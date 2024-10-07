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Действующие промокоды на Genshin Impact в октябре 2024 года

Михаил Иванов
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Genshin Impact.
Фото Deviant Art
Примогемов, как и моры, много не бывает.

Промокоды нужны всегда и везде, в том числе и в такой онлайн-игре как Genshin Impact. В октябре 2024 года в Геншине выходит новый герой, а это значит, что промокоды точно пригодятся. Для тех, кто и дня не мыслит без этой игры, мы оставляем промокоды, которые актуальны в октябре 2024 года.

Что такое промокоды, для чего они нужны в Геншине

Промокоды — это коды, дающие ценные вещи в игре. При помощи промокодов можно бесплатно получить примогемы, какое-то количество моры и руды усиления, а также некоторое количество книг опыта искателя приключений.

Что дают промокоды в Геншине

Примогемы (камни истока) — это редкая, уникальная игровая валюта, которая в основном нужна для получения персонажей из молитв.

Мора — это главная игровая валюта, которая используется для повышения уровня оружия, персонажей и их талантов.

Превосходная руда усиления — материал для повышения уровня оружия.

Книга опыта (опыт искателя приключений) предмет для повышения уровня героя.

Сверкающая хризантема — материал для возвышения персонажей из Натлана.

Священное масло — предмет, используемый для улучшения артефактов.

Еда — расходные предметы, которые можно создать с помощью готовки. При использовании воскрешают героя, восстанавливают здоровье и выносливость.

Волшебная руда усиления — материал для улучшения оружия, дающий 10 000 очков опыта оружия.

Осколок лазурита Варунада — материал для возвышения персонажа.

Семена лапы завриана — предмет, используемый для выращивания растений в личной обители.

Морское перо — материал для возвышения Муалани.

Шилонен. Гайд на Шилонен в Genshin Impact — лучшая сборка, ротации и отряды

Промокоды для Геншин в октябре 2024 года

Название кода Что дает в игре

LA5E77CLZX5V

 60 примогемов и 5 опыта искателя приключений.

GENSHIN51TT

 5 сверкающей хризантемы, 30 000 моры, 3 опыта героя, 5 превосходной руды усиления, 5 превосходной руды усиления.

DEOB21CK9Y6N

 3 сверкающей хризантемы, 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений и 5 превосходной руды усиления.

SBUEMJB449D9

 3 сверкающей хризантемы, 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений и 5 превосходной руды усиления.

BLAZETONATLAN

 100 примогемов, 30 000 моры, 5 священного масла, 3 опыта героя.

DMGJ5262H9SK

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой.

DT4BZD5RT5U9

 60 примогемов, 5 опыта искателя приключений.

EPICGENSHIN2024

 30 000 моры, 5 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 сверкающих самоцветов, 5 рецептов «Время для горячего источника», 5 рецептов «Бам-бум».

HHFP3517D3UN

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 осколка лазурита.

HHHA5Z81O5UK

 20 000 моры, 15 опыта искателя приключений, 10 превосходной руды усиления.

JVBR8Z8EB8Z9

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой.

KEQES9R79R49

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 3 осколка лазурита.

KJBN2JM88SJ3

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 осколка лазурита.

OHDN6KB124UF

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 морских пера.

RNIF6H9394K8

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой.

TARJ78VYG77C

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой.

WORF3IEG4WP9

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 лапы завриана.

5A2WEGTVPXFV

 10 волшебной руды усиления.

5SKXWYSCPEVR

 5 опыта героя.

GENSHINGIFT

 60 примогемов и 5 опыта героя.

NAJEWZTD7XD5

 60 примогемов, 5 опыта искателя приключений.

TTKEXYBCNWFH

 30 000 моры, 3 рецепта «Расти гора».

LHMJORVJ3551

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления.

TARJ7755YWGI

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления.

RNIFE312G5JZ

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления.

ARIB9K9SSAOU

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руда усиления, 3 лапы завриана.

WTXV36M1J6CO

 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления.

WB5E69749775

 20 000 моры, 9 шоколадные батончики, рыба-тигр, шашлычок.

Как использовать промокоды в Genshin Impact

Существует два способа активировать коды. Первый способ — ввести один из кодов в настройках игры. После того как вы его ввели, награда будет отправлена на ваш внутриигровой ящик. Ищите ее вместе с другими письмами.

Откройте меню в игре при помощи Esc на ПК или иконки Паймон на телефоне, найдите «Настройки» в виде иконки шестеренки, внутри настроек найдите меню «Учетная запись» —> «Промокод» —> «Получить». Далее в открывшемся окне введите один из кодов и нажмите на «Обменять».

Второй способ зайдите на официальный сайт разработчика Genshin Impact, войдите в свой аккаунт, введя логин и пароль, выберите сервер Европа, вставьте один из кодов в поле «Код» и нажмите «Активировать».

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