Будет ли S.T.A.L.K.E.R. 2 переведен на русский язык

Культовые фразочки бандитов из « Сталкера » теперь не будут звучать так смешно и оригинально.

Все предыдущие части S.T.A.L.K.E.R. 2 выходили с озвучкой на русском языке, что совершенно неудивительно — основная аудитория серии проживала в СНГ и говорила по-русски. Именно эта озвучка подарила нам немало мемов — кто не помнит пронизительное «Пацаны, я маслину поймал!»

Известные события изменили все — в том числе и отношение разработчиков из GSC к своей русскоязычной аудитории. Затронуло ли это перевод игры?

Культура отмены

К сожалению, ответ настолько же прост, насколько же неприятен — русской озвучки не будет, ее отменили. Игра выйдет в релиз всего с двумя опциями: с англоязычными репликами и с украинскими.

Между тем в свое время русская озвучка все-таки была — не только в планах, но и в производстве. Ее показывали в одном из первых трейлеров игры.

Тогда на нее вылились потоки критики — уж слишком театрально звучали персонажи, представляющие собой суровых обитателей Зоны отчуждения. Никто еще не подозревал, что скоро фанатов лишат даже этого.

Разумеется, можно долго ругать GSC, обвиняя авторов игры в том числе и в лицемерии — в конце концов, на русском языке говорят далеко не только в России. Но факт остается фактом — разработчики отказались вкладываться в подходящую для нас версию, и изменить это не получится.

Энтузиасты не спасут

Но что насчет любительских озвучек? В конце концов, этот тренд начал набирать популярность как раз в 2022-м. Увы, с ними тоже не все так просто. Совсем недавно известная такими проектами студия GamesVoice заявила, что больше не имеет планов по сбору средств на озвучку S.T.A.L.K.E.R. 2.

Возможно, в студии просто не хотят связываться с сомнительным с точки зрения российского законодательства делом. Конечно, S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не запрещен, но разговоры об этом ходят все чаще и чаще.

Между тем еще в 2022 году GamesVoice выразила заинтересованность в переозвучке игры при условии, что «эта инициатива не встретит препятствий со стороны инстанций, на которые мы не в силах воздействовать».

Естественно, заняться озвучкой может и кто-то другой. GamesVoice — самая известная студия этого направления, но отнюдь не единственная. Кроме того, наверняка появятся и нейросетевые варианты озвучки, как это ранее произошло с сюжетным дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Оба оставшихся варианта не прибавляют уверенности — ни в качестве, ни в сроках. Тем, кто все-таки будет играть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в России, придется довольствоваться английским — по крайней мере какое-то время после релиза.

Не послушать, так почитать

Неужели ради игры придется учить английский? Судя по всему — нет. Многие боялись, что вместе с озвучкой исчезнет и текстовый перевод на русском. В 2023 году в известной фанатам группе «Вестник «Того самого Сталкера» появились «инсайды» о том, что интерфейс и субтитры на русском появятся в игре.

Эту же информацию подтверждает и страничка в Steam, где русский перевод присутствует в списке из почти двух десятков варианта — разумеется, без озвучки. Поэтому особенных причин ждать от разработчиков неприятного сюрприза нет. А даже если бы это было не так — неплохой текстовый перевод от фанатов появился бы в Сети сравнительно скоро.