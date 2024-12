Лучшие билды для Path of Exile 2

С ними вы будете настоящей машиной для убийств.

Path of Exile 2 только-только вышла в раннем доступе — и уже сорвала куш. Оказалось, что огромное количество людей готово платить за ранний доступ. Игра станет бесплатной, но уже после того как выйдет из раннего доступа в 2025-м.

Но что делать, если опыта в жанре нет, а развивать персонажа методом проб и ошибок не очень хочется? Мы нашли лучшие билды, которые подойдут всем.

Однокнопочный билд «Глаз зимы» монаха-инвокера (Monk, Invoker)

Главная «фишка» этого билда — он играется буквально через одну кнопку Eye of the Winter, нанося при этом гигантское количество урона при вызове кометы.

Необходимая экипировка:

Щит: Threaded Light Shield — самая важная часть, обеспечивает значительную часть урона благодаря синергии с Lead me through Grace... и счетчиком духа.

Жезл: Siphoning Wand.

Пояс: Utility Belt — для зелий маны, которые очень пригодятся в битвах с боссами.

Шлем: Любой, повышающий Energy Shield/Evasion.

Камни умений:

Eye of the Winter: Unleash, Arcane Surge, Mobility Arcane Tempo.

Cast on Critical: Comet, Spell Echo, Energy Retention, Inspiration.

Blasphemy: Temporal Chains, Ritualistic Curse, Magnified Effect.

Grim Feast: Clarity.

Orb of Storms: Font of Mana, Persistence.

Древо пассивных навыков:

Билд титана-поджигателя «Молот богов» (Warrior, Titan)

Основная задумка этого билда — использование способности Hammer of the Gods в сочетании с поджиганием врагов.

Необходимая экипировка:

Палица: Lumen Mace.

Щит: Advanced Blazon Crest Shield.

Камни умений:

Rase Shield.

Mace Strike.

Hammer of the Gods: Fist of War, Primal Armament, Eternal Flame.

Infernal Cry: Premeditation, Enraged Warcry, Raging Cry.

Overwhelming Presence: Clarity, Precision, Cannibalism.

Leap Slam: Holy Descent, Momentum Martial Tempo.

Herald of Ash.

Shield Carnage: Ingenuity.

Boneshatter: Close Combat, Impact Shockwave, Magnified Effect.

Развивать огненные умения лучше ближе к 60-му уровню.

Стиль игры:

Персонаж оглушает мобов, прыгая на них при помощи Leap Slam и добивает их, используя Boneshatter. Если Hammer of the Gods находится в кулдауне, то добивать отдельных сильных мобов и боссов можно при помощи Perfect Strike. Тем не менее, основным вашим орудием в поединках с боссами будет Hammer of the Gods.

Древо пассивных навыков:



Билд рейнджера-снайпера (Ranger Deadeye) с газовыми стрелами

Суть этого билда проста — выпускаем газовые стрелы и поджигаем облака газа. В ранней игре стоит сосредоточиться на стрелах-молниях и Lightning Rod.

Необходимая экипировка:

Выбирайте предметы, которые повышают жизнь/сопротивление/редкость или уклонение. Понадобятся сапоги, повышающие скорость. Хорошим выбором лука будет Dualstring Bow — лишняя стрела увеличивает эффективность газа и огня.

К эндгейму предпочтительнее выбирать лук с физическим уроном — элементальный урон не так хорош во второй части, как в первой. Впрочем, на ранних этапах вставлять в оружие лучше всего как раз урон от молний.

Камни умений:

Gas Arrow: Scattershot, Martial Tempo, Primal Armament, Magnified Effect, Rising Tempest или Fire Pen/Immolate.

Flame Wall: Persistence, Arcane Tempo, Spell Cascade, Fire Mastery.

Escape Shot: Holy Descent, Frost Nexus.

Wind Dancer: Cannibalism, Blind, Maim.

Flammability: Heightened Curse, Focused Curse, Inspiration.

Herald of Ash: Herbalism, Precision.

Для единственного противника можно поменять Magnified Effect на Concentrated Effect. Flammability и Flame Wall придется использовать на низких уровнях — их прокачка требует высокого уровня интеллекта персонажа.

Древо пассивных навыков:

Не берите акробатику до тех пор, пока не наберете 15-20 тысяч единиц уклонения с Tailwind и Wind Dancer. Сначала наберите скорость движения, потом — область действия эффектов, и только затем уклонение.

Ascendancy для этого класса прокачивается в следующем порядке: Tailwind > Point Blank > Endless Munitions > Wind Ward.