Новые и бесконечные промокоды для Standoff 2 в январе 2025 года

То, что актуально будет всегда.

В Standoff 2, как и в Counter-Strike, вся экономика завязана на скинах. А многие скины покупаются за золото, которое, в свою очередь, приобретается за реальные деньги. Впрочем, некоторые скины можно выбить и через промокоды.

Обычно разработчики Standoff 2 неохотно делятся промокодами с игроками, а большинство этих кодов имеют ограниченное число активаций. Тем не менее собрали коды, которые актуальны в январе 2025 года.

Промокоды для Standoff 2 в январе 2025 года

Бесконечные промокоды в Standoff 2

Если после ввода кода возникла ошибка, то, скорее всего, такой код устарел или был введен на аккаунте ранее. Попробуйте взять новый и повторить действие.

Бесконечные промокоды Standoff 2 на оружие

Название кода Что дает ENUW4H2CKA2T AKR12 Railgun A9HAW7SSYY8W M4 Pro RJN986FNA8S2 FabM Parrot HNT7N237XSW9 AWM Sport 2C472CMQUWEG M4 Lizard HQAKC5LWD96Y M4 Night Wolf KM2NSJKVDHCR P350 Rally FQF2SDU5UXV2 AWM Scratch MRVUM6CMLZS8 AKR Dragon KXKYZ6YYF56M M40 Quake QH8MX8TN6AB5 FS Poison QAKLCZ2G7YN5 G22 Frost Wyrm PVYWAG9BCCDL TEC-9 Necromancer 6X35Z3ZVXBKA MP5 Northern Fury Z4VN2UNGLZLY FABM Flight 3X8PTNMCX2LM USP Pisces ZMT6WTLVJFH3 UMP45 Winged UD53AXKXE5M2 Desert Eagle Dragon Glass DTZM2HM65E6K Desert Eagle Predator

Бесконечные промокоды Standoff 2 на ножи

Название кода Что дает AB5YPY3HUQYS Flip Arctic JHLSGSKTKG5S jKommando Reaper KEDSRHC97LC4 Butterfly Legacy 4VX6AG7Z5VX9 Kunai Radiation T7UM4GGGVP7P Kunai Luxury 3UXZZXZBEL9G Karambit Claw BGAQU8W9NFGF M9 Bayonet Ancient

Бесконечные промокоды Standoff 2 на кейсы

Название кода Что дает M933L5ZJFPGV Rival L9Y9SGD25BXM Scorpion eFzDJmkLNPU3 Fable gO72vNrqPM9X Empire TKa85CKfYbt3 Sharp

Бесконечные промокоды Standoff 2 на золото

Название кода Что дает QKNGHNZAFXN37 200 золота QDLXyFpTNzX 500 золота QKNGHNZAFXN34 1000 золота GQS4P3FPJ45 1000 золота GOSTRP2F5J5 5000 золота STAND0FF995 Случайное количество золота

Как ввести промокоды в Standoff 2

Использовать коды для Standoff 2 не сложнее, чем в других играх. Эта функция доступна с самого начала игры, хотя новичкам найти ее может быть непросто.

Итак, для удобства вам следует выполнить следующие простые действия:

1. Запустите Standoff 2.

2. Затем откройте меню снаряжения, нажав на кнопку с изображением пистолета в левой части экрана.

3. После этого зайдите в «Магазин» и выберите вкладку «Промокод».

4. Введите один из кодов и нажмите «Применить».

Где появляются промокоды для Standoff 2

1. Социальные сети разработчиков в VK, Telegram, Discord, TikTok. Следите за новостями — чаще всего разработчики раздают промокоды неожиданно.

2. На турнирах по Standoff 2. Промокоды раздают на официальных трансляциях.

3. Через блогеров. На YouTube-каналах крупнейших блогеров по Standoff 2 частенько проводятся турниры и конкурсы, в рамках которых можно получить промокоды.