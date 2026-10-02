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Промокоды Brawl Stars на октябрь 2026-го — коды пережили смену сезона

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Brawl Stars.
Фото Google Play

Коды, пережившие смену сезона

С Brawl Stars в октябре 2026 года случилось нечто нетипичное: тройка магазинных кодов ITSSUSHITIME, SAKURASPIKE! и BOBAPARTYYYY, привязанных еще к летнему тематическому набору Katana Kingdom, благополучно пережила смену сезона с Windstock на Royal Academy 3 сентября — и, судя по независимым проверкам крупных изданий на конец сентября, продолжает работать до сих пор. Для игры, где Supercell традиционно закрывает коды практически сразу после того, как связанное с ними событие формально завершается, это исключение, а не правило, и служит хорошим напоминанием: даже если тематический сезон кода давно прошел, попробовать его все равно стоит — есть шанс, что комбинация просто забыта в системе, а не отключена намеренно.

Brawl Stars.
Фото Google Play

Три типа кодов, которые часто путают

К этой устойчивой тройке добавились две более новые находки — KENJIUNLOCK и LOVEBOMBING!, которые также подтверждаются как рабочие на конец сентября сразу несколькими независимыми трекерами. Важная деталь по формату: восклицательный знак в SAKURASPIKE! и LOVEBOMBING! — не опечатка и не украшение, а полноценная часть кода, без которой активация не проходит вовсе. Стоит отметить, что Supercell принципиально не ведет публичного мастер-списка кодов Brawl Stars: подавляющее большинство комбинаций приходит от партнерских создателей контента в рамках их собственных промоакций, и официальный анонс здесь скорее исключение.

Brawl Stars.
Фото Google Play

Почему код не срабатывает

Активировать магазинные коды можно двумя способами: через сайт Supercell Store после входа под своим Supercell ID, найдя специальное поле ввода на странице игры, либо прямо в клиенте — «Магазин», вкладка ресурсов, пункт «Ввести код». Отдельно существуют QR-коды, которые в принципе не имеют текстового представления: это всегда изображение, которое сканируется камерой телефона, и попытка набрать такой код вручную заведомо бессмысленна. Третий тип, коды создателей, вообще не выдает игровых наград — это исключительно механика поддержки любимого автора: часть выручки от ваших покупок в игре идет выбранному создателю контента, а вам лично при этом не начисляется ничего, что регулярно приходится объяснять новичкам, ожидающим за такой код бесплатные гемы.

Brawl Stars.
Фото Google Play

Пока коды живы — стоит спешить

Если код не срабатывает, наиболее вероятная причина — не отсутствие Supercell ID и не устаревшая версия клиента, хотя оба варианта тоже встречаются, а банально пропущенный спецсимвол в самом конце комбинации. Помимо охоты за магазинными кодами, стабильный источник гемов и бойцов — бесплатная ветка Brawl Pass, ежедневные и сезонные испытания, накопление стармонет за победы с последующим обменом на скины, а также клубные лиги, где совместная активность продвигает сразу несколько сезонных задач одновременно. Учитывая, что смена сезона рано или поздно все же доберется до текущей тройки кодов, разумно погасить их как можно быстрее — Supercell не обязана предупреждать заранее о закрытии и ждать до последнего смысла нет.

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