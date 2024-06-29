Какой будет Star Wars Outlaws — одна из самых ожидаемых игр 2024 года

Фанаты «Звездных войн» уже порядком заждались нормальной игры по вселенной.

С момента покупки франшизы «Звездные войны» Disney дела с тематическими играми обстояли весьма печально из-за монополии EA Games — из заметных релизов можно вспомнить только две части Battlefront да Jedi: Fallen Order.

Но три с лишним года назад лицензии на игры стали получать и другие студии, вскоре после чего последовал ряд анонсов. Star Wars Outlaws от Ubisoft — как раз одна из анонсированных тогда игр. Рассказываем, что мы о ней знаем.

Платформы, цена и дата релиза Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws выйдет уже 30 августа 2024 года на ПК и современных консолях, PlayStation 5 и Xbox Series. Цена — 70 долларов за стандартную версию, 110 долларов за «Золотое» и 130 за «Ультимативное» издания. Один из бонусов этих изданий — ранний доступ к игре, начинающийся 27 августа. Также игра будет доступна в подписке Ubisoft+. А вот в Steam Star Wars Outlaws не появится — только в собственном магазине компании и в Epic Games Store.

Системные требования Star Wars Outlaws

Фото Ubisoft

Официальные системные требования Star Wars Outlaws еще не раскрыты. В интернете можно найти немало предположительных данных, но это не более чем догадки. Поэтому стоит дождаться проверенной информации. Стоит заметить, что едва ли системные требования будут слишком сильно отличаться от таковых у других современных игр Ubisoft с открытым миром.

Прогнозируемые минимальные требования Star Wars Outlaws

Процессор: Intel Core i5 4690K / AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 16 Гб

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon 580

Прогнозируемые рекомендуемые требования Star Wars Outlaws

Процессор: Intel Core i7 9700K / AMD Ryzen 7 3800X

Оперативная память: 16 Гб

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT

Будет ли в Star Wars Outlaws русский язык

Фото Ubisoft

Да, будет — игра получит перевод в виде субитров.

Сюжет Star Wars Outlaws

Фото Ubisoft

Противостояние джедаев и ситхов не будет находиться в центре сюжета Outlaws, действие которой разворачивается между пятым и шестым эпизодами саги. Главная героиня — молодая преступница Кай Весс, и интересует ее не столько противостояние зловещей Империи, сколько подготовка к некоему «ограблению века». Сопровождает ее напоминающий аксолотля питомец по кличке Никс.

Нам предстоит встретиться со знакомыми фанатам «Звездных войн» персонажами вроде Лэндо Калриссиана, Джаббы Хатта или лейтенанта группировки «Багровый рассвет» Ки'ры, которую в фильме «Хан Соло» сыграла Эмилия Кларк, и группировками вроде картеля хаттов или синдиката пайков.

Как минимум часть сюжета будет занимать подготовка к ограблению в виде поиска специалистов — взломщиков, стрелков. А одной из помех станут штурмовики, которые будут выполнять роль полиции в серии GTA — если героиня будет шуметь, то за ней будут охотиться все более сильные солдаты императора Палпатина.

Локации Star Wars Outlaws

В игре будет сразу несколько планет, каждая из которых сравнима с двумя-тремя игровыми зонами из Assassin's Creed Odyssey. Среди них будут встречаться как хорошо знакомые публике планеты вроде Татуина или Кантоники, так и совершенно новые — например, Луна под названием Тошара.

Геймплей Star Wars Outlaws

Кто играл в игры с открытым миром от Ubisoft — например, в Far Fry или Assassin's Creed, — мгновенно узнает Star Wars Outlaws. Игрок с камерой от третьего лица перемещается между планетами, выполняет миссии, собирает ресурсы, набирает репутацию — все кажется очень знакомым. Правда, на этот раз авторы пообещали убрать надоедливые зачистки вышек, которые не нравились многим игрокам.

Именно так журналисты и отреагировали на демоверсию игры: кто-то увидел в ней влияние Watch Dogs, а кто-то и серии Uncharted. От последней Outlaws, очевидно, взяла перестрелки, паркур, прыжки и лазание по скалам.

Фото Ubisoft

Впрочем, есть в Outlaws и кое-что новенькое — полноценные космические бои. Кай Весс обладает не только наземными средствами передвижения вроде спидера, но и собственным кораблем, на котором она будет летать от планеты к планете и отбиваться от вражеских звездолетов. Разумеется, можно будет прокачивать и улучшать и спидер, и звездолет, и другое оборудование героини.