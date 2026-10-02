Промокоды Genshin Impact на октябрь 2026 — коды на примогемы

Затишье перед стримом версии 7.2

Октябрь для Genshin Impact — месяц затишья перед бурей. Версия 7.1 вышла в конце сентября, стримовые коды с той трансляции сгорели 15 сентября, а следующий большой повод — «Специальная программа» версии 7.2 — ожидается только в последних числах месяца, где-то между 23 и 24 октября, если верить сложившемуся у HoYoverse графику анонсов через понедельник перед стартом технических работ. То есть весь октябрь игрокам предстоит обходиться тем, что уже лежит на столе, и здесь есть чем поживиться: постоянный GENSHINGIFT (50 примогемов и 3 «Опыта героя») продолжает работать на любом аккаунте от 10-го ранга приключений, а параллельно с ним на начало октября подтверждены восемь ограниченных кодов: VesnaOnPatrol, Y6JYMKV6JKSL, Y1INABQB6DEX, 2BJ64QRZ7RT8, свежий OPERACOLLAB, добавленный 29 сентября, и PNKZ3WLNN8G6 от 25 сентября, которые в сумме приносят около 290 примогемов — это меньше, чем дает один хороший стрим, но стабильнее, поскольку коды не привязаны к конкретной дате эфира.

Genshin Impact. Фото Steam

Почему списки кодов расходятся

Здесь стоит сделать честную оговорку: живучесть кодов HoYoverse в этом сезоне непредсказуема сильнее обычного. Расхожее правило «стримовый код живет ровно сутки» на деле нигде официально не зафиксировано, и сообщество прямо фиксирует случаи, когда коды 7.1 гасились по-разному на разных серверах. Поэтому лучшая стратегия для октября — не полагаться на список, зафиксированный на бумаге заранее, а проверять код в момент публикации материала: активировать его можно на официальной странице погашения HoYoverse, введя логин, выбрав регион сервера и персонажа, либо прямо в игре через меню Паймон — «Настройки» — «Аккаунт» — «Обменять код». Награда в обоих случаях уходит во внутриигровую почту, откуда ее нужно забрать вручную, иначе она рано или поздно истечет вместе со сроком хранения письма.

Genshin Impact. Фото Steam

Типичные причины отказа

Если код не срабатывает, чаще всего дело не в нем самом, а в деталях: часть комбинаций жестко привязана к конкретному региону — Европе, Америке, Азии или Тайваню — и просто не признается сервером другого региона, а часть исчерпывает лимит активаций раньше, чем до нее доходит очередь. Отдельная классика жанра — путаница между заглавной O и нулем при ручном наборе, из-за чего разумнее копировать код, а не перепечатывать его по памяти. И конечно, ни один из существующих кодов не дает крутки напрямую: примогемы — это сырье, которое еще нужно обменять на переплетенные судьбы, если вы метите в конкретного персонажа, а не просто копите валюту про запас.

Genshin Impact. Фото Steam

Что работает помимо кодов

Тем, кто не хочет зависеть от капризов календаря стримов, имеет смысл параллельно налегать на источники, которые работают вне зависимости от расписания HoYoverse: ежедневные поручения стабильно приносят около 60 примогемов в день, Витая бездна и Театр Иманимата перезапускают награды каждый цикл, а исследование карты — особенно свежих зон — щедро разбрасывает сундуки и очки историй. Обмен звездной пыли и звездного блеска на переплетенные судьбы в лавке Паймон тоже никуда не делся и работает независимо от того, идет сейчас стрим или нет. Из соображений безопасности стоит помнить простое правило: HoYoverse никогда не запрашивает пароль ради выдачи бонуса, и любой сторонний сайт с обещанием «бесплатных примогемов за вход через аккаунт» — это фишинг в чистом виде, рассчитанный именно на тех, кто не дождался кодов на официальной странице и решил поискать в другом месте.