Актуальные промокоды для Honkai: Star Rail на январь 2025 года
Honkai: Star Rail — захватывающее космическое путешествие, которое сочетает в себе элементы RPG и стратегии. В нем игроки могут исследовать новые планеты, встречать уникальных персонажей и участвовать в эпических сражениях.
Одним из способов заполучить ценные ресурсы в игре являются промокоды. Ниже вы найдете коды, актуальные в декабре 2024 года и январе 2025 года.
Актуальные промокоды для Honkai: Star Rail в декабре 2024 года и январе 2025 года
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Название кода
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Награда
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TINGYUNISBACK
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5000 кредитов, 2 радости небожителя
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HAPPYSUNDAY
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5000 кредитов, 2 крылатых галовианских бургера
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SUNDAYCALENDAR
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5 путеводителей путешественника, 2 классические «Услады»
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VCUB4T2V4L8N5
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20000 кредитов, 3 очищенного эфира, 3 классические «Услады»
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WOVPRK19JGM41
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20000 кредитов, 3 утраченных кристалла, 3 грезных рожка (три вкуса)
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VBKJP473VCS3
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10000 кредитов, 50 звездных нефритов
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CM26EFGH5678
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30000 кредитов, 3 путеводителя путешественника
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STARRAILGIFT
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50000 кредитов, 100 звездных нефритов, 4 путеводителя путешественника, 5 бутылок газировки
Как активировать промокоды для Honkai: Star Rail
Сделать это можно двумя способами. На официальном сайте:
— Перейдите на сайт;
— Войдите в аккаунт;
— Выберите сервер и введите промокод;
— Нажмите «Активировать».
Награды от промокодов появятся во внутриигровой почте. Нажмите на «принять» их, чтобы они зачислились на ваш аккаунт.
Активировать промокод также можно внутри игры. Для этого откройте меню и нажмите на многоточие возле ника. Затем перейдите на вкладку «Промокод». Вставьте туда необходимые символы и подтвердите действие.