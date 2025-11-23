Mortal Kombat 1 (1992): начало великой истории культового файтинга

Mortal Kombat — легендарный файтинг, который был выпущен компанией Midway Games в августе 1992 года для аркадных автоматов. Эта игра не просто стала первой в одноименной серии, она навсегда изменила индустрию видеоигр и заложила основу для одной из самых успешных франшиз в истории.

История создания игры Мортал Комбат

История Mortal Kombat началась в начале 1990-х годов, когда индустрия аркадных игр переживала расцвет благодаря успеху Street Fighter II от компании Capcom. Студия Midway Games решила создать собственный файтинг, который мог бы составить конкуренцию японскому хиту.

Изначально проект задумывался совсем иначе. По словам актеров Ричарда Дивицио и Дэниела Песины, первая версия игры была ниндзя-проектом, разработанным Джоном Тобиасом — молодым сотрудником Midway — совместно с Дэниелом и Карлосом Песиной. Однако руководство компании отвергло эту идею.

Переломным моментом стало предложение от Universal Pictures создать видеоигру по фильму «Универсальный солдат» 1992 года с участием Жан-Клода Ван Дамма. Тобиас представил концепцию файтинга с оцифрованной версией актера. Разработчики хотели сделать игру более серьезной и реалистичной, чем мультяшные файтинги того времени, вдохновляясь фильмами «Кровавый спорт» и «Большой переполох в маленьком Китае».

Сделка с Ван Даммом не состоялась, но идея осталась. Первым созданным персонажем стал Джонни Кейдж, которого озвучил Дэниел Песина. По сути, это была пародия на самого Ван Дамма и его героев из боевиков. Один из коронных приемов Кейджа — шпагат с ударом в пах — был прямой отсылкой к «Кровавому спорту».

Название игры имеет свою историю. Согласно одной из версий, его предложил Стив Ричи, создатель культовых пинбол-автоматов и друг Эда Буна. Во время визита в офис Midway он увидел ошибочно написанное слово «Kombat» через «K» и предложил добавить «Mortal». Существует и более прозаическая версия — замена буквы «C» на «K» помогла избежать проблем с авторскими правами. С тех пор буква «K» стала визитной карточкой серии.

Эд Бун и Джон Тобиас. Фото Reddit

Разработка игры заняла всего 10 месяцев в 1991-1992 годах. Над проектом работала команда из четырех человек: Эд Бун был единственным программистом, Джон Тобиас и Джон Вогель выполняли роль художников, а Дэн Форден отвечал за музыку и звуковой дизайн. Несмотря на сжатые сроки и скромный бюджет всего в 1 миллион долларов, команда создала нечто революционное.

Для создания реалистичных персонажей использовалась технология оцифровки живых актеров. Бойцов снимали на видео в специальных костюмах, после чего полученные изображения обрабатывали и превращали в игровые спрайты. Эта техника позволила добиться невероятного для того времени реализма анимации.

Релиз Mortal Kombat состоялся в августе 1992 года на аркадных автоматах. Игра мгновенно завоевала популярность и начала теснить Street Fighter II в игровых залах. Успех был настолько впечатляющим, что уже в 1993 году игру портировали на популярные домашние системы: Sega Mega Drive/Genesis, Super Nintendo (SNES), Game Boy, Sega Master System, Sega Game Gear, Sega Mega-CD и MS-DOS.

Стартовый экран Mortal Kombat 1. Фото YouTube

Технические характеристики и визуальное исполнение

Системные требования для различных платформ

Аркадные автоматы (1992):

Процессор: DCS Sound System

Разрешение: 400х254 пикселей

Частота обновления: 54.706841 Гц

MS-DOS (1993):

Операционная система: MS-DOS 5.0 или выше

Процессор: Intel 386 или выше

Оперативная память: 2 МБ

Видеокарта: VGA

Звуковая карта: Sound Blaster, AdLib или совместимая

Место на жестком диске: 5-10 МБ

Требования к консолям:

Sega Mega Drive/Genesis — картридж 16 Мбит

Super Nintendo — картридж 16 Мбит

Game Boy — картридж 4 Мбит

Sega Master System — картридж 4 Мбит

Графика и визуальное исполнение

Графика Mortal Kombat стала настоящим прорывом для 1992 года. Технология digitized sprites (оцифрованных спрайтов) позволила создать невероятно реалистичных персонажей, которые выглядели как настоящие актеры. По меркам того времени это было революционным достижением, выделявшим игру на фоне конкурентов с нарисованными от руки спрайтами.

Каждый персонаж был детально проработан. Актеры в костюмах выполняли удары, блоки и специальные приемы, которые затем оцифровывались и переносились в игру. Анимация движений получилась плавной и естественной, что создавало эффект присутствия на настоящем турнире боевых искусств.

Саб-Зиро против Лю Кана в Mortal Kombat 1. Фото YouTube

Арены игры были созданы с использованием фотографий реальных декораций, что придавало им глубину и атмосферность. Каждая локация имела свою уникальную атмосферу: от двора колдуна Шан Цунга до мрачного лица в Throne Room, от зловещей The Pit с шипами внизу до таинственного Goro's Lair, усеянного человеческими костями.

Цветовая палитра игры была выдержана в темных тонах, что усиливало мрачную атмосферу турнира. Кровавые эффекты, за которые игру критиковали и одновременно любили, были реализованы с помощью ярко-красных спрайтов, которые появлялись при ударах. Для начала 1990-х это было шокирующим уровнем жестокости.

Версия для SNES подверглась цензуре по требованию Nintendo. Кровь была заменена на пот, а фаталити частично изменены или смягчены. Версия для Sega Genesis изначально тоже была подвергнута цензуре, однако разработчики добавили специальный код (A, B, A, C, A, B, B), который возвращал всю жестокость оригинальной аркадной версии. Именно благодаря этому версия для Sega продавалась значительно лучше, чем для SNES.

Соня Блейд против Скорпиона в Mortal Kombat 1. Фото YouTube

Порт для MS-DOS, созданный студией Probe Software, считался самым близким к аркадной версии по качеству графики и звука. Все персонажи и арены были точно воспроизведены, а музыка и голоса соответствовали оригиналу.

Сюжет и идея

Сюжет Mortal Kombat разворачивается вокруг древнего турнира, который определяет судьбу миров. Злой колдун Шан Цзун из Внешнего Мира организует десятый по счету турнир «Смертельная битва», победа в котором даст ему возможность захватить Земное Царство.

Согласно правилам, установленным Старшими Богами, для завоевания одного царства другим необходимо одержать победу в десяти турнирах подряд. Внешний Мир уже выиграл девять турниров, и десятая победа позволит Шан Цзуну и его господину Шао Кану захватить Землю.

Для защиты Земного Царства бог грома и молнии Рейдэн собирает команду лучших бойцов планеты.

Ростер персонажей

Оригинальная Mortal Kombat включала десять персонажей, семь из которых были доступны для выбора игроком:

Список основных играбельных персонажей в Mortal Kombat 1. Фото YouTube

Играбельные персонажи:

Лю Кан (Liu Kang) — монах Шаолиня, главный герой игры и избранный воин Райдена. Его спецприемы включают огненный шар и летающий удар ногой. Лю Кан создавался как положительный персонаж, поэтому его фаталити было наименее жестоким — он превращался в дракона. Джонни Кейдж (Johnny Cage) — голливудская звезда боевиков, основанная на образе Жан-Клода Ван Дамма. Его коронные приемы — зеленый энергетический шар и шпагат с ударом в пах. Единственный персонаж, чья история не связана с прошлым других бойцов. Соня Блейд (Sonya Blade) — офицер спецназа и единственный женский персонаж в игре. Ее способности включают энергетические кольца и захват ногами с последующим броском. Персонаж получил имя в честь сестры Эда Буна. Кано — австралийский преступник с кибернетическим глазом, член организации «Черный Дракон». Может выпускать лазерный луч из глаза и использовать прием «Cannonball». Его фаталити с вырыванием сердца стало одним из самых известных в серии. Рейдэн (Raiden) — бог грома и молнии, защитник Земного Царства. Телепортируется, бьет врагов молнией и может летать. Несмотря на божественный статус, участвует в турнире наравне со смертными. Саб-Зиро (Sub-Zero) — криомант из клана Лин Куэй, настоящее имя Би-Хан. Замораживает противников ледяным шаром и создает ледяную лужу под ногами врага. Его фаталити с вырыванием позвоночника стало самым скандальным в игре. Скорпион (Scorpion) — призрак-мститель из Преисподней, убитый Саб-Зиро ниндзя по имени Ханзо Хасаси. Его коронный прием — копье с цепью и фраза «Get over here!». Может телепортироваться ударом. Его фаталити с огненным дыханием превращает противника в скелет.

Неиграбельные персонажи:

Горо (Goro) — четырехрукий воин расы шоканов, действующий чемпион турнира, выигравший девять раз подряд. Является предпоследним боссом игры. Создавался с использованием анимированной куклы. Шан Цзун (Shang Tsung) — древний колдун и организатор турнира, главный антагонист игры. Способен превращаться в других бойцов и красть души побежденных. Финальный босс игры.

Секретный персонаж:

Рептилия (Reptile) — зеленый ниндзя, обладающий способностями как Скорпиона, так и Саб-Зиро. Был добавлен в третьей ревизии игры как секретный босс. Для встречи с ним требовалось выполнить сложные условия. За победу над Рептилией игрок получал 10 миллионов очков. Все герои Mortal Kombat 1. Фото YouTube

Геймплей

Mortal Kombat представляет собой классический двухмерный файтинг с системой управления, состоящей из джойстика и пяти кнопок: сильный удар рукой, слабый удар рукой, сильный удар ногой, слабый удар ногой и блок. Эта схема управления стала стандартом для всех ранних игр серии.

Каждый персонаж обладает базовым набором ударов и уникальными специальными приемами, которые выполняются с помощью специфических комбинаций движений джойстика и нажатий кнопок. Например, Скорпион может выбросить из руки копье с цепью и притянуть противника к себе, произнося культовую фразу «Get over here!», а Саб-Зиро способен замораживать врагов ледяным шаром.

Бои проходят в режиме «лучший из трех раундов». Игрок должен опустошить шкалу здоровья противника, используя комбинации ударов, блоки и специальные приемы. Важной особенностью геймплея стала возможность исполнения различных видов завершающих приемов после победы в матче.

Фаталити — это культовая особенность Mortal Kombat, которая принесла игре всемирную известность и множество споров. После победы над противником игрок слышит команду «Finish Him!» (или «Finish Her!») и получает несколько секунд для ввода специальной последовательности кнопок, которая активирует уникальное для каждого персонажа смертельное добивание.

Фаталити Саб-Зиро в Mortal Kombat 1. Фото Reddit

Фаталити первой части:

Саб-Зиро вырывает голову противника вместе с позвоночником — это добивание стало визитной карточкой персонажа и одним из самых скандальных моментов игры

Скорпион снимает маску и сжигает противника адским пламенем, после чего остается лишь обугленный скелет

Кано вырывает бьющееся сердце из груди врага

Райдэн испепеляет противника молнией

Лю Кан превращается в дракона и откусывает верхнюю половину тела врага

Джонни Кейдж отбивает голову противника ударом снизу

Соня Блейд сжигает врага огненным поцелуем

Помимо обычных фаталити, в игре присутствуют Stage Fatality — добивания с использованием окружающей среды. Самым известным является сброс противника в яму с шипами на арене The Pit.

Боевая система Mortal Kombat отличалась от Street Fighter II большей простотой в освоении базовых приемов, что делало игру доступной для широкой аудитории. Одновременно глубина геймплея и возможности для совершенствования привлекали опытных игроков.

Графика и дизайн

Визуальный стиль Mortal Kombat стал ее главным отличием от конкурентов. Использование технологии оцифровки живых актеров создало уникальный реалистичный вид, который выделял игру среди мультяшных файтингов начала 1990-х.

Дизайн персонажей сочетал элементы различных боевых искусств и культур. Ниндзя-персонажи (Скорпион, Саб-Зиро и Рептилия) использовали систему перекраски — базовая модель была одинаковой, но каждый получил свой цвет костюма и уникальный набор способностей. Эта техника palette swapping стала фирменным стилем серии и позволила создать больше персонажей при ограниченном бюджете.

Горо, четырехрукий монстр-шокан, был создан с использованием анимированной модели-куклы, управляемой вручную. Этот подход придал персонажу впечатляющий и устрашающий вид.

Горо против Рэйдэна в Mortal Kombat 1. Фото Reddit

Интерфейс игры был минималистичным и функциональным. Шкалы здоровья располагались в верхней части экрана, оставляя максимум пространства для самой битвы. Счетчик раундов и таймер также были интегрированы ненавязчиво.

Визуальные эффекты специальных приемов выделялись яркостью на фоне темных арен. Ледяной шар Саб-Зиро, копье Скорпиона, огненные шары Лю Кана и молнии Рейдэна были четко различимы и эффектны.

Музыкальное сопровождение

Музыку и звуковое оформление Mortal Kombat создал Дэн Форден, который стал легендарной фигурой в истории серии. Саундтрек игры выполнен в электронном стиле с использованием синтезаторов и создает мрачную, напряженную атмосферу древнего турнира.

Главная тема Mortal Kombat стала одной из самых узнаваемых мелодий в истории видеоигр. Ее техно-ритм с восточными мотивами идеально передавал дух смертельных поединков.

Каждая арена имела свою музыкальную тему, которая усиливала атмосферу локации. Композиции варьировались от зловещих и таинственных до динамичных и агрессивных.

Звуковые эффекты играли важную роль в создании атмосферы. Удары сопровождались мясистыми звуками, крики бойцов добавляли реализма, а голосовые реплики стали культовыми. Фразы «Fight!», «Finish Him!», «Fatality!» и «Flawless Victory» произносил Шао Кан (голос Стива Ричи), и эти возгласы стали неотъемлемой частью игрового опыта.

Особого упоминания заслуживает пасхалка «Toasty!» — фраза, которую произносит сам Дэн Форден. Его оцифрованная голова появляется в правом нижнем углу экрана в случайные моменты после удачных ударов.

В версии для MS-DOS музыка воспроизводилась звуковой картой компьютера, что приводило к различиям в качестве в зависимости от оборудования. В последующем издании на CD-диске саундтрек был записан напрямую с аркадной версии, что значительно улучшило звучание.

Где и как скачать или приобрести игру Мортал Комбат

Оригинальная Mortal Kombat 1992 года доступна в нескольких современных изданиях и на различных платформах:

Mortal Kombat Arcade Kollection (2011) — сборник, включающий три первые игры серии (MK, MKII, MK3), доступен на:

Steam (PC)

PlayStation 3

Xbox 360 Обложка Mortal Kombat Arcade Kollection. Фото Reddit

Эмуляция оригинальной аркадной версии:

Премиум-издание Mortal Kombat: Deception (2004) на Xbox и PlayStation 2 включало порт оригинальной MK с аркадных автоматов

Midway Arcade Treasures: Extended Play (2005) на PlayStation Portable

Midway Arcade Treasures Deluxe Edition (2006) на Windows

В 2023 году вышла новая Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios — полная перезагрузка серии с новой временной линией, доступная на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC (Steam). Однако это совершенно новая игра, а не ремейк оригинала 1992 года.

Оригинальная игра периодически включается в различные ретро-сборники и может быть приобретена через цифровые магазины для современных консолей.

Коллекционеры могут найти оригинальные картриджи и диски для консолей 1990-х годов на аукционах и в специализированных магазинах ретро-игр. Аркадные автоматы с Mortal Kombat стоят от нескольких сотен до 2,5 тысяч долларов и высоко ценятся среди коллекционеров.

Отзывы критиков и влияние на индустрию

Mortal Kombat получила преимущественно положительные оценки от игровой прессы, хотя жестокость игры вызвала серьезные споры.

Игра заняла 85-е место в списке «Лучших аркадных игр всех времен». Forbes назвал Mortal Kombat «Самой любимой аркадной игрой», заявив, что в свое время она была «Королем аркадных игр».

Computer and Video Games поставил аркадной версии 72%, а версии для Amiga — 93%.

Aktueller Software Markt оценил версию для Sega Mega Drive на 83%.

В 2011 году журнал Complex поставил первую Mortal Kombat на 12-е место среди лучших файтингов всех времен. В 2012 году журнал Time назвал ее одной из 100 величайших видеоигр всех времен. В 2013 году Complex признал первую Mortal Kombat лучшей аркадной игрой 1990-х годов.

Обложка Mortal Kombat (1992). Фото Reddit

В 2019 году Национальный музей игр в The Strong включил Mortal Kombat в свой Всемирный зал славы видеоигр, признав ее культурное и историческое значение для индустрии.

Коммерческий успех

Mortal Kombat стала коммерческим феноменом. Аркадная версия заработала около 50 миллионов долларов в игровых автоматах США. Домашние версии для консолей разошлись тиражом более 6 миллионов копий только в первый год, что сделало ее одной из самых продаваемых игр 1993 года.

Версия для Sega Genesis стала самой продаваемой игрой для этой платформы в 1993 году, во многом благодаря «кровавому коду», который восстанавливал оригинальную жестокость игры. Только в США было продано около 3 миллионов копий версии для Sega, что вдвое превышало продажи цензурированной версии для SNES.

К 1995 году общие продажи франшизы превысили 10 миллионов копий по всем платформам, что было огромным успехом для нового интеллектуального проекта.

Культурное влияние и скандалы

Графическое изображение насилия в Mortal Kombat привлекло внимание американских политиков и общественных организаций. В декабре 1993 года сенатор Джозеф Либерман и конгрессмен Херб Коль провели слушания в Конгрессе США о влиянии жестоких видеоигр на детей.

Mortal Kombat вместе с Night Trap стали главными объектами критики. Демонстрация фаталити с вырыванием сердца и позвоночника на слушаниях шокировала законодателей. Сенатор Либерман заявил, что игра «прославляет насилие» и может негативно влиять на психику подростков.

Различные виды ESRB-категорий, которые были введены во многом из-за Mortal Kombat. Фото Reddit

Под угрозой государственного регулирования индустрия видеоигр создала Совет по рейтингам развлекательного программного обеспечения (ESRB) в 1994 году. Эта система возрастных рейтингов используется в Северной Америке по сей день. Mortal Kombat стала одной из первых игр, получивших рейтинг «M» (для игроков старше 17 лет).

Парадоксально, но скандал только увеличил популярность игры. Запретный плод сладок — подростки и молодые взрослые хотели сами увидеть, что вызвало такой переполох. Продажи продолжали расти, а Mortal Kombat укрепила свой статус культовой франшизы.

Влияние

В 1995 году вышел фильм «Смертельная битва» режиссера Пола У.С. Андерсона, который собрал 122 миллиона при бюджете 18 миллионов долларов и стал одной из самых кассовых экранизаций видеоигр того времени. Саундтрек фильма с композицией «Techno Syndrome» группы The Immortals стал платиновым альбомом.

Трейлер фильма «Смертельная битва» (1995)

Тема Mortal Kombat стала культовой и использовалась в многочисленных ремиксах, пародиях и спортивных событиях. Фраза «Mortal Kombat!» из заглавной темы стала узнаваемой по всему миру.

Фразы «Finish him!», «Fatality!», «Get over here!» и «Flawless Victory» стали частью интернет-культуры и используются в мемах по сей день.

Успех первой игры породил огромную франшизу, включающую более 20 игр, несколько фильмов, анимационные сериалы, комиксы и множество товаров. По состоянию на 2023 год, серия Mortal Kombat является одной из самых продаваемых игровых франшиз в истории с общими продажами более 79 миллионов копий.