Промокоды Мир танков на сентябрь 2026 года
Актуальные промокоды на сентябрь 2026
Список проверен 31 августа 2026 года. Коды активируются один раз на аккаунт; часть из них дает бонусы сразу в трех проектах Lesta — «Мире танков», «Мире кораблей» и Tanks Blitz.
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank и аренда Matilda LVT на 10 боев
LESTATG100MT — 1 день танкового премиум-аккаунта и 100 000 кредитов; работает также в «Мире кораблей» и Tanks Blitz
MTSTART — инвайт-код для новых аккаунтов: танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней премиум-аккаунта, 2,5 млн серебра, 5 универсальных руководств и 15 личных резервов
Инвайт-код MTSTART вводится только при регистрации нового аккаунта и не подойдет действующим игрокам. LESTAIGRY2024 с декалями «Стальное трио» истек в августе — часть подборок продолжает публиковать его как активный, это устаревшие данные. Отдельно работает табель-календарь на официальном сайте: награды выдаются по одной в сутки, пропущенный день закрывается только с последней доступной позиции.
Как активировать бонус-код
- Через сайт: авторизуйтесь на официальном ресурсе игры, нажмите на никнейм и выберите пункт активации кода Lesta Games.
- Через лаунчер: откройте Lesta Games Launcher, кликните по иконке аккаунта и найдите поле для ввода бонус-кода.
- Вводите комбинацию строго так, как она напечатана: регистр и дефисы имеют значение.
- После подтверждения перезапустите клиент — награды приходят в ангар и в раздел уведомлений.
Почему промокод не работает
- Срок действия истек. Событийные коды живут от нескольких дней до пары недель.
- Код уже активирован на этом аккаунте — повторное применение невозможно.
- Исчерпан лимит активаций: часть кодов рассчитана на ограниченное число игроков.
- Код предназначен для вернувшихся или новых игроков, а ваш аккаунт под условия не подходит.
- Опечатка при вводе. Копируйте код, а не набирайте вручную.
- Неподходящий регион: коды Lesta работают только в RU/RUBY и не активируются на других серверах.
«Мир танков».Фото tanki.su
Где искать новые коды
- Официальный сайт и раздел новостей «Мира танков».
- Сообщества Lesta Games во «ВКонтакте» и Telegram-канал проекта.
- Трансляции разработчиков и партнерские стримы — коды часто озвучивают в эфире.
- Игровые выставки и офлайн-мероприятия, где раздают печатные карточки с кодами.
Дополнительные способы получить бонусы
- Табель-календарь: ежедневные награды, включая резервы, инструкции и расходники.
- Реферальная программа: приглашенные игроки приносят технику и премиум-дни.
- Боевой пропуск: бесплатная ветка наград доступна без покупки улучшенной версии.
- Программа Trade-In для обмена техники высоких уровней.
- Ежедневные боевые задачи и марафоны событий.
Безопасность: как не потерять аккаунт
- Активируйте коды только на официальном сайте или в лаунчере Lesta Games.
- Lesta никогда не запрашивает пароль или код из СМС для выдачи бонуса.
- Генераторы бонус-кодов не существуют — это фишинг.
- Не покупайте коды у перекупщиков: продавец может отозвать платеж, а аккаунт заблокируют.
- Включите двухфакторную аутентификацию в настройках профиля.
«Мир танков».Фото tanki.su
Частые вопросы
Можно ли получить золото в «Мире танков» бесплатно?
Да, но только через официальные каналы: бонус-коды от Lesta Games, награды табель-календаря, реферальную программу и события. Сайты, обещающие золото за ввод логина, — фишинговые.
Сколько раз можно активировать один бонус-код?
Один раз на аккаунт. Повторная попытка вернет сообщение об уже использованном коде.
Работают ли коды «Мира танков» в других проектах Lesta?
Часть кодов мультиигровая: одна активация дает бонусы сразу в «Мире танков», «Мире кораблей» и Tanks Blitz. Это указывается в описании конкретного кода.