Fortnite или PUBG: во что поиграть?

Fortnite vs PUBG — выбираем лучшую «королевскую битву»

В свое время «королевские битвы» были самым модным и популярным жанром. Конечно, за прошедшие годы тренды успели поменяться — и все-таки мастодонты в лице PUBG и Fortnite до сих пор могут похвастаться гигантской аудиторией и регулярными обновлениями.

Разумеется, настоящему ценителю лучше всего будет поиграть в обе игры, чтобы самому составить впечатление. Но времени и энтузиазма на это хватит далеко не у каждого. Поэтому мы решили сравнить Fortnite и PUBG за вас.

Перед этим расскажем самое важное, что следует знать о жанре. Суть Battle Royale сводится к очень простой формуле: на карте высаживаются множество игроков, но выживет из них только один (ну, или одна команда, если включен соответствующий режим).

Обычно игроки появляются без оружия и брони, но это не беда — все это в изобилии разбросано по локации. Чтобы матчи не длились вечно, игровая зона со временем становится все меньше и меньше, сгоняя игроков из удобных укрытий поближе друг к другу. Те, кто не успели попасть в съежившуюся зону, умирают и вылетают из матча — никаких вторых шансов.

Fortnite — обзор основных деталей

Фото Epic Games

Разработчики: Epic Games

Дата выхода: 21 июля 2017 года.

Системные требования

Минимальные:

операционная система: Windows 10 64-bit;

процессор: Intel Core i3-3225 3.3 GHz или эквивалент;

оперативная память: 8 ГБ;

видеокарта: Intel HD 4000 или AMD Radeon Vega 8;

место на диске: 30 ГБ.

Рекомендуемые:

операционная система: Windows 10/11 64-bit;

процессор: Intel Core i5-7300U 3.5 GHz или AMD Ryzen 3 3300U;

оперативная память: 16 ГБ;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD R9 280;

место на диске: 30 ГБ на NVMe SSD.

Fortnite успел заработать репутацию «игры для детишек». Это не совсем справедливо, но у этого была причина — слишком уж ярко и несерьезно выглядит проект. Яркая, красочная гамма, множество самых безумных скинов персонажей и доступных жестов (включая ставший мемом «танец Fortnite») — все это ничуть не напоминает серьезные военные симуляторы.

Впрочем, внешний вид — это еще не все. И, переходя к гейм-плею, самая важная особенность Fortnite — это возможность строить. Да, здесь придется брать в руки не только винтовку, но и молоток: баррикады, лестницы и башенки сами себя не возведут. С одной стороны, это делает гейм-плей значительно более разнообразным, с другой — еще дальше отдаляет игру от жанра милитари-шутеров.

Справедливости ради, авторы Fortnite и не пытаются делать акцент на этом. Напротив, они продвигают разнообразие: помимо основного режима Battle Royale, здесь есть кооперативный режим Save the World и «песочница» для создания собственных миров Creative. А еще в рамках коллабораций в Fortnite то и дело появляются именитые гости — от рэпера Snoop Dogg до императора Палпатина из «Звездных войн».

PUBG — обзор основных деталей

Фото PUBG Corporation

Разработчики: PUBG Corporation.

Дата выхода: 23 марта 2017 г.

Системные требования

Минимальные:

операционная система: Windows 10 64-bit;

процессор: Intel Core i5-4430 или AMD FX-6300;

оперативная память: 8 ГБ;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB или AMD Radeon R7 370 2GB;

место на диске: 40 ГБ.

Рекомендуемые:

операционная система: Windows 10 64-bit;

процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600;

оперативная память: 16 ГБ;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB или AMD Radeon RX 580 4GB;

место на диске: 50 ГБ.

PUBG — один из пионеров своего жанра. Во многом именно благодаря ему геймеры оценили всю красоту простой, но эффектной формулы Battle Royale. Спустя несколько лет ситуация не изменилась — здесь нет никакого строительства, никаких веселых песочниц, а только перестрелки (или редкие рукопашные схватки) между теми, кто хочет стать царем горы. Точно так же и скины персонажей здесь выглядят более приземленно, чем в Fortnite, пусть и далеко не всегда.

Нельзя сказать, что речь идет о серьезном военном симуляторе в духе ArmA или SQUAD. Однако в сравнении с Fortnite PUBG лучше удается именно этот жанр. Картинка, хоть и достаточно яркая, не идет ни в какое сравнение с цветастым безумием игры от Epic. Выбирайте одну из вполне реалистичных карт, ищите оружие, броню и апгрейды, садитесь на машину, если не боитесь привлечь лишнее внимание шумом мотора, — и вперед, сражаться с конкурентами!

Кстати, приключение лучше хоть немного продумать заранее — прикинуть, как будет уменьшаться зона, где на карте можно будет побыстрее найти хорошую экипировку, чтобы не выскакивать на автоматчика со сковородкой в руках. Также стоит учитывать, что другие игроки будут думать о том же самом — и хорошо бы столкнуться с ними не сразу... Говоря короче, тактики здесь гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Плюсы и минусы PUBG и Fortnite

Fortnite

Фото Epic Games

Плюсы

Частые обновления. Нельзя сказать, что разработчики PUBG забили на игру, но контент для Fortnite выходит еще чаще и большими порциями.

Строительство. Если вы не прочь помахать киркой в Minecraft — то вам точно понравится Fortnite.

Разнообразие режимов. Надоел Battle Royale? Ничего страшного — в Fortnite всегда есть чем заняться.

Минусы

Мультяшная графика. Хотите чего-то посерьезнее? Наверное, вы ошиблись с игрой.

Порог вхождения. Это в игре с прицелом на юную аудиторию? Как ни странно, да. В Fortnite нет ничего особенно сложного, но механики строительства все-таки придется осваивать.

Оценки на Metacritic: 78/100 у прессы, 4,9/10 у игроков.

PUBG

Фото PUBG Corporation

Плюсы

Большой выбор оружия и транспорта. Вам нравятся пушки и тачки? PUBG — это, конечно, не Escape from Tarkov или ArmA, но здесь тоже есть из чего пострелять и на чем поездить.

Больше тактики. Строительство — это хорошо. Но если вы хотите, чтобы исход состязания между вами и оппонентом определялся не тем, кто лучше строит трамплины, а тем, кто лучше ориентируется на местности и стреляет, вам скорее в PUBG.

Большие карты. Этот пункт логичным образом вытекает из предыдущих. Чтобы играть в правдоподобную войнушку — нужно много места, и уж чего-чего, а этого на картах PUBG хватает.

Минусы

Редкие обновления. Увы, PUBG получает новый контент далеко не так часто, как это происходит в Fortnite.

Проблемы с оптимизацией. За реалистичную графику и большие карты нужно чем-то платить. PUBG все еще обладает весьма щадящими системными требованиями (не говоря уже о PUBG Mobile), но, если у вас совсем старенький компьютер, ему может стать нехорошо.

Оценки на Metacritic: 86/100 у прессы, 4,9/10 у игроков.

Так во что все-таки поиграть?

Фото Epic Games

Ответ на этот вопрос зависит от ваших предпочтений. Красочная картинка или более реалистичная? Тактические перестрелки или строительство на время? Обе игры обладают схожим геймплейным циклом, но детали могут разниться сильно.

Пожалуй, если вы впервые знакомитесь с жанром, то как игра Fortnite кажется более доступной и популярной. В конце концов, там есть режим Zero Build, в котором, как несложно догадаться, вырезано строительство.

А вот если вы уверены, что вам хочется в первую очередь побегать по укрытиям и пострелять, то можно сразу взяться за PUBG. Возможно, его будет сложнее освоить казуальным игрокам, но это ведь не про вас, правда? В любом случае оценить «королевские битвы» можно будет по любой из этих двух игр — на это указывают и практически идентичные оценки.