Чародейка в Path of Exile 2: лучшие навыки, оружие и броня для персонажа

Лед и пламя — две главные стихии этого класса.

Подобно ведьме, чародейка в Path of Exile 2 — класс, ориентированный на дальний бой. Персонаж способен утопить врагов в лавине мощных заклинаний. Успех в бою зависит от правильного комбинирования магии. И в этом мы поможем.

Лучшие навыки и камни поддержки для чародейки

Многие руководства советуют выстроить все навыки вокруг конкретной стихии. Мы же рекомендуем создать себе более универсального воина.

Навык — Spark (Искра)

Камни поддержки — Arcane Surge (Магическая волна) и Conduction (Проводник)

Навык позволяет чародейке выпустить поток искр, движущихся по земле и поражающих несколько врагов. Первый камень дает магическую волну после полного расхода маны, а второй увеличивает вероятность наложения шока.

Навык — Flame Wall (Огненная стена)

Камни поддержки — Ignition (Воспламенение) и Fire Infusion (Огненная инфузия)

При помощи этого навыка создается огненная стена, поражающая всех проходящих через нее врагов. Воспламенение увеличивает шанс поджога, а огненная инфузия увеличивает огненный урон.

Навык — Frost Bomb (Ледяная бомба)

Камень поддержки — Magnified Effect (Усиленный эффект) увеличивает радиус действия заклинания на 40%.

Ледяная бомба представляет собой взрывающийся снаряд, который не только наносит ледяной урон врагам, но и делает их более уязвимыми к холоду. Камень поддержки способствует увеличению радиуса заклинания аж на 40%.

Навык — Ice Nova (Ледяная нова)

Камни поддержки — Glaciation (Ледяное усиление) и Cold Infusion (Холодная инфузия)

Ледяная нова создает мощный взрыв, отталкивающий врагов от чародейки и замораживая их. Первый камень увеличивает накопление заморозки на 50%, а второй увеличивает урон от холода.

Навык Ледяная нова.

Навык — Ember Fusillade (Огненный залп)

Камни поддержки — Fast Forward (Ускорение)

Огненный залп зависает в воздухе, после чего ударяет по врагам, нанося урон по области. Камень поддержки помогает снизить время задержки.

Лучшие пассивные навыки для чародейки

Сосредоточьтесь на усилении урона от стихийных атак, а также на увеличении запаса маны и энергощита. Лучшим выбором для вас станут:

Лучшее оружие для чародейки

Лучшим оружием для чародейки станет посох. Советовать конкретный экземпляр не будем, поскольку посохи отличаются элементальными свойствами. Если вам по душе пламя, то берите оружие, ориентированное на огненные атаки.

Например, Gelid Staff (Гелидовый посох) усиливает урон от ледяных атак, а Voltaic Staff (Вольтовый посох) увеличивает молниеносный урон.

Гелидовый посох с усилением урона от ледяных атак — то, что надо чародейке.

Лучшая броня для чародейки

Отдавайте предпочтение экземплярам, увеличивающим уклонение и прибавку к энергощиту. В частности, мы рекомендуем:

Лучшие аксессуары для чародейки

Рекомендуем вещи, способствующие увеличению атрибутов, маны, регенерации и скорости каста заклинаний. Хорошим выбором станет Crinsom Amulet of Talent (Амулет таланта Кринсома) — он ускоряет регенерацию и скорость каста.