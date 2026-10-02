CyberPRO
Видеоигры
Уведомления
Главная
CyberPRO
Видеоигры

Промокоды GTA 5 RP на октябрь 2026-го — Grand, Radmir, Majestic

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
GTA 6.
Фото Reddit

Коды по серверам: Grand RP, Radmir RP, Majestic RP

Тем не менее часть комбинаций реально держится стабильной месяцами и подтверждается несколькими независимыми источниками сразу. Для Grand RP это GRANDNOW со стартовой суммой виртуальной валюты и START с базовым набором для новичков; к ним добавляются менее известные GOR77 и «192», второй из которых дает пятнадцать тысяч игровых долларов и недельный VIP-статус — но по обоим нет официального анонса разработчиков, только упоминания в сообществах Steam. Для Radmir RP держатся RADMIRTOP и RADMIRRADMIR, второй из которых приносит двадцать пять тысяч виртуальных долларов и такой же недельный VIP. А для Majestic RP, помимо стандартного PRICEPRICE, стоит отдельно упомянуть код jengas — это не полноценный бонус, а шуточный розыгрыш от самих разработчиков, дающий один Majestic Coin и один доллар, и воспринимать его как источник реального заработка не стоит.

GTA 6.
Фото Reddit

Как вводить код на разных проектах

Способ ввода различается от сервера к серверу, и путаница здесь — главная причина, по которой новички считают код нерабочим. В Grand RP и большинстве крупных проектов нужно войти через фирменный лаунчер, нажать клавишу F10, открыть настройки через шестеренку и выбрать пункт «Промокод». На Radmir RP чаще работает другой путь: меню/mn в игре и пункт ввода промокода, либо прямая команда вида/promo с текстом кода в чат — если один способ не срабатывает, стоит попробовать второй, прежде чем списывать код со счетов.

GTA 6.
Фото Reddit

Доход без промокодов и безопасность

Значительная часть кодов на RP-серверах требует отыгранных часов — от семи до двадцати в зависимости от проекта и конкретной комбинации — это механика, которой разработчики отсекают одноразовых регистраторов, гоняющихся исключительно за стартовым бонусом. Помимо кодов, стабильный доход приносят обычные работы и квесты сразу после регистрации, бесплатная ветка боевого пропуска почти на любом крупном сервере и реферальная система, начисляющая бонусы по мере того, как приглашенный друг отыгрывает часы в игре. Из соображений безопасности: лаунчер стоит скачивать только с официального сайта конкретного проекта, администрация никогда не спрашивает пароль от аккаунта или почты, а любой сайт с «бесплатным донатом» для RP-серверов создан исключительно для кражи учетных записей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Карпин сказал, чем недоволен в сборной, и оценил Соболева, Кисляк заявил, из-за кого перестал есть блинчики. Что происходит перед матчем Россия – Нигерия
Медведеву присудили поражение в матче с Джоковичем за удар мячом в зрителя
Тактика просачивания. Российских фигуристов все больше среди участников Гран-при
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Олег Чехов
«Волейбол. Наши чемпионы» | Олег Чехов
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Промокоды Escape from Tarkov на октябрь 2026 — коды на лут

Промокоды Mobile Legends на октябрь 2026-го — коды на алмазы
Новости
RSS RSS
Все новости