Xbox Series для пенсионеров? 5 причин, почему PlayStation 5 лучше

У каждой консоли есть свои достоинства. Но существенные ли плюсы у PlayStation 5?

Xbox One плохо показала себя в прошлом поколении, чем подорвала доверие к Microsoft. И хотя дела с Xbox Series идут заметно лучше, да и на недостаток мощности теперь жаловаться не приходится, недоверия от этого к «зеленым» не сильно убавилось. Мы не собираемся агитировать вас к покупке той или иной консоли, а просто расскажем о ключевых преимуществах PS5 над Xbox Series.

Эксклюзивы

Консоли Sony издавна славились своими эксклюзивами. Они, конечно, не идеальны, но очень нравятся подавляющему большинству игроков. К тому же их банально больше, чем эксклюзивов Xbox. Пока Фил Спенсер занимался покупкой студий и раздавал громкие обещания из разряда «Подождите еще годик, и мы всем покажем», владельцев PS5 то и дело радовали громкими хитами.

The Last of Us 2.

Правда, есть одно «но» — в последнее время Sony активно занялась портированием игр на ПК. Поэтому если у вас есть мощный ПК, то покупать PlayStation 5 ради эксклюзивов не стоит. Большинство хитов уже портировали на компьютеры, и останавливаться на достигнутом Sony не намерена. Другое дело, что игры не выходят одновременно — ждать приходится от года до нескольких лет.

Если вы способны совладать с этим в обмен на более качественный визуал и улучшенный фреймрейт, то нет проблем. А если вы не играете на ПК и не до конца уверены в том, что эксклюзивы стоят покупки PS5 — отбросьте сомнения.

Огромная библиотека хитов с PS4

Sony учла свою ошибку с прошлым поколением и реализовала на PS5 полную обратную совместимость с PS4. Все фишки, доступные владельцам PS4 Pro, работают на консоли текущего поколения. А некоторые игры получили дополнительные улучшения. Например, The Last of Us 2, God of War и Ratchet & Clank можно пройти при 60 fps. Ну и не стоит забывать о SSD, который пускай и незначительно, но увеличил скорость загрузки игр с PS4.

Bloodborne.

Можно сказать, что Xbox Series тоже совместима с играми Xbox One. Но не забывайте, сколько замечательных проектов вышло на PS4, многие из которых так и не добрались до ПК. Те же Killzone, Bloodborne или inFAMOUS. К последним двум аудитория по-прежнему проявляет большой интерес. Стоит только вбить в Google название игры, как следом вылезет приписочка «на ПК».

Дистанционная игра

Слухи о том, что Microsoft готовит портативную консоль, пока что остаются слухами. Зато Sony уже выпустила PlayStation Portal — гаджет для стриминга с PS5. Недешевый, со странным дизайном, но все-таки возможность наслаждаться любимыми играми лежа на диване дорогого стоит. Особенно если у вас один телевизор и за него постоянно идет борьба с домочадцами.

PlayStation Portal. Фото theverge.com

Подобная фишка была реализована еще в PS Vita, которая была способна транслировать игры с PS3 и PS4. Но из-за слабой популярности платформы она не пользовалась большим спросом. Как недавно отметила Sony, многие вообще открыли для себя стриминг со стационарных платформ именно на PS Portal.

При этом стоит учитывать, что девайс недешевый, особенно в наш век санкций и параллельного импорта со всеми вытекающими наценками.

Сменные панели

Поскольку о вкусах не спорят, мы не будем топить за дизайн PS5 или, напротив, Xbox Series. Неоспоримо другое — Sony учла вероятность того, что однажды стандартный облик консоли может надоесть, и вам захочется его поменять. Баллончик с краской, конечно, никто не отменял, но откатить все назад в случае недовольства подобной «кустарщиной» — задача не из легких.

Сменные панели PlayStation 5. Фото Tech Times

С PS5 же все просто — снимаете комплектные боковые панели и меняете на другие. Причем выбор просто огромен, поскольку аксессуары выпускаются не только от производителя, но и от сторонних контор. Качество нелицензированных панелей сильно разнится, но тут уже нужно ориентироваться на цену и отзывы.

Занятно, что Sony не раз пыталась судиться с производителями подобных пиратских аксессуаров, но не очень-то успешно. Поэтому альтернатив у дорогих официальных панелей на рынке предостаточно.

Контроллер с изюминкой

В Microsoft, похоже, решили, что незачем ломать то, что прекрасно работало до этого. Поэтому компания укомплектовала новые консоли слегка модифицированным вариантом геймпада с Xbox One. Он, конечно, хорош — спору нет. Но согласитесь — когда речь идет о новом поколении, хочется чего-то эдакого. И Sony как раз не поскупилась на ряд инноваций.

Фото pcworld.com

Форм-фактор у DualSense, по мнению многих, стал еще более удобным по сравнению с DualShock 4. Добавился встроенный микрофон. Но это мелочи и вкусовщина — куда важнее адаптивные триггеры и продвинутая вибрация.

Обе функции предназначены для большего погружения в процесс. Когда герой стреляет — триггер становится тугим, имитируя нажатие на курок. А когда в игре идет дождь, контроллер начинает пульсировать в руках. Сила вибрации регулировалась в играх и раньше, но инженеры Sony развили данную идею.

Радует и то, что обе функции можно отключить в любое время. Потому что «тугие» триггеры могут доставить ряд неудобств в динамичных играх, где приходится много стрелять. К тому же очевидно, что использование адаптивных курков приводит к их преждевременному износу — придется покупать новый контроллер, а стоят геймпады на PlayStation 5 ой как недешево.