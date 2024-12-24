Лучшие навыки, оружие и броня для ведьмы в Path of Exile 2
Ведьма в Path of Exile 2 — класс, заточенный под дальний бой. Это роднит ее с волшебницей, однако первая делает ставку на контроль миньонами и ослабление вражеского урона с помощью проклятий.
Из нашего гайда вы узнаете о том, как превратить ведьму в смертоносное оружие.
Лучшие навыки для ведьмы в Path of Exile 2
Навык — Unearth (Неупокоенные)
Камень поддержки — Ambush (Засада)
Ведьма создает область, из которой вылезают кости. Они наносят урон и создают трупы. Последние превращаются в Bone Crawlers (Костяные ползуны) и помогают в бою. Что до камня поддержки, то он увеличивает шансы на нанесение критического урона врагам с полной шкалой здоровья.
Навык — Skeletal Arsonists (Скелеты-поджигатели)
Камни поддержки — Magnified Effect (Усиленный эффект) и Minion Instability (Нестабильность миньонов)
Как несложно догадаться по названию, данный навык призывает скелетов-поджигателей, которые станут отличной командой с костяными ползунами. Камни усилят эффект, позволяя наносить огромный урон по области.
Навык — Bonestorm (Костяной шторм)
Камень поддержки — Minion Pact (Пакт миньонов)
Навык вызывает вихрь, не только атакующий врагов, но и усиливающий последующие атаки. Пакт миньонов повышает наносимый миньонами урон в ущерб здоровью. Такая комбинация отлично подойдет как для уничтожения большой группы врагов, так и в сражении с боссом.
Навык — Skeletal Warriors (Скелеты-воины)
Камень поддержки — Meat Shield (Живой щит)
Эти скелеты обладают хорошим запасом здоровья и отлично годятся на роль «танков», отвлекающих на себя внимание. Живой щит снизит наносимый урон.
Навык — Grim Feast (Мрачный пир)
Данный навык поможет быстро восстановить энергощит в случаях, когда враги погибают в непосредственной близости с игроком.
Лучшие пассивные навыки для ведьмы в Path of Exile 2
Сосредоточьтесь на повышении основных характеристик миньонов: здоровья, брони и урона. Лучше всего для этого подойдут:
Raw Destruction (Сырое разрушение) — увеличивает урон от атак миньонов и заклинаний;
Power of the Dead (Сила мертвых) — увеличивает скорость атаки миньонов;
Pure Energy (Чистая энергия) — увеличивает максимальный энергощит;
Living Death (Живая смерть) —увеличивает здоровье миньонов.
Лучшее оружие для ведьмы в Path of Exile 2
Лучшим оружием для ведьмы служат скипетры, усиливающие миньонов и дающие бонусы к заклинаниям. Лучшим образцом является Omen Scepter (Скипетр Омена) — он дает навык Malice (Злоба) и увеличивает шансы на нанесение крита.
Также отдавайте предпочтение экземплярам с наивысшим значением духа и способностью скелет-воин. Это позволит вам тратить свои очки духа на другие типы миньонов и обрушить на врагов град разношерстных приспешников.
Лучшая броня для ведьмы в Path of Exile 2
Ищите экземпляры с энергетическим щитом и броню, увеличивающую характеристики миньонов. Как вариант — Crown of Thorns, т.е Корона Шипов.
Лучшие аксессуары для ведьмы в Path of Exile 2
Отдавайте предпочтение вещам, увеличивающим показатели жизни и урона. Самым желанным предметом для ведьмы является Emerald Ring (Изумрудное кольцо) или любые другие аксессуары с увеличенным уроном от хаоса.