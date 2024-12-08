Актуальные промокоды для Genshin Impact в декабре 2024 года
Genshin Impact завоевала сердца миллионов человек благодаря завораживающей графике, увлекательному сюжету и огромной вселенной. Чтобы успешно развиваться в игре, необходимо большое количество ресурсов. Часть из них можно получить бесплатно с помощью промокодов от разработчиков.
Актуальные промокоды для Genshin Impact
Промокоды актуальны на момент публикации материала. Некоторые из них со временем могут выдавать ошибки при активации, поскольку имеют ограниченный срок действия. Введите другой, если произошла ошибка.
|
GENSHINGIFT
|
50 примогемов, 3 опыта героя
|
LA5E77CLZX5V
|
60 примогемов, 5 опыта искателя приключений
|
WAM5UWWU28NV
|
60 примогемов, 5 опыта искателя приключений
|
SDKLSK67TZ1X
|
10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого
|
SDKLR94C83AF
|
10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого
|
FIBE54PL5995
|
10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 жареной лапши с рыбой, 5 острой курицы
|
ACUI96V85FCK
|
10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого
Как активировать промокод в Genshin Impact
Авторы Genshin Impact предусмотрели два способа активации промокодов:
— через официальный сайт,
— в игре.
Чтобы активировать промокод через сайт, перейдите по ссылке, войдите в свою учетную запись, выберите сервер и введите код. Нажмите «Активировать».
Ввести промокод также можно внутри игры. Перейдите в «Настройки» (значок шестеренки) и затем поочередно перейдите по вкладкам «Учетная запись» — «Промокод» — «Получить». Скопируйте нужный код и нажмите «Обменять».