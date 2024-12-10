Рабочие промокоды для Standoff 2 на декабрь 2024 года

Авторы игры неохотно делятся новыми промокодами, но впереди новогодние праздники...

Standoff 2 — один из самых популярных мобильных шутеров в мире. Игра завоевала любовь миллионов фанатов благодаря насыщенному геймплею и большому количеству косметических предметов.

Как правило, для их получения нужно тратить реальные деньги, но есть способ обновить свой инвентарь бесплатно. В этом материале вы найдете актуальные промокоды на скины и голду для Standoff 2 в декабре 2024 года.

Ограниченные по времени промокоды и бесконечные промокоды для Standoff 2 на скины и кейсы

Авторы игры редко делятся с игроками свежими промокодами, так что на выбор остаются только бесконечные промокоды с неограниченным числом активаций.

Впрочем, в списке есть как бесконечные, так и ограниченные по времени промокоды. Если при их активации возникает ошибка, значит промокод устарел.

Бесконечные промокоды Standoff 2 на голду (золото)

Как активировать промокод в Standoff 2

Есть два способа активировать промокод — через сайт и внутри игры. Для первого варианта нужно знать свой ID. Перейдите по ссылке, введите номер аккаунта и вставьте промокод в свободное поле. Затем нажмите «Применить».

Чтобы ввести промокод внутри игры, откройте раздел «Магазин» и нажмите на вкладу «Промокод». Скопируйте нужную комбинацию и нажмите «Применить».