каких игр может произойти в рамках данного мероприятия.

Какие игры точно покажут на The Game Awards 2024

По информации журналиста и инсайдера Джейсона Шрайера, на церемонии награждения точно покажут Mafia: The Old Country — приквел к первой части франшизы, который должен выйти до конца 2025 года. Сюрприза не получилось: дебютный трейлер проекта с геймплейными кадрами уже слили в Сеть за несколько часов до начала церемонии. Но, правда, в плохом качестве.

Еще стоит ждать информации по Borderlands 4. События игры развернутся после третьей части на новой планете с привычным юмором и в узнаваемой мультяшной стилистике. Релиз игры состоится до конца 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Кадр из Mafia: Definitive Edition.

Также должны показать Dying Light: The Beast — спин-офф к одноименной серии, который изначально задумывался в виде дополнения к Dying Light 2. Действие игры происходит в кишащей зомби сельской местности.

И точно ждем Split Fiction — новый проект от создателей It Takes Two и A Way Out. По слухам, это будет кооперативная игра с разделенным экраном в духе прошлых игр студии Hazelight. Релиз запланирован на 6 марта 2025 года.

Кадр из Dying Light: The Beast.

Что могут показать: Half-Life 3 и Death Stranding 2

Главным сюрпризом церемонии, по словам бывшего сотрудника Apple Нима Зейгами, должен стать анонс долгожданной Half-Life 3.

Шрайер сказал, что будет два шокирующих анонса, а какой-то бывший сотрудник Apple прокомментировал, что есть слушок про Half-Life. В общем, в который раз. Но Half-Life 3, думаю, в разработке. Я говорил, что Alyx — это прощупывание почвы и тренинг новичков. Джефф Кили когда-то ел суши лично из рук Гейба и писал шикарную статью Final Hours для Half-Life 2, так что место подходящее, — написал журналист Антон Логвинов в своем Telegram-канале.

На церемонии будет присутствовать и Хидео Кодзима. Близкий друг Джеффа Кили почти не пропускает подобных мероприятий, но никто не огорчится, а даже обрадуется, если прославленный гейм-дизайнер покажет что-то новое из Death Stranding 2. Или, как вариант, объявит точные сроки появления игры.

Еще одним приятным сюрпризом выставки может стать Fable. Игра была анонсирована давно, но мы почти ничего о ней не знаем. Учитывая этот факт, не удивимся, если на The Game Awards 2024 покажут полноценный геймплей Fable.

Кадр из Half-Life: Alyx.

Какие игры еще могут показать на The Game Awards 2024:

— Дополнение для Rise of the Ronin;

— Dune Awakening;

— Kingdom Come: Deliverance 2;

— Civilization 7;

— Assassin's Creed Shadows;

— Avowed;

— Monster Hunter Wilds;

— Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Где смотреть The Game Awards 2024

Посмотреть церемонию можно на всех популярных площадках, включая YouTube, Twitch, Facebook и TikTok. На русском языке церемонию в прямом эфире будет вести YouTube-канал журнала «Навигатор игрового мира» и другие блогеры.