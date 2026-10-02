Промокоды Clash Royale на октябрь 2026 — новые коды после обновления

Список обновился в конце сентября

Список промокодов Clash Royale обновился в конце сентября, и это заметная перемена по сравнению с предыдущими месяцами: прежняя устойчивая пара PRINCESSEVO! и MINIONHORDE!, которая держалась стабильной большую часть лета, сменилась новой партией из пяти комбинаций — ANGRYFURNACE, BLOWTHEMAWAY, FIREFIREFIRE, SHARETHEGOLD и ONEMAGICGIFT, последняя из которых получила неофициальное прозвище «морозный код» за зимнюю тематику награды. Все пять подтверждены крупными западными изданиями по состоянию на 25 сентября как активные, что для формата, живущего обычно считаные недели, довольно свежая информация.

Clash Royale. Фото Google Play

Текстовые коды и QR-коды — не одно и то же

У Clash Royale по-прежнему сосуществуют два разных типа кодов, которые не стоит путать: обычные текстовые комбинации, вводимые через магазин на сайте, и QR-коды, для которых даже не нужна камера телефона — достаточно перейти по прилагаемой ссылке в браузере, и награда зачислится автоматически при установленной игре. Активация текстовых кодов выглядит так же, как и всегда: вход в Supercell Store под тем же Supercell ID, что привязан к игре, поиск поля погашения магазинного кода и подтверждение отправки — после этого нужно вернуться в клиент и забрать награду там.

Clash Royale. Фото Google Play

Три типичные причины отказа

Если код не срабатывает, чаще всего дело не в самой комбинации, а в трех типичных причинах: пропущенный восклицательный знак или другой спецсимвол, который в Clash Royale часто оказывается обязательной частью написания, не пройденное до конца обучение — без него функция погашения попросту не открывается новым игрокам, или отсутствие привязки аккаунта к Supercell ID, без которого магазинные коды в принципе недоступны. Отдельно стоит проверять срок действия: сезонные комбинации закрываются вместе с завершением связанного с ними события и переживают смену контента далеко не всегда, в отличие от того же Brawl Stars.

Clash Royale. Фото Google Play

Бесплатные награды, когда новых кодов нет

Даже в месяцы, когда свежих текстовых кодов нет, в игре продолжает работать целая система бесплатных наград, которую многие игроки просто не открывают: под кнопкой получения в магазине по ротации появляются эмоции, партии диких карт и крупные выдачи золота, и проверять этот раздел стоит ежедневно, поскольку ротация закрывается без предупреждения. Разработчики также периодически раздают крупные суммы золота и волшебные сундуки не через текстовые коды, а именно через эту систему бесплатных наград в магазине — и если целью является не косметика, а именно ресурсы для прокачки колоды, проверять эту вкладку разумнее, чем искать очередной текстовый код в интернете. Дополнительно стоит следить за мини-пропуском — укороченной версией Pass Royale с бесплатной веткой наград, ежедневной сделкой в разделе рынка, погоней за коронами, где засчитываются даже проигранные матчи с уничтоженными башнями, и дорожкой базара.