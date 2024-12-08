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Актуальные промокоды для Genshin Impact в декабре 2024 года

Александр Свиридов
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Чиназес! Сюда!

Genshin Impact завоевала сердца миллионов человек благодаря завораживающей графике, увлекательному сюжету и огромной вселенной. Чтобы успешно развиваться в игре, необходимо большое количество ресурсов. Часть из них можно получить бесплатно с помощью промокодов от разработчиков.

Stalcraft. Рабочие промокоды для «Сталкрафт» в декабре 2024 года

Актуальные промокоды для Genshin Impact

Промокоды актуальны на момент публикации материала. Некоторые из них со временем могут выдавать ошибки при активации, поскольку имеют ограниченный срок действия. Введите другой, если произошла ошибка.

GENSHINGIFT

50 примогемов, 3 опыта героя

LA5E77CLZX5V

60 примогемов, 5 опыта искателя приключений

WAM5UWWU28NV

60 примогемов, 5 опыта искателя приключений

SDKLSK67TZ1X

10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого

SDKLR94C83AF

10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого

FIBE54PL5995

10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 жареной лапши с рыбой, 5 острой курицы

ACUI96V85FCK

10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого

Как активировать промокод в Genshin Impact

Авторы Genshin Impact предусмотрели два способа активации промокодов:

— через официальный сайт,
— в игре.

Чтобы активировать промокод через сайт, перейдите по ссылке, войдите в свою учетную запись, выберите сервер и введите код. Нажмите «Активировать».

Ввести промокод также можно внутри игры. Перейдите в «Настройки» (значок шестеренки) и затем поочередно перейдите по вкладкам «Учетная запись» — «Промокод» — «Получить». Скопируйте нужный код и нажмите «Обменять».

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