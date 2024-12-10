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Рабочие промокоды для Standoff 2 на декабрь 2024 года

Александр Свиридов
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Standoff 2.
Авторы игры неохотно делятся новыми промокодами, но впереди новогодние праздники...

Standoff 2 — один из самых популярных мобильных шутеров в мире. Игра завоевала любовь миллионов фанатов благодаря насыщенному геймплею и большому количеству косметических предметов.

Как правило, для их получения нужно тратить реальные деньги, но есть способ обновить свой инвентарь бесплатно. В этом материале вы найдете актуальные промокоды на скины и голду для Standoff 2 в декабре 2024 года.

Ограниченные по времени промокоды и бесконечные промокоды для Standoff 2 на скины и кейсы

Авторы игры редко делятся с игроками свежими промокодами, так что на выбор остаются только бесконечные промокоды с неограниченным числом активаций.

Впрочем, в списке есть как бесконечные, так и ограниченные по времени промокоды. Если при их активации возникает ошибка, значит промокод устарел.

Stalcraft. Рабочие промокоды для «Сталкрафт» в декабре 2024 года

REFORGED 3 BOXES — 3 Fragment Box
2EAFU67YNATM — 2 кейса Fable
Z7SO2S7 — граффити Outcast
UFC300S2PRO — граффити UFC
OUTCASTBPEXPIRE — 2 бокса Empire и уровень Battle Pass
XXUQP7CMU7UY — M4-Revival Stattrack на 24 часа
JGVXJHVFJ26S — скин AWM Polar Night
7BDGIVEAWAY — 2 кейса Chameleon и 1 уровень боевого пропуска
WIFHEODOEM — скин M40 Venom Shark StatTrack на 24 часа
UTBJRW7DTUUW — скин Dual Daggers Jaws на 24 часа
VCWUEPEELWZD — скин Spas Dangerous StatTrack на 24 часа
DGHZT79FWDSR — скин UMP45 Beast на 24 часа
KKBXKJJWCD8E — скин M4 R.O.N.I.N. mk56 StatTrack на 24 часа
PNJAMZETHJR8 — скин MP7 Graffiti StatTrack на 24 часа

Standoff 2. Все способы заработка голды в Standoff 2

Бесконечные промокоды Standoff 2 на голду (золото)

EX58MIKALW — 1000 золота
QKXGHAFYURN12 — 200 золота
QDLXyFpTNzX — 100 золота
QKXGHAFYURN17 — 500 золота
GQS4P3FPJ45 — 500 золота

Standoff 2. Какие промокоды на Standoff 2 актуальны в октябре 2024 года

Как активировать промокод в Standoff 2

Есть два способа активировать промокод — через сайт и внутри игры. Для первого варианта нужно знать свой ID. Перейдите по ссылке, введите номер аккаунта и вставьте промокод в свободное поле. Затем нажмите «Применить».

Чтобы ввести промокод внутри игры, откройте раздел «Магазин» и нажмите на вкладу «Промокод». Скопируйте нужную комбинацию и нажмите «Применить».

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