Промокоды Roblox на октябрь 2026 — почему их стало так мало

Почему общих кодов стало так мало

Независимая проверка нескольких источников сразу подтверждает то, о чем давно говорили внимательные наблюдатели: Roblox практически перестал выпускать общие промокоды уровня аккаунта. Один из специализированных трекеров, сверявший данные еще в начале сентября сразу по нескольким независимым базам, прямо констатирует: сайты, обещающие «пятьдесят с лишним рабочих кодов», в подавляющем большинстве случаев просто разбавляют короткий реальный список давно истекшими комбинациями, чтобы список выглядел внушительнее. На октябрь 2026 года эта тенденция никуда не делась — единственный код, который по-прежнему подтверждается активным, это SPIDERCOLA, выдающий наплечный аксессуар для аватара Spider Cola.

Roblox. Фото Reddit

Две независимые системы кодов

Здесь стоит провести четкую границу, без которой почти невозможно разобраться в теме промокодов Roblox: платформа устроена двухуровневой системой. Общие коды вроде SPIDERCOLA работают через официальную страницу погашения на сайте и относятся к аккаунту целиком — их можно применить один раз, независимо от того, в какую игру внутри платформы вы играете. Но параллельно существуют десятки отдельных пользовательских проектов, у каждого из которых своя собственная система кодов, вводимая исключительно внутри этого конкретного проекта. В Mansion of Wonder это GLIMMER, PARTICLEWIZARD и BOARDWALK, в Island of Move — GETMOVING и DIY, и ни один из них не сработает, если попытаться ввести его на официальной странице промокодов сайта — именно это смешение двух независимых систем и есть главная причина большинства неудачных попыток активации.

Roblox. Фото Reddit

Устаревшие коды, которые до сих пор публикуют

Отдельная категория многолетних заблуждений — коды, которые давно закрыты, но продолжают кочевать по интернету как будто бы рабочие. Наборы аватара FREENGNBOI и FREENGNGON, которые держались весь предыдущий год, к осени 2026 года окончательно прекратили действовать, как и TWEETROBLOX, отключенный еще в апреле того же года. Десятки сайтов до сих пор публикуют оба варианта в своих подборках — это не обман с их стороны, а обычная небрежность: страницу однажды собрали и с тех пор не обновляли, хотя дата в заголовке продолжает меняться на текущий месяц.

Roblox. Фото Reddit

Где реально искать бесплатные предметы

Погашение общего кода проходит на официальной странице после входа в аккаунт: код вводится точно как написано, без лишних пробелов, и предмет появляется в инвентаре аватара почти сразу после подтверждения. Учитывая скудность общих промокодов, куда практичнее регулярно проверять магазин аватаров по фильтру Free — там ассортимент бесплатных позиций обновляется значительно чаще, чем список кодов, — а также следить за крупными сезонными событиями платформы и подпиской Premium, которая единственная из легальных механик начисляет робуксы напрямую. Бесплатных робуксов по промокоду не бывает в принципе, и любой сайт с обратным обещанием создан исключительно для кражи аккаунта через переход по ссылке в личных сообщениях.