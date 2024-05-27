Не конкурент Dead by Daylight? Обзор Killer Klowns From Outer Space

Веселая кооперативная игра, но на несколько вечеров.

Нишу кооперативных хоррор-игр уже давно заняла Dead by Daylight. Многие пытались повторить ее концепт, и у некоторых это даже хорошо получалось, но вот с долголетием этих проектов всегда была беда. Ни Friday 13th, ни Evil Dead: The Game не смогли увлечь аудиторию в долгосрочной перспективе.

Но вот вышла Killer Klowns From Outer Space — еще одно переосмысление культового слэшера в ипостаси видеоигры. Рассказываем, удастся ли кровожадным клоунам преуспеть на игровом рынке и не кануть в небытие сразу после релиза.

Клоуны-убийцы до ужаса реалистичны

Начнем с очевидного. Игровая версия Клоунов-убийц выглядит великолепно: графика приятна, локации выглядят атмосферно, а если говорить о самих клоунах, то вряд ли хватит эпитетов для того, чтобы описать их «ужасающую красоту».

Фото Killer Klowns From Outer Space

Костюмы из оригинального фильма не просто аутентично трансформировались в игровые модельки, но и значительно от этого выиграли. Мимика красноносых страшил стала живой и жуткой, что пошло игре только в плюс.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Локации в Killer Klowns From Outer Space очень веют настроением оригинального фильма и ощущаются сделанными с огромной любовью. На картах везде разбросаны космические приблуды для умерщвления подростков, а места интереса обильно залиты сахарной ватой-паутиной. К графике в игре нет вообще никаких вопросов. Ее можно описать только одним восторженным словом: кра-со-ти-ща!

Смешались в кучу клоуны и люди

Игра представляет собой кооперативный survival-хоррор от третьего лица с элементами исследования мира. Играть предстоит за клоунов (в лобби доступно до трех клоунов) и людей. В общем может собраться до семи человек в сессии.

В начале матча игра случайным образом распределит всех игроков по разные стороны, поэтому постоянно играть только за людей или только за инопланетных захватчиков не получится. Придется учиться и там и там.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Беги, Форест, беги

Главная цель за людей — найти способ выбраться с карты. На выбор доступно несколько вариантов побега — уплыть от клоунов на катере, спрятаться в бункере, использовать инопланетный портал или расчистить себе дорогу через ветхий мост.

Для каждого из вариантов нужно выполнить особые требования — найти бензин и свечи для лодки либо ключ-карту для бункера. Все эти предметы будут рандомно разбросаны по всей игровой карте, так что исследовать здесь придется много.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Из других игровых предметов вам доступна различная еда, пополняющая здоровье, энергетик, чтобы ускорить вас, а также оружие. В зависимости от вашей удачи вы сможете наподдать клоунам при помощи холодного оружия в виде бит, ножей, гаечных ключей, топоров либо застрелить их из револьвера или дробовика.

Однако нужно быть осторожным — клоуны очень легко маневрируют и уклоняются от ударов, поэтому придется приловчиться, чтобы по ним попадать.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Большая часть действий за людей выполняется при помощи QTE-сегментов. Придется быстро нажимать нужные кнопки. Провал в QTE даст клоунам сигнал о вашем местоположении, так что действовать придется осторожно.

Если клоунам все же удалось схватить вас или убить, то на этом игра не закончится! До тех пор пока жив хотя бы один человек, вы сможете помочь выбраться с карты остальным. Делать это придется при помощи мини-игр на внимательность и скорость, за которые рандомно выдают карточки с предметами, которые можно передать выжившим или оставить себе на случай, если вас смогут возродить.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Да, здесь есть возрождение. Если вы успели насобирать много полезных предметов в мини-играх и решили оставить их себе, то при возвращении в игру слоты ваших предметов будут заняты вещами, выпавшими из карт.

Сахарной ваты не хотите?

Суть игры за клоунов — найти и уничтожить людей. Сделать это можно как кровожадным путем, используя «Клоуналити», так и просто превратив их в подобие сахарной ваты. Если вы решите не убивать человека, а сделать из него кокон, то после сражения вам нужно будет отнести его к генераторам лакеев.

Фото Killer Klowns From Outer Space

С каждым повешенным коконом на карте появляется больше прихвостней, которые подсвечивают еще непойманных людей. Чем больше коконов, тем ближе «Клоунопокалипсис», который знаменует окончательную победу клоунов.

Скинчики, куда же без них

У игры большой арсенал для кастомизации как людей, так и клоунов. Можно не только выбрать внешность персонажа, но и подобрать отдельный «тип», который добавляет бонусы — быстрый бег, больший урон от холодного оружия у людей, возможность ставить ловушки и впитывать в себя тонны уроны.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Это добавляет не только реиграбельности, но и создает почву для игровой прогрессии — открываются типы персонажей, костюмы и внешность лишь после получения уровней аккаунта и выполнения челленджей.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Ложка дегтя в бочке меда

К сожалению, бесконечно нахваливать данное детище не получится, ведь в Killer Klowns From Outer Space все-таки есть несколько серьезных проблем.

Самая главная из них заключается в сетевом коде. Если у вас высокий пинг и он явно больше, чем у других людей в лобби, то вы неминуемо столкнетесь с проблемами. Вы просто не сможете быстро нажимать на кнопки в QTE.

Фото Killer Klowns From Outer Space.

Даже если точность нажатия будет идеальной, при слишком большом пинге игра все равно ответит вам, что вы нажали на клавишу слишком поздно или слишком рано. В игре с ботами таких проблем, кстати, замечено не было.

Также скорость интернета влияет на попадание по врагам: если схватки с клоунами при помощи огнестрела еще более-менее приемлемы, то битва с холодным оружием превращается в цирк с конями, где вы махаетесь дубинами друг по другу в упор, но регистрируются удары через раз. Это испортило финальное впечатление.

Добротная клоунада?

В результате Killer Klowns From Outer Space получилась в целом хорошей и где-то даже веселой кооперативной игрой на несколько вечеров. Пока что в игре не так много разнообразия, как хотелось бы, — кроме четырех путей спасения у людей и убийства у клоунов больше нечем себя развлечь.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Если честно, то ей вряд ли удастся стать заменой Dead by Daylight. И причина не только в отсутствии разнообразия на старте, хотя это поправимо патчами. Главная проблема в цене (игра продается за нескромные 1300 рублей) и в очень узконаправленном сеттинге, в который не добавишь никого, кроме клоунов.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Скорее всего проект настигнет та же судьба, которая постигла все подобные хоррор-игры с одним злодеем из одной вселенной. Вот если бы удалось сложить всех культовых кино-злодеев вместе и создать огромную игру-мультивселенную, то возможно, что у нас действительно появился бы достойный конкурент Dead by Daylight с живым и интересным лайв-сервис-контентом.

Фото Killer Klowns From Outer Space

Впрочем, не хотелось бы заранее предрекать Killer Klowns From Outer Space печальный финал. Игра на самом деле хорошая и заслуживает хотя бы небольшого внимания со стороны поклонников подобного жанра.