Как изменились культовые персонажи из первого «Сталкера» в S.T.A.L.K.E.R. 2

Многие герои как будто бы даже помолодели.

S.T.A.L.K.E.R. 2 мощно давит на чувство ностальгии не только знакомыми локациями, но и многочисленными персонажами из прошлых частей. Игра то и дело задает вопрос: «Помнишь его? А вот этого?»

Рассказываем, как изменились герои оригинальных в продолжении.

Внимание: в статье есть сюжетные спойлеры.

Стрелок

В прошлых частях: главный герой «Теней Чернобыля», антагонист «Чистого неба» и важный сюжетный персонаж «Зова Припяти». Живая легенда Зоны, прославившаяся своими рейдами к центру ЧАЭС. Собрал вокруг себя группу таких же энтузиастов в лице Клыка, Призрака, Доктора, Проводника и других.

Во время второго похода его пытаются остановить Шрам и группировка «Чистое небо». Наемник выводит из строя его пси-защиту, но всех накрывает сверхвыброс. Так Стрелок попадает в неизвестную комнату с телами других сталкеров.

Стрелок (слева) в первом Сталкере.

Все это дало старт истории первой части. Персонажу промыли мозги и дали задание убить Стрелка, то есть самого себя. В конце концов он вновь добрался до центра Зоны, где выбирает одну из ложных или истинных концовок.

«Зов Припяти» сделал каноничным финал с уничтожением «О-Сознания». Стрелок присоединился к группе военных в Припяти и рассказывает Дегтяреву много интересного о Зоне, в том числе раскрывает причины провала операции «Фарватер». Если в финальной перестрелке Стрелок выживает, то он становится главным научным консультантом в НИИЧАЗ.

Стрелок в S.T.A.L.K.E.R. 2.

В S.T.A.L.K.E.R 2: Стрелок вернулся в продолжении серии, но уже в качестве пусть и важного, но второстепенного персонажа. С ним связана одна из концовок игры, в которой он устанавливает контроль над Зоной и закрывает всех сталкеров внутри. Довольно неоднозначное изменение характера знакового персонажа, но один из наиболее благоприятных финалов игры.

Шрам

В прошлых частях: опытный наемник выступает протагонистом «Чистого неба». Загадочным образом выжил после попадания под Выброс. После этого его нервная система начала медленно разрушаться. В попытках добиться правды Шрам выходит на след Стрелка и пытается его остановить.

Ближе к финалу ему удается повредить пси-защиту противника, но тут же следует сверхвыброс. Шрам приходит в себя в непонятном месте, заваленном грудами тел полуживых сталкеров и аппаратурой с экранами, кодирующими людей.

Шрам в первом Сталкере.

В S.T.A.L.K.E.R 2: во второй части выясняется, что Шрам не просто выжил, но и стал лидером группировки «Искра». Они в чем-то продолжают дело «Чистого неба», а также противостоят НИИЧАЗ и «Варте». В той самой комнате, в финале «Чистого неба», он получил особую задачу возродить «Проект «X».

Его нервная система еще сильнее разрушилась, а мысли стали более хаотичными и безумными. Оказывается, что он был агентом «О-Сознания», а его способность переживать выбросы связана со слабой восприимчивостью к пси-излучению. Правда, не совсем понятно, стали ли его изменения последствием Выбросов или кто-то специально довел его до такого состояния.

Шрам в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Им движет идея о «светлой стороне Зоны», однако его концовка, пожалуй, самая мрачная из всех. Герой подключается к ноосфере и создает иллюзию благополучия и спокойствия. Однако на деле воля людей подавлена, все сталкеры превращены в зомбированных болванчиков, а окружающее всего лишь красивая иллюзия.

Болотный Доктор

В прошлых частях: легендарная в Зоне личность, которая не носит оружия, не ходит по рейдам и дрессирует псевдопса. Вместо этого помогает попавшим в беду сталкерам, используя свои глубокие познания в медицине.

Доктор в первом Сталкере.

Близкий друг Стрелка, выхаживал его после тяжелых ранений. Установил растяжку на их общем тайнике, куда позже и попадет протагонист. Именно он раскрывает Меченому главный сюжетный твист «Теней Чернобыля», а именно то, что герой и Стрелок — это один и тот же человек. После этого рассказывает про декодер в Припяти, что открывает дверь для истинной концовки.

В S.T.A.L.K.E.R 2: выясняется, что фамилия Доктора — Кайманов. Он один из бывших ученых проекта «О-Сознание», сейчас проживает в районе Рыжего леса.

Болотный Доктор в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Кайманов верит в то, что Зона — это органическое продолжение природы, а не просто результат неудачных экспериментов. В одном из финалов Доктор использует Скифа для распространения своих идей. В результате главный герой становится во главе Зоны, она начинает постепенно расширяться и создавать по всему миру локальные Зоны. Скорее всего, данная концовка станет официальной и будет использоваться в последующих дополнениях.

Сидорович

В прошлых частях: легендарный торгаш, безвылазно сидящий в своем бункере на Кордоне. Да, он меркантильный, никогда не упустит собственной выгоды и не ценит жизни своих помощников. Зато Сидорович способен раздобыть что угодно и решить любые вопросы без личного присутствия. Поэтому его услугами пользуются все, от новичков до ветеранов и военных.

Сидорович в первом Сталкере.

В «Тенях Чернобыля» и «Чистом небе» он выдает задания и продает разнообразное снаряжение. Не забыли упомянуть его и в диалогах «Зова Припяти».

В S.T.A.L.K.E.R 2: все еще сидит в своем бункере, не играет в благородство и любит блюда из курицы. Но в этот раз важной роли в сюжете не играет.

Сидорович в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Шустрый

В прошлых частях: один из немногих персонажей, что появляется во всех частях серии. В приквеле он был членом группировки «Чистое небо», где работал проводником. После распада клана сталкер перебрался на Кордон и начал работать на Сидоровича. Во время одного из заданий попал в плен к бандитам, из которого его вызволил отряд одиночек во главе с Волком и Меченым.

Шустрый в первом Сталкере.

В «Зове Припяти» Шустрый обосновался на Скадовске. Там он помог Кардану основать его мастерскую, а сам занялся заказами на доставку уникального снаряжения. Пользуется уважением среди других сталкеров, а к своей репутации относится очень бережно, стараясь не связываться с мутными делишками.

Шустрый в S.T.A.L.K.E.R. 2.

В S.T.A.L.K.E.R 2: разработчики не стали нарушать традицию и вернули во вторую часть героя. Встречается персонаж во время квеста «В поисках проводника».

Пусть заметной роли в сюжете он не играет, Шустрый может многое рассказать о Фаусте и о группировке «Чистое небо», а также поделиться картой локации «Болота». Поэтому выгоднее оставить его в живых, а не убивать. Кстати, внешность и голос в английском дубляже ему подарил известный режиссер Илья Найшуллер.

Волк

В прошлых частях: лидер деревни новичков на Кордоне. Все никак не завяжет со сталкерством, только теперь вместо походов за артефактами занимается обучением выживанию в Зоне новоприбывших людей. В «Чистом небе» он также на Кордоне, рассказывает свежие новости и выдает пару побочных квестов.

Волк в первой части Сталкера.

В S.T.A.L.K.E.R 2: все еще не смог завязать со сталкерством. Продолжает ошиваться в деревне новичков на Кордоне.

Бродяга

В прошлых частях: командир отряда бывших монолитовцев, которых Дегтярев встречает возле завода «Юпитер». В зависимости от решений игрока отряд Бродяги примкнет к «Долгу» или «Свободе». Кроме того, майор может позвать его к себе, чтобы добраться до Припяти. В финале игры Бродяга с группой бывших фанатиков отправляется к центру Зоны, чтобы узнать, что с ними произошло.

Бродяга в первой части Сталкера.

В S.T.A.L.K.E.R 2: бродяга предстает лидером группировки «Полдень», состоящей из бывших монолитовцев. Он все так же стремиться узнать, что же именно с ними случилось. Вокруг него собираются те, кто, как и он, перестали слышать голос Монолита. Пытается вернуть бывших фанатиков к нормальной жизни.

Бродяга в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Тихий

В прошлых частях: член отряда Бродяги, бывший участник группировки Монолит.

В S.T.A.L.K.E.R 2: все так же в группе Бродяги, в составе группировки «Полдень».

Султан

В прошлых частях: главарь бандитов на Затоне. Несмотря на нейтралитет со сталкерами, хочет установить свой закон на «Скадовске», из-за чего конфликтует с Бородой. От действий Дегтярява зависит, получится у него это или нет.

Султан в первом Сталкере.

В S.T.A.L.K.E.R 2: к моменту событий второй части Султан все-таки смог захватить контроль на «Скадовске». Более того, теперь судно зовется «Султанском» в его честь. Однако его незримое противостояние с Бородой продолжается. Если постараться, то можно добиться заключения мирного соглашения между ними.

Султан в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Борода

В прошлых частях: бармен на «Скадовске», дает задания на добычу артефактов. Следит за порядком на судне, противостоит людям Султана. Если Дегтярев поддержит бандитов, то Борода уйдет в неизведанные области Зоны.

Борода в первом Сталкере.

В S.T.A.L.K.E.R 2: вернулся на Затон, но теперь ведет свои дела на сухогрузе «Шевченко». Но его вражда с Султаном никуда не делась, и конкуренты продолжают соперничать как в старые добрые времена. Один из вариантов развития событий кроется в мирном соглашении между сторонами.

Борода в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сыч

В прошлых частях: торговец-информатор на сухогрузе «Скадовск». Конкурирует с Бородой и активно сотрудничает с Султаном.

В S.T.A.L.K.E.R 2: все так же в деле, связан с несколькими заданиями.

Косой

В прошлых частях: Косой лично в «Чистом небе» не появляется, а лишь упоминается в диалоге между NPC. Известно, что он командир отряда одиночек, который обещал Валерьяну прийти на помощь. Но аномалии загородили проход на Кордон, из-за чего он не сумел сделать этого.

Косой в S.T.A.L.K.E.R. 2.

В S.T.A.L.K.E.R 2: во время квеста «Иголка в стоге сена» на мельнице встречается сталкер по имени Косой. Непонятно, это один и тот же персонаж или нет, но будем отталкиваться от того, что да. В «Сердце Чернобыля» он завладел ценными сенсорами «Варты». Его можно убить или согласиться добыть для него артефакт. Вот только он умолчит о кровососе, обитающем в указанной пещере.

Профессор Герман

В прошлых частях: ученый, бывший помощник Сахарова и руководитель мобильной лаборатории, расположенной в окрестностях «Юпитера». В отличие от многих коллег получил уникальную возможность изучать Зону на более глубокой территории. Дегтярев выполняет для него несколько квестов, связанных с опытами. Обещает перезагрузить наш артефакт, но все идет не так, как он распланировал.

Профессор Герман в первой части Сталкера.

В S.T.A.L.K.E.R 2: старший научный сотрудник НИИЧАЗ. Втайне от всех занимается экспериментами, желая доказать теорию о том, что артефакты можно создавать и за пределами Зоны.

Профессор Герман в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Дегтярев

В прошлых частях: бывший сталкер, ныне майор СБУ, главный герой «Зова Припяти». Возвращается, чтобы расследовать провал операции «Фарватер». Он успешно добирается до Припяти, находит выживших военных и эвакуируется. Параллельно повлиял на судьбу многих персонажей третьей части серии.

Дегтярев в самой первой части Сталкера.

За успешно проведенное расследование награжден внеочередным званием полковника. Также ему была предложена штабная должность, от которой герой отказался ради возвращения в Зону в качестве постоянного наблюдателя.

В S.T.A.L.K.E.R 2: обосновался на станции «Янов», где собрал вокруг себя отряд сталкеров, названный «Корпусом Дегтя». Помогает Скифу в одной из концовок.

Дегтярев в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Профессор Озерский

В прошлых частях: ученый из мобильной лаборатории в окрестностях «Юпитера». Помогает профессору Герману изучать флору и фауну Зоны. В отличие от своего коллеги Германа настроен к сталкерам более дружелюбно.

Профессор Озерский в S.T.A.L.K.E.R. 2.

В S.T.A.L.K.E.R 2: все еще занимается научными исследованиями.

Арни

В прошлых частях: хозяин Арены, где проводит развлекательные бои. Наладил хорошие отношения с долговцами и военными.

Арни в первом Сталкере.

В S.T.A.L.K.E.R 2: все так же заведует Ареной.

Арни.

Ганжа

В прошлых частях: бармен «Свободы» в Темной долине. Всегда пребывает в хорошем настроении

В S.T.A.L.K.E.R 2: все так же работает в баре, но уже на Ростке.

Хог

В прошлых частях: командир группы наемников на Военных Складах. Пытался поймать сигнал от группы Лешего, но был атакован кровососом.

В S.T.A.L.K.E.R 2: наемник, встречается на Диких Островах.

Леший

В прошлых частях: наемник, подписался на поиски ценного артефакта. Однако его группа угодила в пространственную аномалию, спастись откуда получилось только благодаря помощи Шрама. Позже завязал с наемничеством, прибился к «Свободе» и стал охранять вход на базу на Армейских складах.

В S.T.A.L.K.E.R 2: скрывается в большом складе, на верхних ярусах Северного КПП, прямо к северу от Залесья. Весьма грозный противник, но если убить его, то можно получить снайперскую винтовку СВДМ-2.

Митяй

В прошлых частях: в «Чистом небе» занимал должность торговца и снабженца «Долга». Не самый приятный в общении человек, зато умеет доставать отличное снаряжение. В «Зове Припяти» это уже одиночка, один из первых сталкеров, обосновавшихся на станции Янов. Дегтярев спасает его из плена банды Шишака, а позже может устроить его с друзьями на работу к ученым.

Митяй в Сталкере 1.

В S.T.A.L.K.E.R 2: один из сталкеров в окрестностях бара Залесье. Выдает квест в «Маковом поле», где просит вернуть фамильную икону.