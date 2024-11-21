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Сегодня, 23:20

Что делать, если VAC не смогла проверить игровую сессию в Counter-Strike 2

Александр Свиридов
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Фото griproom.com
Ошибка, которую не решить одним лишь методом.

Иногда Counter-Strike 2 не запускается из-за различных ошибок. Одна из самых распространенных проблем возникает, когда античит Valve по какой-то причине не может убедиться в подлинности цифровой подписи файлов.

В этой небольшой статье мы расскажем, как исправить ошибку «Система VAC не смогла проверить вашу игровую сессию».

Как устранить ошибку «Система VAC не смогла проверить вашу игровую сессию» в CS 2

Единого способа решения проблемы нет. Ниже мы собрали самые популярные методы, которые помогают большинству игроков.

— Отключение антивируса и брандмауэра.
— Проверка целостности файлов.
— Удаление кеша загрузок.
— Активация автономного режима.
— Запуск игры от имени администратора.
— Перезапуск Steam.
— Проверка времени и даты.
— Обновление драйвера видеокарты.

1. Отключение антивируса и брандмауэра

Часто возникают случаи, когда античит CS 2 конфликтует с антивирусными программами. Отключите защиту в настройках на время игровой сессии.

Пользователям Windows также рекомендуется деактивировать брандмауэр в параметрах безопасности операционной системы.

Отключение антивируса и брандмауэра.

2. Проверка целостности файлов

Если файлы повредились, то исправить это можно с помощью специального инструмента в Steam. Откройте приложение и перейдите в библиотеку. Нажмите правой кнопкой мыши (ПКМ) по CS 2, поочередно выберите «Свойства» — «Установленные файлы». Запустите проверку целостности файлов игры.

Проверка целостности файлов.

3. Удаление кеша загрузок

Ошибку с невозможностью проверить игровую сессию также можно устранить с помощью удаления кеша загрузок. Для этого выполните следующие действия:

— запустите Steam и перейдите в настройки;
— в боковом меню выберите «Загрузки»;
— найдите функцию «Очистить кеш»;
— перезапустите Steam.

Удаление кеша загрузок.

4. Активация автономного режима

В клиенте Steam нажмите на одноименную вкладку в левом верхнем углу. В выпавшем меню выберите «Перейти в автономный режим». Дождитесь перезагрузки приложения, а затем в этом же месте нажмите «Войти в сеть».

Активация автономного режима.

5. Запуск игры от имени администратора

Найдите исполняемый файл CS 2. Если вы не знаете как это сделать, то откройте библиотеку Steam, нажмите ПКМ по игре и выберите «Управление» — «Просмотреть локальные файлы». Далее нажмите ПКМ по файлу csgo.exe и перейдите в «Свойства». Во вкладке «Совместимость» поставьте галочку в пункте «Запускать эту программу от имени администратора». Запустите CS 2.

Запуск игры от имени администратора.

6. Перезапуск Steam

Банальный, но рабочий совет. Перезапустите Steam или перезагрузите ПК.

7. Проверка времени и даты

Некорректная работа античита VAC также может быть связана с неправильными временем и датой на компьютере. Проверьте установленные значения и в случае необходимости измените на правильные.

8. Обновление драйвера видеокарты

Иногда ошибка возникает из-за устаревших драйверов видеокарты. Для исправления необходимо загрузить актуальную версию драйвера с официального сайта производителя графического чипа.

— Драйверы для видеокарт от NVIDIA.
— Драйверы для видеокарт от AMD.

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