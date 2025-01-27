Deadlock умирает: 5 причин, почему Valve провалилась с игрой

Гейб просчитался, но кто не делает ошибок?

Новая игра от Valve — это всегда праздник. Увы, иногда он оборачивается чуть ли не трауром, как это в свое время произошло с Artifact. Неудачная ценовая политика и недостаток нового контента быстро подкосили карточный проект, который должен был соперничать с Hearthstone. Не ждет ли такая же судьба Deadlock?

Почему есть причины для беспокойства?

Deadlock.

Количество игроков, запускающих Deadlock, падает с каждым месяцем — сейчас ежедневный онлайн составляет всего несколько тысяч игроков. Это можно было бы списать на закрытое тестирование — только получить инвайт в него легко.

Каждый, кто попал в Deadlock, может пригласить в игру неограниченное количество друзей. А это значит, что интерес к свежему проекту Valve снизился до минимума еще до его релиза, притом что значительная часть аудитории уже его опробовала. Еще один тревожный звонок — роспуск составов по Deadlock некоторыми киберспортивными организациями.

Изменит ли ситуацию полноценный выход игры? И состоится ли он вообще? Ведь в Valve могут решить, что поддержка неудачной игры может не стоить времени и денег. Мы перечислили основные причины, по которым Deadlock пока что нельзя считать успехом Гейба Ньюэлла.

1. Недостаток контента

Deadlock.

Казалось бы, почему тестовая версия игры вообще должна быть наполненной контентом? Он не нужен для того, чтобы отработать основные механики и привести в порядок баланс — и добавить контента никогда не поздно.

Проблема в том, что многие игроки восприняли тестирование Deadlock как выход игры в полноценный ранний доступ. И они стали требовать новый контент. Разработчикам пришлось пойти навстречу — недавно они заявили, что в будущем обновления Deadlock будут выходить реже, но сами по себе будут больше.

Очевидно, что смена темпа разработки не была запланирована. Как, вероятнее всего, не было запланировано и столь раннее появление в игре рейтингового матчмейкинга. Но теперь он появился, и игроки выражают недовольство уже недостаточно хорошими алгоритмами или недостаточно высоким онлайном. Очевидно, это замкнутый круг, выйти из которого будет совсем непросто.

2. Неудачный визуальный стиль

Deadlock.

Перефразируя известное высказывание: «Меньше ярких игр геймеры любят только тусклые игры». Новые шутеры часто критикуют за недостаточно реалистичный стиль и яркие цвета — дескать, их авторы целятся в аудиторию Fortnite.

Однако не стоит забывать о том, что Fortnite — это популярная игра, как Overwatch, как Marvel Rivals, также не славящиеся мрачностью. А вот Deadlock повезло меньше — многим не понравилась приглушенная цветовая гамма, частенько подкидывающая взгляду игрока серые и коричневые оттенки.

Deadlock.

Узнаваемость игр подобных жанров зачастую держится на запоминающихся образах персонажей — героев серии Overwatch знают даже те, кто ни разу не запускал эти игры. Нельзя сказать, что у Valve получилась катастрофа на уровне Concord, но и культовыми персонажи из Deadlock пока не стали.

3. Усталость игроков от жанра

Concord.

Попытка сделать «свой собственный Overwatch» уже давно стала почти гарантированным рецептом провала. Но ведь и у самого Overwatch 2 дела идут не то чтобы очень хорошо. Нельзя ли сказать, что аудитория просто устает от сессионных шутеров со способностями?

Самый яркий пример — абсолютный провал Concord. Sony годами вкладывала в разработку игры гигантские деньги, явно рассчитывая на то, что их получится вернуть. Однако на деле серверы Concord пришлось закрыть еще до того, как вышла посвященная ей серия из антологии Secret Level.

Разумеется, это произошло по множеству причин — не в последнюю очередь из-за неприятия игроками агрессивно навязываемой «повестки». И тем не менее стало ясно, что никакие деньги и никакая реклама не могут привести геймеров в проект, в который просто-напросто не хочется играть.

Возможно, Valve стоило поторопиться с разработкой Deadlock — или, напротив, подождать еще немного.

4. Сильная конкуренция

Речь идет не только и не столько про Overwatch 2, сколько про Marvel Rivals, отбившую аудиторию у проекта Blizzard. Оказалось, что китайская игра по вселенной Marvel вполне себе способна побороть описанную выше «усталость».

Бодрый, динамичный геймплей, яркие персонажи, многих из которых аудитория знает буквально с детства, частые и содержательные обновления, яркая и сочная картинка — секрет успеха оказался в том, что никакого секрета нет. Вместо этого есть череда удачных решений и своевременных исправлений.

5. Затянувшееся тестирование

Deadlock.

В конце декабря стример Recrent заявил о том, что Deadlock «сдохла». При этом, по его словам, с самой игрой все в порядке — тем не менее интерес к ней упал.

Возможно, Valve просто упустила момент и растеряла вовлеченность сообщества? Какой бы хорошей ни была онлайн-игра, без достаточного количества игроков это попросту не имеет значения.

Немногочисленные фанаты Deadlock частенько заявляют в ответ, что неразумно так нападать на проект, который находится до сих пор в разработке. Однако с момента, когда в игру попали игроки, отделаться только этим не выйдет — люди хотят, чтобы их интерес поддерживали здесь и сейчас. Если этого не происходит — они уходят, ведь игр сейчас гораздо больше, чем времени на них.

Оставь надежду всяк сюда входящий?

Deadlock.

Хочется верить, что Valve удастся преодолеть кризис. Что все происходящее — часть плана, что на релизе в Deadlock хлынут толпы игроков, которые останутся довольными. В конце концов, у игры есть потенциал — это признают даже ее критики. Тем не менее уверенности в этом нет, и пока Deadlock остается сомнительным пунктом в резюме Гейба Ньюэлла.