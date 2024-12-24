Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:30

Лучшие навыки, оружие и броня для ведьмы в Path of Exile 2

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
На кладбищах данная особа чувствует себя как дома.

Ведьма в Path of Exile 2 — класс, заточенный под дальний бой. Это роднит ее с волшебницей, однако первая делает ставку на контроль миньонами и ослабление вражеского урона с помощью проклятий.

Из нашего гайда вы узнаете о том, как превратить ведьму в смертоносное оружие.

Лучшие навыки для ведьмы в Path of Exile 2

Навык — Unearth (Неупокоенные)
Камень поддержки — Ambush (Засада)

Ведьма создает область, из которой вылезают кости. Они наносят урон и создают трупы. Последние превращаются в Bone Crawlers (Костяные ползуны) и помогают в бою. Что до камня поддержки, то он увеличивает шансы на нанесение критического урона врагам с полной шкалой здоровья.

Навык — Skeletal Arsonists (Скелеты-поджигатели)
Камни поддержки — Magnified Effect (Усиленный эффект) и Minion Instability (Нестабильность миньонов)

Path of&nbsp;Exile 2. Кого прокачивать в Path of Exile 2: самый слабый и сильный класс в игре

Как несложно догадаться по названию, данный навык призывает скелетов-поджигателей, которые станут отличной командой с костяными ползунами. Камни усилят эффект, позволяя наносить огромный урон по области.

Навык — Bonestorm (Костяной шторм)
Камень поддержки — Minion Pact (Пакт миньонов)

Навык вызывает вихрь, не только атакующий врагов, но и усиливающий последующие атаки. Пакт миньонов повышает наносимый миньонами урон в ущерб здоровью. Такая комбинация отлично подойдет как для уничтожения большой группы врагов, так и в сражении с боссом.

Навык — Skeletal Warriors (Скелеты-воины)
Камень поддержки — Meat Shield (Живой щит)

Эти скелеты обладают хорошим запасом здоровья и отлично годятся на роль «танков», отвлекающих на себя внимание. Живой щит снизит наносимый урон.

Скелеты-снайперы — альтернатива скелетам-воинам.

Навык — Grim Feast (Мрачный пир)

Данный навык поможет быстро восстановить энергощит в случаях, когда враги погибают в непосредственной близости с игроком.

Лучшие пассивные навыки для ведьмы в Path of Exile 2

Сосредоточьтесь на повышении основных характеристик миньонов: здоровья, брони и урона. Лучше всего для этого подойдут:

Raw Destruction (Сырое разрушение) — увеличивает урон от атак миньонов и заклинаний;
Power of the Dead (Сила мертвых) — увеличивает скорость атаки миньонов;
Pure Energy (Чистая энергия) — увеличивает максимальный энергощит;
Living Death (Живая смерть) —увеличивает здоровье миньонов.

Кто ты, воин? Лучшие билды для воина в Path of Exile 2

Лучшее оружие для ведьмы в Path of Exile 2

Лучшим оружием для ведьмы служат скипетры, усиливающие миньонов и дающие бонусы к заклинаниям. Лучшим образцом является Omen Scepter (Скипетр Омена) он дает навык Malice (Злоба) и увеличивает шансы на нанесение крита.

Скипетр — то, что нужно ведьме.

Также отдавайте предпочтение экземплярам с наивысшим значением духа и способностью скелет-воин. Это позволит вам тратить свои очки духа на другие типы миньонов и обрушить на врагов град разношерстных приспешников.

Лучшая броня для ведьмы в Path of Exile 2

Ищите экземпляры с энергетическим щитом и броню, увеличивающую характеристики миньонов. Как вариант — Crown of Thorns, т.е Корона Шипов.

Лучшие аксессуары для ведьмы в Path of Exile 2

Отдавайте предпочтение вещам, увеличивающим показатели жизни и урона. Самым желанным предметом для ведьмы является Emerald Ring (Изумрудное кольцо) или любые другие аксессуары с увеличенным уроном от хаоса.

Читайте также
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Шоу Загитовой не получило государственный грант на 75 миллионов рублей
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Фрэнсис Кагигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Самые ожидаемые российские игры ближайших двух лет

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости