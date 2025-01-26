Первые детали про Metro 4: каким будет сюжет, кто разрабатывает

Местом действия станет вновь Москва.

В свое время серия Metro сделала то, что казалось невероятным — успешно составила конкуренцию серии S.T.A.L.K.E.R. Однако с момента выхода последней части Metro Exodus прошло целых шесть лет, а о продолжении никаких вестей.

Но слухи от инсайдеров начали поступать с завидной регулярностью. Говорить о дате выхода или наличия русской озвучки пока рано — этого могут не знать и сами разработчики. Итак, перечислим, что уже известно о Metro 4.

Открытого мира не будет

Если верить инсайдам, студия A4 попыталась реализовать полноценный открытый мир. Однако в ходе разработки стало понятно, что это слишком амбициозная задача. В результате проект был перезапущен в 2022-м, так что игра, которая создается сейчас, обойдется без «песочницы».

Впрочем, это не значит, что нас ждет полностью коридорный шутер. По словам все тех же инсайдеров, как минимум один из уровней будет большим — его размеры сравнимы с Каспийском из Metro Exodus.

Кроме того, в игре нам встретится и ряд уже знакомых по предыдущим частям локаций — правда, пока точно не ясно, о чем именно идет речь. С некоторых из них можно будет возвращаться обратно на станции метро.

Стоит упомянуть и последнюю из известных на сегодняшний день особенностей геймплея — в игре появится внушительный арсенал оружия. По крайней мере, оружия в Metro 4 будет больше, чем в Metro Exodus.

Разработкой Metro 4 занимаются новые люди

Фото 4A Games

Инсайдеры утверждают, что большая часть сотрудников A4 — это люди, которые работают в студии не так долго. Якобы среди них почти нет тех, кто разрабатывал Metro Exodus, не говоря уже о самой первой игре серии, вышедшей в 2010-м.

Тем не менее кое-какие знакомые имена все-таки должны встретиться в титрах.

За сюжет и сценарий игры отвечает Дмитрий Глуховский*, автор оригинальной серии книг. Также в разработке принимает участие Евгений Федорец — креативный директор проекта, который трудится в A4 с 2008 года.

Фото 4A Games

Арт-директором новой игры стал Сергей Кармальский, бывший сотрудник GSC. Кармальский работает в А4 с 2010 года. Артем «cyberboy» Литвиненко делает анимации оружия — как и в Metro Exodus.

Фото 4A Games

Возвращение в Москву

О сюжетных деталях Metro 4 пока тоже известно совсем немного. Действие продолжения вновь будет разворачиваться в пределах столицы России, а главным героем станет не Артем, а кто-то другой. Происходить все будет осенью, причем события шутера начнутся не в метро, а на поверхности.

В Сеть слили скриншот из Metro 4, где изображены бойцы фракции «Четвертый Рейх» — очевидно, они будут выступать в качестве противников.

Нас ждет отличная графика

По крайней мере, об этом заявляют все инсайдеры. Согласно их информации, Metro 4 выглядит лучше, чем S.T.A.L.K.E.R. 2.

Старые слухи о том, что новый проект делают на Unreal Engine 5, были опровергнуты. На самом деле студия продолжает развивать собственный движок A4 Engine, ведущий свою родословную еще от «сталкеровского» X-Ray.

* В России признан иностранным агентом.