Какой будет S.T.A.L.K.E.R. 2 — без русской озвучки, но с тем же геймплеем

Впрочем, субтитры на русском разработчики из GSC Game World удалить не решились.

Вопреки всем шуткам про переносы релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 становится все реалистичнее. И спустя много лет ожидания поклонники серии получат продолжение. Собрали все, что известно о проекте на данный момент.

Кто разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработкой Heart of Chornobyl занимается все та же GSC Game World. Хоть и за свою историю команда выпустила множество игр, в первую очередь они известны двумя франшизами: историческими стратегиями «Казаки» и, собственно, S.T.A.L.K.E.R. Правда, с момента выхода оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. студия пережила значительное обновление состава.

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра продолжает оригинальную трилогию. После событий «Зова Припяти» прошло несколько лет. За это время Зона Отчуждения сильно изменилась: она увеличилась в размерах, природа восстановилась, да и солнце теперь выглядывает намного чаще. Но вместе с тем появилось еще больше смертоносных аномалий и мутантов.

Более подробных деталей сюжета известно немного. Ученые все же смогли подключиться к информационному полю Земли, называемой ноосферой. Это запускает вереницу событий, в центре которого оказываются наемник по прозвищу Скиф и загадочное нечто под названием «Сердце Чернобыля». Артефакт ли это или название секретной лаборатории — неизвестно, но, вероятно, протагонисту предстоит найти его и решить судьбу всей Зоны, возможно даже спасти ее.

Проходить прошлые части необязательно, поскольку сюжет данного проекта полностью самостоятелен. Но знание истории «Теней Чернобыля», «Чистого неба» и «Зова Припяти» все же добавит больше понимания происходящим событиям.

Обещают нелинейную историю и четыре концовки. Решения Скифа повлияют на судьбу ряда персонажей. Сделанные выборы закрывают доступ к определенным квестам, так что открыть весь контент с первого раза не получится.

Персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2

Скиф — главный герой игры, намеренный отправиться в Припять для разговора с кем-то. Первый протагонист серии, который будет озвучен.

Бродяга — бывший «монолитовец», появившийся еще в «Зове Припяти». Ему посвятили трейлер, из-за чего можно сделать вывод о его важности для сюжета.

Бродяга в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Коршунов — опытный военный, лидер новой группировки «Варта».

Фауст — один из сюжетных боссов, результат удачного эксперимента «О-сознания» по созданию разумного контролера. Не мутант, но обладает пси-способностями.

Коршунов в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Далин — ученый, исследователь Зоны.

Рихтер — сталкер.

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2

Игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью сохранил основу прошлых частей. Это все тот же шутер от первого лица с ролевыми элементами. Помимо заданий главный герой будет заниматься исследованием локаций, сражениями с противниками, торговлей, обнаружением аномалий с помощью болтов и поиском артефактов. Для повышения интереса все механики доработали и усложнили.

Главной фишкой сиквела станет полноценный, а главное бесшовный открытый мир. Теперь никаких загрузочных экранов при переходе между уровнями. На карте размером 64 квадратных километра нашлось место локациям Припяти, станции «Дуга», болотам из «Чистого неба», Кордону и другим локациям.

Ну и какой же S.T.A.L.K.E.R. без фирменной системы симуляции жизни A-Life 2.0. Она отвечает за более реалистичное поведение NPC и прочих существ, тем самым, делая мир игры живее. Мутанты мигрируют из одной территории в другую, а местные группировки воюют за территории, и все это без участия игрока. Погода и время суток меняются как в реальной жизни, а аномалии появляются в случайных местах. Дополнительной опасности на местности добавят архианомалии, противостоять которым можно только в хорошей защите.

Нашлось место и элементам выживания. Так, протагонист не сможет долго обходиться без еды и сна, ведь иначе Скиф будет быстрее уставать, хуже целиться и начнет видеть галлюцинации. Также долго находится в зараженной местности он не сможет, ведь иначе грозит радиоактивное облучение.

Местный арсенал состоит из более 30 видов оружия. Легкие улучшения по типу глушителя или прицела можно ставитьпрямо во время боя, для более сложных операций потребуется оружейник. Артефакты позволяют прокачивать одни характеристики персонажа, взамен ослабляя другие.

Появятся новые виды мутантов, а представители одного вида будут различаться в зависимости от места обитания. Поскольку события игры происходят в наши дни, то в Зоне появятся современные гаджеты. Также свой «дебют» во франшизе совершат скины на оружие и броню, не влияющие на их характеристики.

И немного о модах. В момент релиза сообщество получит доступ только к ряду функциям. А вот полноценная поддержка появится только спустя некоторое время.

Будет ли русская локализация в S.T.A.L.K.E.R. 2

По решению студии, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет только украинская и английская озвучка. Русскую локализацию полностью вырезали, оставив только субтитры.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 печально известен своими многочисленными переносами. На данный момент релиз игры назначен на 5 сентября 2024 года на ПК и Xbox Series. В день своего выхода игра войдет в каталог сервиса Game Pass.

Можно ли предзаказать S.T.A.L.K.E.R. 2 из России

Официально S.T.A.L.K.E.R. 2 недоступна в российском Steam. Оформить предзаказ все же можно, но только через сторонние площадки (маркетплейсы) типа Keysforgamers, Plati.market или GGsel.com. Главное внимательно выбирать продавца, исходя из оценок, отзывов и количества проданных товаров.

Издания S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 продается в двух изданиях. D.I.G.I.T.A.L. (или же цифровое издание) делится на три категории:

Standard Edition — за $ 49.99 геймер получает ключ с игрой, комплект бонусов за предзаказ, динамическую тему для Steam, аватар и рамку в стиле S.T.A.L.K.E.R.

Deluxe Edition — игра, эксклюзивное дополнительное задание, цифровой артбук, саундтрек, а также облики для персонажа и оружия за $ 64.99.

Ultimate Edition — $ 94.99. Включает все доступные бонусы из предыдущих изданий, два сюжетных дополнения и сезонный пропуск.

Физические копии игры доступны в четырех версиях:

— Standard Edition поставляется со стилбуком, письмом от разработчиков, набором стикеров и сувенирным пропуском в Зону отчуждения;

— Limited Edition с картой Зоны, постером, нашивками, военным брелком;

— Collector's Edition с артбуком и фигуркой;

— Ultimate Edition с репликой артефакта и сталкерским рюкзаком.

Будет ли в S.T.A.L.K.E.R. 2 защита Denuvo

Игра доступна для предзаказа в цифровом мазаине GOG, а туда, как правило, попадают игры без защиты Denuvo. Это значит что? Что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет взломана достаточно быстро — возможно, даже в день своего релиза.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

На данный момент заявлены следующие системные требования:

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 10 или Windows 11.

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K.

Оперативная память: 8 ГБ.

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 / NVIDIA GeForce GTX 1060.

Место на диске: 150 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 или Windows 11.

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K.

Оперативная память: 16 ГБ.

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 SUPER

Место на диске: 150 ГБ.