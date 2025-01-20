Что известно о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion и когда он выйдет

Ролевая игра заслужила подтяжку в графике.

В 2006 году многие поклонники серии The Elder Scrolls раскритиковали Oblivion — дескать, новая игра оказалась слишком слабой по сравнению с великим и ужасным TES 3: Morrowind, слишком упрощенной для массовой аудитории. Впрочем, годы были милостивы к «Обливиону» — особенно после выхода Skyrim.

TES 4: Oblivion.

Внезапно геймеры вспомнили, что в Oblivion встречались интересные и увлекательные квесты, ролевая система еще не лишилась классов, а каждый город отличался уникальной архитектурой. Да и атмосфера залитых солнцем лесов Сиродила внезапно стала вызывать не раздражение, а ностальгию.

Именно поэтому слухи о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion привлекают столько внимания — ну и еще по причине того, что ждать шестую часть придется в самом лучшем случае два-три года. Но сколько правды в этих слухах?

Существует ли ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion

TES 4: Oblivion на Unreal Engine 5, любительская версия.

Хороший вопрос! Начнем с очевидного — никаких официальных заявлений на эту тему или тем более скриншотов ремейка еще не было. Почему же о его анонсе говорят так, как будто это свершившийся факт?

Главная причина — это слитые документы, которые стали достоянием общественности в ходе судебных разбирательств Microsoft с американским регулятором FTC. Из них стало известно, что тогда издатели рассчитывали на выход переизданий Fallout 3 и TES 4: Oblivion еще до конца 2022 года.

Разумеется, этого не произошло — и многие посчитали, что проекты полностью отменили. Однако в последние месяцы стало появляться все больше слухов о том, что как минимум Oblivion все-таки повезет с переизданием — и это будет не просто ремастер, но настоящий ремейк.

Кто разрабатывает ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion

Ремастер The Outer Worlds.

Если верить недавним слухам, то разработкой занимается китайская студия Virtuous. Она знаменита тем, что помогает другим компаниям в разработке. Ее сотрудники работали над такими хитами, как Cyberpunk 2077 и Mortal Kombat 1. Кроме того, Virtous занималась ремастером The Outer Worlds — он получил подзаголовок Spacer's Choice Edition.

Что могут поменять в ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion

Темное братство.

Удивительно, но информация об этом уже есть — разумеется, без каких-либо подтверждений. Будет серьезно переработана механика блокирования оружием — в духе Dark Souls. Выносливость персонажа станет рассчитываться по более щадящим формулам — исчезнет опасность уйти в вечный «станлок» посреди боя.

Разумеется, будет улучшен и адаптирован для современной аудитории интерфейс. Также доработают атаки из режима скрытности и стрельбу из лука — как от первого лица, так и от третьего. А противники будут лучше реагировать на попадания — в оригинальной игре этого не хватало.

Уриэль Септим.

Конечно, это не единственное, что стоило бы исправить в Oblivion, — чего стоит только практически вырезанная к релизу система искусственного интеллекта Radiant AI. Однако пока мы не знаем, взялись ли авторы ремейка за столь масштабную задачу — если, конечно, ремейк вообще существует.

Даты анонса и релиза ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion

Beyond Skyrim: Bruma.

Предполагается, что ремейк будет анонсирован на презентации Xbox Direct, которая пройдет 23 января 2025 года. Выйти игра должна через несколько месяцев после анонса. То есть весной 2025 года либо в начале лета.

Графика ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion

TES 4: Oblivion на Unreal Engine 5, любительская версия.

Инсайдеры утверждают, что ремейк «Обливиона» будет работать на Unreal Engine 5, но не полностью. Якобы в основе игры останется оригинальный Gamebryo, а новый движок будет отвечать исключительно за визуальную часть.

Таким образом разработчики сумеют как следует прокачать визуальную сторону игры, при этом оставив возможность для использования старых пользовательских модификаций, которые, как известно, очень важны для серии TES.

Шеогорат.

В интернете эти новости восприняли неоднозначно. Одни комментаторы утверждали, что это какая-то бессмыслица, реализовать которую будет практически невозможно. Другие указывали, что по схожей схеме уже выходили другие проекты — например, ремейк Shadow of the Colossus.

Фанатский ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion

Скайбливион.

Даже если произойдет почти невероятное и слухи об официальном ремейке игры останутся слухами, у фанатов серии все равно не будет причин для отчаяния. Дело в том, что уже на протяжении нескольких лет энтузиасты разрабатывают собственный ремейк на движке Skyrim — он называется Skyblivion.

Конечно, любой глобальный мод таких масштабов рискует так никогда и не выйти — достаточно вспомнить отечественный проект Andoran: Prologue, от которого остались только потрясающий трейлер и привкус разочарования. Однако темп разработки Skyblivion внушает оптимизм — авторы стабильно делятся новостями и планируют выпустить проект до конца 2025 года.

При этом речь идет не о механическом переносе. Разработчики проделали большую работу над всеми аспектами игры — от визуального стиля до диалоговой системы. Поэтому рано или поздно мы все-таки поиграем в современный Oblivion — пусть, возможно, и не от профессионалов геймдева.