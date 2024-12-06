Рабочие промокоды для «Сталкрафт» в декабре 2024 года

Для любителей S.T.A.L.K.E.R. и Minecraft одновременно.

Stalcraft — бесплатная игра, вдохновленная культовой серией S.T.A.L.K.E.R. Она погружает в атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения, где идет вооруженный конфликт двух группировок. Правда, игра сделана в стиле Minecraft.

В этой статье вы найдете промокоды, которые содержат обменные монеты, снаряжение и другие предметы. Они помогут бесплатно прокачать инвентарь.

Новые промокоды для Stalcraft в декабре 2024 года

Промокоды имеют ограничение по времени или числу активаций. Если награда не начислилась на аккаунт, промокод просрочился. Попробуйте ввести другой.

Промокод Награда Регион STALCRAFT-WINTER2024-WELCOME старый скарб (10 шт.) + обменные монеты (2,5 тыс.) + набор для заточки + катализаторы (10 шт.) + набор усилений + нестабильные батареи (5 шт.) Все SCX-RED-2024-THANK-YOU продвинутые запчасти (10 шт.) + продвинутые инструменты (5 шт.) + обменные монеты (2,5 тыс.) + черный презент (15 шт.) + праздничный пунш (10 шт.) Все SCX-RED-2024-1U6L-QRWY очки сезонного пропуска (1,5 тыс.) + черный презент (10 шт.) + праздничный пунш (5 шт.) RU AUTUMN24-1A83-KV6R брелок «Опасный бизнес» + набор краски «QR» + набор для заточки + черный презент (25 шт.) + малый набор черных фишек + набор усилений Все SC21NOV2024-SORRY черный презент (15 шт.) + обменные монеты (2,5 тыс.) + продвинутые запчасти (10 шт.) + продвинутые инструменты (5 шт.) + малый набор черных фишек, солянка (5 шт.) RU SC03DEC2024-SORRY аномальное шампанское (5 шт.) + водка «Морозная» (5 шт.) + продвинутые инструменты (5 шт.) + продвинутые запчасти (10 шт.) EU

Как активировать промокоды в Stalcraft

Чтобы ввести один из промокодов, необходимо зайти на сервер. Достаньте свой КПК (по умолчанию P) и перейдите во вкладку «Активация кода» в нижнем правом углу. Вставьте промокод в свободное поле, а затем нажмите «Активировать».