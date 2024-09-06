Как купить робуксы для Roblox в России
Roblox — это не совсем игра. Это полноценная платформа с богатым инструментарием для создания собственных игр, где валютой являются робуксы.
В данной статье мы перечислим все способы покупки робуксов в России.
Что такое робуксы в Roblox, и зачем они нужны
Робуксы используются для покупки различных внутриигровых предметов — скинов, аксессуаров для персонажа, виртуальных аватаров. Также за робуксы можно взять премиум-аккаунт и получить допуск к закрытым играм.
Премиум-аккаунт в Roblox дает начисление робуксов ежемесячно. При оформлении подписки игрок получает по 450, 1 000 или 2 200 робуксов каждый месяц в зависимости от выбранного тарифа.
Самые дорогие скины стоят более 600 000 000 робуксов. Это головные уборы Dominus Frigidus и Lord of the Federation.
Самое дорогое лицо в Roblox — Red Tango. Стоимость предмета составляет 15 000 000 робуксов. На втором месте Eyes of Azurewrath за 900 000 робуксов.
Как получить Робуксы бесплатно
Как уже было сказано выше, это виртуальная валюта. Робуксы можно не только купить, но и получить в качестве вознаграждения за участие в событиях. В редких случаях робуксы раздают через промокоды сами разработчики.
Другие способы получения робуксов
— Продажа собственных предметов. Через встроенный редактор можно создавать головные уборы, лица и модели, а потом их продавать на торговой площадке. Чтобы иметь возможность продавать предметы, нужно получить премиум-аккаунт.
Как создавать предметы в Roblox: для начала зайдите в свой аккаунт в Roblox, в самом верху страницы после выхода в профиль кликните на Создать или Create. Потом пролистываем вниз и находим «Начать создание», далее «Управление моими играми». У вас откроется кабинет «Творений» — всех предметов, которые вы когда-либо создавали. Выбираете в меню, что хотите создать: на выбор рубашка, футболка, брюки.
— Создание игровых пропусков или геймпассов. Это необходимо для монетизации своей игры. Чтобы получить доступ к эксклюзивным наградам и предметам в вашей игре, другие пользователи должны будут приобрести игровой пропуск. Все накопленное с продажи игровых пропусков достанется вам.
— Создание сайта по Roblox с дальнейшей продажей его. Процесс трудоемкий, но если вы умеете программировать, то чем не способ заработка?
— Выполнение заданий и просмотр рекламных роликов на сторонних площадках. На некоторых сторонних сайтах и ресурсах в качестве награды за просмотренный рекламный ролик начисляют робуксы.
— Реферальная программа: чем больше игроков вы пригласите в Roblox, тем больше робуксов сможете заработать на этом. Да, разработчики щедро награждают робуксами тех, кто смог привести в их проект других людей.
— Создание собственных карт, поз, эмоций и анимаций для персонажей в игре. Такой же трудоемкий процесс, как и создание собственных сайтов. Впрочем, на «Ютубе» полно роликов, как создавать анимации для персонажа через Roblox Studio. Главное в этом деле, опять же, усидчивость и интерес к теме.
Как и где купить робуксы в России
Приобрести робуксы в России легально можно лишь через торговые площадки, называемые маркетплейсами. Одним из выгодных посредников по приобретению робуксов в России является платформа GGSel.
Чтобы приобрести робуксы, нужно проделать следующее:
1. Открыть сайт GGSel и перейти по этой ссылке.
2. В разделе «Робуксы Роблокс» выбрать понравившегося продавца.
3. При выборе продавца учитывайте количество продаж, отзывов и общий рейтинг продавца. Если продаж больше 2000, а оценка находится в районе 4.5 — 5 баллов, то такой продавец является надежным.
Возьмем для примера продавца по этой ссылке. У него более 9000 продаж и оценка на уровне 5 баллов из 5. Чтобы купить робуксы через него, нужно:
1. Выбрать количество робуксов для покупки: от 800 робуксов до 22 500.
2. Далее необходимо нажать на «Купить».
3. На последнем этапе нужно выбрать способ оплаты товара: доступны банковские карточки, СБП, Webmoney и даже криптовалюты.
4. После оплаты получаем код, активируем его на этой странице и получаем моментально робуксы на свой баланс.
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