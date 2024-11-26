Лучшие моды для S.T.A.L.K.E.R. 2 — где их скачать и как установить

Делают игровой процесс проще и экономят время.

S.T.A.L.K.E.R. 2 произвел огромный фурор в игровом сообществе: игроки хвалят проект за жуткую и зловещую атмосферность, присущую этой серии. Но насладиться ею в полной мере мешают многочисленные баги и лаги.

Других раздражают слишком сильные монстры или быстро иссякающаяся выносливость. Многие из этих проблем исправляют моды. Собрали лучшие моды для S.T.A.L.K.E.R. 2, которые актуальны в конце 2024 года.

Как устанавливать моды в S.T.A.L.K.E.R. 2

Нужно найти папку с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2, а затем добавить в нее папку ~mods с символом ~. Директория игры с созданной папкой mods будет выглядеть так: Stalker2/Content/Paks/~mods. Закидываем моды в папку ~mods с расширением pak.

Лучшие моды для S.T.A.L.K.E.R. 2 в ноябре-декабре 2024 года

Спустя почти неделю после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось с десяток пользовательских модификаций, которые изменяют интерфейс, повышают FPS, делают монстров менее защищенными или позволяют использовать выносливость всегда. Мы перечислим самые популярные и полезные из них.

1. Stalker Optimizer

— Что добавляет: увеличивает плавность игры и FPS

— Ссылка на скачивание мода

Stalker Optimizer оптимизирует различные части игры. В частности, уменьшает задержки и стабилизирует FPS. Причем мод обеспечивает плавность игры без особого ущерба графике. Лучше скачать и проверить его на собственном опыте.

Фото Steam

2. Grok's Modular Mutants Health

— Что добавляет: регулирует сложность монстров

— Ссылка на скачивание мода

Некоторые монстры в игре (даже обычные собаки могут загрызть до смерти) вызывают раздражение по одной причине: они слишком сильные. Уже на средней сложности, чтобы убить того же Кровососа, нужно потратить от 10 до 12 патронов, стреляя из дробовика. А чтобы умереть от него, хватит и двух ударов. Данная модификация позволяет изменить здоровье каждого мутанта в игре.

3. No Weapon (And Optionally Outfit) Durability Loss

— Что добавляет: постоянно поддерживает оружие в хорошем состоянии

— Ссылка на скачивание мода

Какое бы мощное и крутое оружие ни было, в S.T.A.L.K.E.R. 2 оно рано или поздно превратится в бесполезный мусор. И чтобы не приходилось постоянно бегать к торговцам с просьбой починить пушки, создали модификацию No Weapon. Нереалистично? Окей. Но зато эта модификация экономит деньги и время.

4. Longer Sprinting

— Что добавляет: регулирует расход выносливости при беге

— Ссылка на скачивание мода

С этим модом вы не станете быстрее, но сможете медленнее уставать при беге. Проще говоря, эта модификация регулирует расход выносливости при зажатой клавише спринта. Это отличный способ упростить себе геймплей. Как минимум станет проще убежать от монстра или неожиданно начавшегося выброса.

5. Jake's Longer Days

— Что добавляет: увеличивает день и ночь в игре

— Ссылка на скачивание мода

Ночью в S.T.A.L.K.E.R. 2, как в каком-нибудь хорроре, Зона становится опаснее и страшнее. Модификация Jake's Longer Days продлевает дневные и ночные часы. Какими бы долгими ни были дни, ночи тоже станут длинными.

6. Reduced Melee Jump Stamina

— Что добавляет: меньше расходуется выносливости в ближнем бою

— Ссылка на скачивание мода

Модификация не меняет сложность противников или общий уровень сложности в игре, но делает атаки в ближнем бою намного проще. То есть такие атаки (прикладом от пистолета, ножом или другим подручным предметом) теперь расходуют меньше выносливости. Собственно, как и прыжки.

7. Hide Low Radiation Effect

— Что добавляет: убирает эффект радиации

— Ссылка на скачивание мода

Во время радиации картинка начинает тускнеть и покрываться зернистостью. Мод удаляет эффект радиацонного зерна, но только при низком уровне радиации.

8. AXXII Stealth Mod

— Что добавляет: противники становятся менее зоркими

— Ссылка на скачивание мода

В S.T.A.L.K.E.R. 2 противники способны заметить вас даже с дальнего расстояния, если вы сидите в кустах. Это напрочь убивает всю стелс-механику в игре. Модификация AXXII Stealth Mod исправляет этот недостаток. NPC становятся менее зоркими и не способны заметить вас на расстоянии от 20 метров и более.

9. No Weight for Ammo Nades Meds and Food

— Что добавляет: расходники теперь не имеют никакого веса

— Ссылка на скачивание мода

Если вам хотелось носить с собой более 100 патронов на каждое оружие в вашем рюкзаке, то данная модификация поможет в этом. При ее установке боеприпасы, медикаменты, еда и напитки больше не будут иметь никакого веса в рюкзаке.

10. Adjustable Carry Weight

— Что добавляет: регулирует вес в рюкзаке

— Ссылка на скачивание мода

Есть еще одна полезная модификация, связанная с максимально переносимым весом. Она предоставляет возможность самим отрегулировать переносимый вес в своем рюкзаке. Можно поставить хоть 90, хоть 9999 килограмм.