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Промокоды Escape from Tarkov на октябрь 2026 — коды на лут

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Escape from Tarkov.
Фото Steam

Редкий случай стабильности

Среди всех игр этой подборки Escape from Tarkov — редкий пример стабильности: два кода, SCAVYBOI и GOONSQUAD, держатся рабочими уже несколько месяцев подряд без единого изменения, что для жанра шутеров с частой ротацией промокодов почти уникальная ситуация. Первый выдает виски, шоколад «Аленка», пару болтов, пару гаек, моток шнура, баллон CALOK-B, канистру топлива и пятьдесят тысяч рублей — набор, который закрывает сразу несколько бытовых потребностей рейда. Второй, GOONSQUAD, устроен похоже: два куска скотча KEKTAPE, еще пара болтов, упаковка сахара, тот же CALOK-B, топливо и такая же сумма рублей. Отдельно можно упомянуть, что оба действующих кода дают одинаковую сумму в 50 000 рублей — при активации обоих подряд набирается сто тысяч, разница только в наборе расходников, так что гасить стоит сразу оба, а не выбирать один из них. Ни один из них не дает оружие или броню напрямую — Battlestate Games традиционно раздает через промокоды именно расходники и небольшие суммы валюты, а не боевое снаряжение, и рассчитывать на иное не стоит.

Escape from Tarkov.
Фото Steam

Как активировать SCAVYBOI и GOONSQUAD

Активировать оба кода можно двумя путями: через официальный сайт игры, где нужно войти в учетную запись и открыть страницу активации промокода в профиле, либо прямо в лаунчере Battlestate Games — там за это отвечает меню с никнеймом в правом верхнем углу. После ввода награда приходит не сразу в инвентарь персонажа, а в раздел «Специальные сообщения» внутри игры, откуда ее нужно забрать самостоятельно. Если код не срабатывает, дело почти наверняка в одной из типичных причин: он уже был погашен на этом аккаунте раньше, либо аккаунт относится к изданию игры, для которого акция не предусмотрена — часть промокодов Battlestate привязывает к конкретным версиям покупки.

Escape from Tarkov.
Фото Steam

Промокод — не то же самое, что купон на скидку

Отдельно стоит развести два похожих, но разных понятия, в которых регулярно путаются даже опытные игроки: промокод дает предметы внутри самого рейда, а скидочный купон на апгрейд издания снижает стоимость улучшения версии игры в магазине на сайте — иногда на 25-50 процентов во время распродаж. Это две независимые механики, и купон никогда не подменяет собой промокод на лут, как бы заманчиво ни звучала формулировка на стороннем сайте.

Escape from Tarkov.
Фото Steam

Остальные источники заработка

Новые коды у Battlestate Games чаще всего появляются во время стримов разработчиков, вместе с крупными патчноутами или на распродажах — за октябрь 2026 года подобных анонсов пока не зафиксировано, но статус двух действующих кодов остается неизменным. Для тех, кто хочет расти без ставки на промокоды, основной путь лежит через квесты торговцев на старте вайпа, последовательную прокачку репутации у ключевых торговцев, оборот через барахолку и вложения в убежище, которые окупаются пассивным производством на дистанции. И, разумеется, никаких компромиссов по безопасности: активация возможна только на официальном домене игры, Battlestate не принимает платежи вне сайта и не рассылает ссылки на активацию, а использование читов означает перманентный бан от античита BattlEye без какого-либо возврата средств.

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