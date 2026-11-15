Комбинации в Mortal Kombat 11: как научиться делать комбо

В Mortal Kombat 11 эффектное комбо начинается не с бешеного нажатия всех кнопок, а с правильной последовательности. Сначала персонаж наносит несколько обычных ударов, затем может отменить часть анимации в специальный прием и продолжить атаку. Так появляется непрерывная связка. Ниже разберем обозначения, научимся выполнять серию в тренировке и попробуем комбинации Скорпиона, Саб-Зиро и Нуб Сайбота. Кнопки на PS4, PS5 и Xbox различаются, но запись комбо одинакова .

Обозначения кнопок в Mortal Kombat 11

В руководствах по MK11 вместо значков геймпада обычно используют цифры от 1 до 4. Они обозначают четыре типа ударов, а не кнопки с такими цифрами на клавиатуре. Поэтому одну и ту же комбинацию можно прочитать на любой платформе.

Обозначение Действие PlayStation Xbox 1 Передний удар рукой квадрат X 2 Задний удар рукой треугольник Y 3 Передний удар ногой крестик A 4 Задний удар ногой кружок B

Направления тоже записываются буквами: F — вперед, к противнику, B — назад, D — вниз, U — вверх. Если бойцы поменялись сторонами, F и B тоже меняют направление относительно экрана. Не пытайтесь всегда нажимать одну и ту же стрелку.

Запись Что означает 11 Два первых удара рукой подряд F3 Вперед и третий удар одновременно DB3 Вниз, назад, затем третий удар 1+3 Кнопки первого и третьего удара вместе ~ Быстрая отмена серии в спецприем AMP Усиление подходящего приема KB / CB Сокрушительный удар, Krushing Blow FB Смертельный удар, Fatal Blow

Например, 11~BF1 читается так: дважды нажмите первый удар рукой, затем сразу введите назад, вперед и первый удар. Это короткая связка Скорпиона, завершающаяся копьем. Знак ~ предупреждает, что перед спецприемом нельзя выдерживать длинную паузу.

Комбо в Mortal Kombat 11. Фото Steam

Для усиления подходящего спецприема в стандартной раскладке используется R1 на PlayStation или RB на Xbox. Усиление расходует нужный запас шкалы и работает не со всеми атаками. На ПК сначала откройте Настройки, Управление и посмотрите, каким клавишам назначены удары 1-4, направления и Amplify. Универсальных букв клавиатуры для каждого игрока нет: раскладку можно менять.

Иллюстрация: схема кнопок PlayStation и Xbox и фрагмент настоящего меню управления MK11.

Как выполнять комбо в Mortal Kombat 11

Для начала не нужны длинные связки из десяти атак. Откройте тренировку и заставьте персонажа стабильно выполнять хотя бы две обычные атаки подряд. После этого добавьте спецприем.

В главном меню MK11 зайдите в Practice и выберите Скорпиона. Откройте Move List . В разделе Kombo Attacks находятся готовые серии обычных ударов, а в Special Moves — отдельные спецприемы. Найдите короткую серию, например 11 , и нажмите кнопки достаточно быстро , не дожидаясь окончания анимации первого удара. Повторите 11 несколько раз. Когда она получается без ошибок, отдельно попробуйте команду копья BF1 . Выполните 11~BF1 : два удара, затем назад-вперед и первый удар. Следите за тем, попал ли начальный удар. Если противник стоит слишком далеко, вся связка может не сработать. Только после освоения короткого варианта переходите к телепортам, подбрасываниям и усилениям.

В MK11 многие готовые серии работают по принципу Dial-A-Combo. Следующие кнопки нужно ввести заранее, пока первый удар еще выполняется. Важна точная цепочка.

Mortal Kombat 11. Фото Steam

Отмена в спецприем устроена иначе: определенную обычную атаку можно связать с особым движением до полного окончания ее анимации. Не всякая серия поддерживает отмену в любой спецприем. Поэтому всегда сверяйтесь со списком движений выбранного бойца.

Не путайте комбо с финишерами. Fatal Blow — мощная атака, доступная при определенном состоянии здоровья. Krushing Blow — усиленный вариант отдельного удара при выполнении условия. Fatality — добивание после окончания боя, а не обычное продолжение комбо.

Комбо Скорпиона, Саб-Зиро и Нуб Сайбота

Ниже приведены примеры для середины арены. Длинные связки зависят от расстояния, момента попадания, запаса шкалы и выбранных способностей. Перед тренировкой откройте Move List: в пользовательской вариации некоторые приемы могут называться или работать иначе.

Скорпион: копье и телепорт

Скорпион хорошо подходит новичкам благодаря понятным командам копья BF1 и телепорта DB3. Попробуйте начать с короткой связки, а затем научиться продолжать ее после усиленного телепорта.

Скорпион в Mortal Kombat 11. Фото Steam

Комбинация Сложность Особенность 11~BF1 Простая Два удара и копье B14~DB3 (AMP), F3, 11~BF1 Средняя Телепорт с усилением, затем продолжение F42~DB3 (AMP), F3, 11~BF1 Средняя Другое начало той же связки

Как освоить второй вариант:

Нажмите B14 , чтобы начать серию. Сразу отмените ее в DB3 — телепорт. Усильте телепорт ( AMP ) при наличии шкалы. После попадания продолжите атаку через F3 . Выполните два первых удара рукой 11 и завершите комбо копьем BF1 .

Если после телепорта Скорпион приземляется слишком далеко, проверьте время ввода F3 и расстояние до цели. Полноценная связка требует попадания первых атак, а не простого нажатия всех символов по памяти.

Саб-Зиро: заморозка и продолжение

Главная учебная особенность Саб-Зиро — возможность заморозить противника и успеть добавить несколько ударов. Начните с серии 12~DF1: она позволяет отдельно отработать переход от двух ударов к ледяному приему.

Саб-Зиро в Mortal Kombat 11. Фото Steam

Комбинация Сложность Особенность 12~DF1 Простая Начало с переходом в заморозку 12~DF1, J3, рывок, B143~BF3 Средняя Прыжковый удар и скольжение B32~DF1, J3, рывок, B143~BF3 (AMP) Средняя Начало с низкой атаки, усиленный финал

Здесь J3 означает третий удар в прыжке, а рывок помогает снова приблизиться к оппоненту. После заморозки не нажимайте продолжение наугад: сначала оцените дистанцию и высоту персонажа в воздухе. В третьем варианте усиление относится к завершающему приему, если он поддерживается выбранной конфигурацией.

Нуб Сайбот: атаки тенью

Комбинации Нуб Сайбота часто начинаются с быстрых серий и заканчиваются движениями тени. Важнее всего научиться делать рывок после подбрасывания, иначе следующие удары пройдут мимо.

Нуб Сайбот в Mortal Kombat 11. Фото Steam

Комбинация Сложность Особенность 212~BF2 Простая Серия и завершение спецприемом 212, рывок, B31+3 Средняя Продолжение после стартовой серии 212, рывок, F221~BF2 Средняя Базовая связка в центре арены F221~DB1 (AMP), рывок, 113~DB1 Повышенная Усиленный прием, зависит от вариации

В записи B31+3 последние две кнопки нажимаются одновременно. В длинной комбинации усиление DB1 должно соответствовать конкретной способности выбранной вариации. Если в Move List такого приема нет, не пытайтесь компенсировать это более быстрым вводом — сначала выберите нужный набор движений.

Как правильно тренировать комбинации

Любое сложное комбо полезно разбить на три части: начало, переход в специальный прием и завершение. Так проще заметить ошибку, чем пытаться сразу повторить ролик целиком.

Выберите одного персонажа и изучите две короткие серии из его Kombo Attacks . Отдельно выполните нужный Special Move без других ударов. Объедините серию и спецприем, стараясь попадать в окно отмены. Если нужен AMP , потренируйтесь включать его на подходящем движении. Добавьте продолжение после подбрасывания: рывок, прыжковый удар или короткую паузу. Включите в Practice отображение нажатых кнопок и посмотрите, какую команду распознала игра. После десяти успешных повторений попробуйте комбо на сопернике, который защищается или двигается. Китана в Mortal Kombat 11. Фото Steam

Лучше освоить одну надежную связку, чем пять нестабильных. Для начала достаточно стабильно выполнять две-три атаки и правильно заканчивать их спецприемом.

Иллюстрация: тренировочный режим Practice со списком введенных кнопок и активным противником.

Как применять комбо в настоящем бою

Стартер — начальная атака, с которой начинается серия. Эндер — ее финальная часть, например копье Скорпиона. Между ними может находиться спецприем с усилением или подбрасывание противника. Но в бою важно не только помнить кнопки, а выбирать удачный момент.

Не начинайте короткую серию издалека, если первый удар не дотянется до противника. Удобнее использовать комбо после ошибки соперника: это называется панишем, то есть наказанием за неудачную атаку. Низкие удары заставляют защищаться снизу, а удары сверху помогают открывать такую защиту. Чередуйте начало комбинаций, чтобы ваши действия не читались заранее.

Джейд в Mortal Kombat 11. Фото Steam

Если видите, что стартовая атака заблокирована, не всегда разумно продолжать рискованную цепочку. Знание момента остановки часто полезнее, чем еще один лишний удар.

Почему комбинации не получаются

Серия обрывается после первого удара. Скорее всего, вы слишком медленно нажимаете следующую кнопку. Для многих готовых строк MK11 ввод нужно сделать до завершения первой анимации.

Не выходит спецприем после серии. Проверьте, разрешена ли отмена именно из этой атаки. Затем посмотрите направления: F и B зависят от того, где находится противник.

Не работает усиление. Убедитесь, что у приема есть вариант AMP, у персонажа достаточно шкалы, а вы используете правильную кнопку — R1 или RB при стандартном управлении.

Комбо прерывается после подбрасывания. Здесь обычно виноваты дистанция и тайминг. Попробуйте чуть раньше сделать рывок или дождаться нужной высоты падения соперника.

Лю Кан в Mortal Kombat 11. Фото Steam

Не повторяется связка из видео. Сверьте название игры и выбранную вариацию. В MK11 пользовательские наборы способностей влияют на доступность некоторых спецприемов.

Игра странно распознает нажатия. В настройках управления попробуйте изменить Input Window Timing — окно приема команд. Параметр Input Shortcuts влияет на точность направлений, а Release Check может учитывать отпускание кнопок как часть ввода. При трудностях с комбо попробуйте отключить Release Check, затем протестируйте несколько вариантов Input Window Timing. Единственной идеальной настройки для всех нет.

Освоить комбо в «Мортал Комбат 11» проще, когда вы понимаете смысл каждого символа. Начните с 11~BF1 Скорпиона: два удара и копье. Как только эта связка станет привычной, освоение более длинных комбинаций пойдет заметно быстрее.