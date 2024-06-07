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Сегодня, 16:25

Когда и где смотреть игровую презентацию Summer Game Fest 2024

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Фото variety.com
Ждать появления GTA 6 или Mafia 4 точно не стоит.

Сегодня, в ночь с 7 на 8 июня, начнется презентация Summer Game Fest 2024, на которой должны показать много, много новых игр. Рассказываем, когда она начнется, где ее смотреть и какие игры могут на нее заскочить.

Дата проведения и расписание Summer Game Fest 2024

Summer Game Fest когда-то была конкурентом большой игровой выставки E3, которая ежегодно проходила в июне. Так как E3 уже несколько лет как официально мертва, то данная презентация стала своего рода ее заменой.

Не пропустите: игровая презентация Summer Game Fest 2024 начнется в ночь с 7 на 8 июня, а именно в 00:00 мск. Мероприятие продлится около двух часов.

Где смотреть Summer Game Fest 2024

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на всех основных площадках, включая и YouTube, и Twitch, и даже TikTok.

Трансляция Summer Games Fest 2024 на YouTube

Остальные площадки, где будет транслироваться презентация:

Twitch
TikTok
Социальная сеть X (бывший Тwitter)

Где посмотреть Summer Game Fest 2024 на русском языке

Транслировать презентацию будут в том числе и на русском языке. Речь не про официальные каналы. Одним из таких каналов является YouTube-канал белорусского портала iXBT games, который регулярно освещает подобные события.

Какие игры могут показать на Summer Game Fest 2024

Ведущий презентации Джефф Кейли немного приоткрыл занавес предстоящего события. По его словам, свежие анонсы будут, но в основном нам покажут уже известные игры. В этот раз в презентацию включили много инди-игр.

Но куда же без известных франшиз? На презентации ТОЧНО не покажут GTA 6 или Mafia 4. Но зато зрители точно смогут увидеть Civilization 7, Monster Hunter Wilds и Metaphor: ReFantazio. Remedy Entertainment, разработчик Alan Wake 2, также будет присутствовать на мероприятии и покажет какой-то новый свой проект.

Также будут показаны трейлеры Slitterhead, Dragon Ball: Sparking! Zero, Dune: Awakening и Kingdom Come: Deliverance 2. А учитывая, что Кейли является приятелем Кодзимы, то разумно ожидать что-то и от него. Либо Death Stranding 2, либо OD именно эти две игры студия Кодзимы разрабатывает прямо сейчас.

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