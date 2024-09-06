Как купить робуксы для Roblox в России

Для игроков робуксы в мире Roblox имеют такую же ценность, как доллары, евро и рубли в реальной жизни.

Roblox — это не совсем игра. Это полноценная платформа с богатым инструментарием для создания собственных игр, где валютой являются робуксы.

В данной статье мы перечислим все способы покупки робуксов в России.

Что такое робуксы в Roblox, и зачем они нужны

Робуксы используются для покупки различных внутриигровых предметов — скинов, аксессуаров для персонажа, виртуальных аватаров. Также за робуксы можно взять премиум-аккаунт и получить допуск к закрытым играм.

Премиум-аккаунт в Roblox дает начисление робуксов ежемесячно. При оформлении подписки игрок получает по 450, 1 000 или 2 200 робуксов каждый месяц в зависимости от выбранного тарифа.

Самые дорогие скины стоят более 600 000 000 робуксов. Это головные уборы Dominus Frigidus и Lord of the Federation.

Lord of the Federation (справа) и Dominus Frigidus.

Самое дорогое лицо в Roblox — Red Tango. Стоимость предмета составляет 15 000 000 робуксов. На втором месте Eyes of Azurewrath за 900 000 робуксов.

Red Tango (слева) и Eyes of Azurewrath.

Как получить Робуксы бесплатно

Как уже было сказано выше, это виртуальная валюта. Робуксы можно не только купить, но и получить в качестве вознаграждения за участие в событиях. В редких случаях робуксы раздают через промокоды сами разработчики.

Другие способы получения робуксов

— Продажа собственных предметов. Через встроенный редактор можно создавать головные уборы, лица и модели, а потом их продавать на торговой площадке. Чтобы иметь возможность продавать предметы, нужно получить премиум-аккаунт.

— Создание игровых пропусков или геймпассов. Это необходимо для монетизации своей игры. Чтобы получить доступ к эксклюзивным наградам и предметам в вашей игре, другие пользователи должны будут приобрести игровой пропуск. Все накопленное с продажи игровых пропусков достанется вам.

— Создание сайта по Roblox с дальнейшей продажей его. Процесс трудоемкий, но если вы умеете программировать, то чем не способ заработка?

— Выполнение заданий и просмотр рекламных роликов на сторонних площадках. На некоторых сторонних сайтах и ресурсах в качестве награды за просмотренный рекламный ролик начисляют робуксы.

— Реферальная программа: чем больше игроков вы пригласите в Roblox, тем больше робуксов сможете заработать на этом. Да, разработчики щедро награждают робуксами тех, кто смог привести в их проект других людей.

— Создание собственных карт, поз, эмоций и анимаций для персонажей в игре. Такой же трудоемкий процесс, как и создание собственных сайтов. Впрочем, на «Ютубе» полно роликов, как создавать анимации для персонажа через Roblox Studio. Главное в этом деле, опять же, усидчивость и интерес к теме.

Как и где купить робуксы в России

Приобрести робуксы в России легально можно лишь через торговые площадки, называемые маркетплейсами. Одним из выгодных посредников по приобретению робуксов в России является платформа GGSel.

Чтобы приобрести робуксы, нужно проделать следующее:

1. Открыть сайт GGSel и перейти по этой ссылке.

2. В разделе «Робуксы Роблокс» выбрать понравившегося продавца.

3. При выборе продавца учитывайте количество продаж, отзывов и общий рейтинг продавца. Если продаж больше 2000, а оценка находится в районе 4.5 — 5 баллов, то такой продавец является надежным.

Возьмем для примера продавца по этой ссылке. У него более 9000 продаж и оценка на уровне 5 баллов из 5. Чтобы купить робуксы через него, нужно:

1. Выбрать количество робуксов для покупки: от 800 робуксов до 22 500.

2. Далее необходимо нажать на «Купить».

3. На последнем этапе нужно выбрать способ оплаты товара: доступны банковские карточки, СБП, Webmoney и даже криптовалюты.

4. После оплаты получаем код, активируем его на этой странице и получаем моментально робуксы на свой баланс.