Актуальные промокоды для Honkai: Star Rail на январь 2025 года

Несколько ништяков для хорошего старта в игре.

Honkai: Star Rail — захватывающее космическое путешествие, которое сочетает в себе элементы RPG и стратегии. В нем игроки могут исследовать новые планеты, встречать уникальных персонажей и участвовать в эпических сражениях.

Одним из способов заполучить ценные ресурсы в игре являются промокоды. Ниже вы найдете коды, актуальные в декабре 2024 года и январе 2025 года.

Актуальные промокоды для Honkai: Star Rail в декабре 2024 года и январе 2025 года

Название кода Награда TINGYUNISBACK 5000 кредитов, 2 радости небожителя HAPPYSUNDAY 5000 кредитов, 2 крылатых галовианских бургера SUNDAYCALENDAR 5 путеводителей путешественника, 2 классические «Услады» VCUB4T2V4L8N5 20000 кредитов, 3 очищенного эфира, 3 классические «Услады» WOVPRK19JGM41 20000 кредитов, 3 утраченных кристалла, 3 грезных рожка (три вкуса) VBKJP473VCS3 10000 кредитов, 50 звездных нефритов CM26EFGH5678 30000 кредитов, 3 путеводителя путешественника STARRAILGIFT 50000 кредитов, 100 звездных нефритов, 4 путеводителя путешественника, 5 бутылок газировки

Как активировать промокоды для Honkai: Star Rail

Сделать это можно двумя способами. На официальном сайте:

— Перейдите на сайт;

— Войдите в аккаунт;

— Выберите сервер и введите промокод;

— Нажмите «Активировать».

Награды от промокодов появятся во внутриигровой почте. Нажмите на «принять» их, чтобы они зачислились на ваш аккаунт.

Активировать промокод также можно внутри игры. Для этого откройте меню и нажмите на многоточие возле ника. Затем перейдите на вкладку «Промокод». Вставьте туда необходимые символы и подтвердите действие.