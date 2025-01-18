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Консольные команды и читы в Minecraft

Иринчин Даргуев
корреспондент
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С ними в кубическом мире становится в два раза веселее.

Minecraft — это настоящая легенда игровой индустрии. За внешней простотой и кубическим дизайном скрывается огромный мир с множеством возможностей.

Но если геймеры хотят немного облегчить прохождение, всегда можно использовать разные читы. Собрали самые интересные консольные команды.

Как вводить консольные команды в Java Edition

Если вы используете Java-версию Minecraft, включить читы просто. Создайте новый мир и убедитесь, что для параметра «Разрешить читы» установлено значение «Вкл».

Создайте свой мир и откройте меню чата, нажав «/». Теперь в этом поле вы можете начать вводить консольные команды, чтобы активировать выбранный чит.

Как вводить консольные команды в Bedrock Edition

В Bedrock Edition процесс немного отличается. Создайте или загрузите мир и откройте меню. Перейдите на вкладку «Читы» и включите их.

Как и в Java, вы можете открыть меню чата и нажать на «/» для ввода команды. Если вы играете с геймпадом, вам нужно будет нажать вправо на крестовине, а затем выбрать чит из списка вариантов или ввести его с помощью цифровой клавиатуры.

Консольные команды на управление игрой

/help — список всех доступных консольных команд.
/gamemode — сменить режим игры.
/gamemode 0 — сменить режим игры на «выживание».
/gamemode 1 — сменить режим игры на «креатив».
/gamemode 2 — сменить режим игры на «приключение».
/difficulty peaceful — уровень сложности «мирный».
/difficulty easy — уровень сложности «легкий».
/difficulty normal — уровень сложности «нормальный».
/difficulty hard — уровень сложности «сложный».
/kill — убить вашего персонажа.
/kill [игрок] — убить игрока.

Читы администратора

/say [свой текст] — передать сообщение всем игрокам на сервере.
/tell [игрок] [свой текст] — передать личное сообщение выбранному игроку.
List — просмотреть список всех игроков на сервере.
op [игрок] — назначить администратором указанного игрока.
deop [игрок] — отобрать права администратора у игрока.
ban [игрок] — временно забанить игрока.
ban-ip [IP-адрес] — забанить игрока по его IP-адресу.
banlist — просмотреть список заблокированных игроков.
pardon [игрок] — снять бан с игрока.
pardon-ip [IP-адрес] — снять бан с IP-адреса.
kick [игрок] — отключить игрока от своего сервера.
whitelist add [игрок] — включить игрока в белый список.
whitelist list — просмотреть белый список игроков.
whitelist on — включить белый список на сервере.
whitelist off — отключить белый список на сервере.
whitelist reload — обновить белый список игроков.
remove [игрок] — удалить игрока из белого списка.
save-all — сохранить изменения на карте.
save-off — отключить автоматическое сохранение мира.
save-on — включить автоматическое сохранение мира.
stop — отключить сервер.
/publish — открыть доступ к миру другим игрокам по локальной сети.
clear [игрок] — убрать все предметы из инвентаря выбранного игрока.
/tp [ник игрока 1] [ник игрока 2] — позволяет телепортировать игрока 1 к игроку 2;
/tp [игрок] [x] [y] [z] — телепортировать игрока по координатам x,y,z;
/setworldspawn — установит точку спавна для всех игроков.

Читы на игровой мир

/worldborder set [размер] 1 — установить границы игрового мира.
/worldborder center [x] [y] — установка центральной точки, вокруг которой будут границы.
/worldborder damage buffer 5 — нанести урон игроку после пересечения границы.
/worldborder damage amount 0,2 — указать расстояния после границы, когда игрок начнет получать урон.
/worldborder warning time 2 — установить предупреждение о приближении к границе через 2 секунды после пересечения буферной границы.
/worldborder warning distance 5 — установить предупреждение о приближении к границе мира за 10 блоков до границы.
/worldborder add [размер] 1 — расширить границы на указанное количество блоков.
/worldborder get — показать на экране размер мира.
/gamerule commandBlockOutput false — отключить появление строчек текста о включении читов с помощью командного блока.
/gamerule doEntityDrops false — отключить выпадение предметов из сущностей.
/gamerule doFireTick false — отключить распространение огня по сгораемым блокам.
/gamerule doMobLoot false — отключить выпадение предметов из врагов.
/gamerule doMobSpawning false — отключить появление врагов ночью.
/gamerule doTileDrops false — отключить выпадение блоков после их разрушения.
/gamerule logAdminCommands true — включить запись действий администраторов в файл.
/gamerule mobGriefing false — отключить монстрам возможность уничтожать и переставлять блоки.
/gamerule naturalRegeneration false — отключить регенерацию здоровья игроков.
/gamerule randomTickSpeed 3 — установить диапазон случайных чисел, отвечающий за время созревания растений.
/gamerule reducedDebugInfo true — включить отображение всей информации на экране отладки.
/gamerule sendCommandFeedback false — отключить появление строчек текста о включении читов.
/gamerule showDeathMessages true — включить отображение сообщений о смерти персонажа.

Читы на погодные условия

/time set day/night — включение дня или ночи.
/weather clear — ясная погода.
/weather rain — дождь.
/weather thunder — гроза.
/toggledownfall — смена погоды с ясной на дождливую и наоборот.
/gamerule doDaylightCycle false — отключение смены дня и ночи.
/toggledownfall false — отключение осадков.
/time add [время] — перевести стрелки часов игрового мира. 1000 — один час, 24000 — сутки.
/time set 0 — выставить время суток в игровом мире на 0.
/time set 6000 — выставить время суток в игровом мире на 6000.
/time set 12000 — выставить время суток в игровом мире на 12000.
/time set 18000 — выставить время суток в игровом мире 18000.
/effect clear — очистить эффекты.

Читы на дом

/home set — установить точку дома.
/home — телепортироваться домой.
/home invite [игрок] — пригласить игрока к себе домой.
/home unvite [игрок] — выгнать игрока из вашего дома.
/home [игрок] — телепортироваться домой к игроку, если игрок выслал приглашение.
/homedelete — удалить точку дома.
/home list — показать список домов, куда вас пригласили.
/home ilist — показать список игроков, приглашенных к вам домой.
/home point — настроить компас на дом.

Читы на ресурсы

/give [игрок] minecraft: [предмет] — получить ресурсы в инвентаре выбранного игрока.
/itemdb — показать ID предмета в руке.
/give [игрок] minecraft: diamond 64 — получить запас алмазов.
/give [игрок] minecraft: diamond_pickaxe — получить алмазную кирку.
/give [игрок] minecraft: diamond_shovel — получить алмазную лопату.
/give [игрок] minecraft: diamond_axe — получить алмазный топор.
/give [игрок] minecraft: diamond_hoe — получить алмазную мотыгу.
/give [игрок] minecraft: diamond_sword — получить алмазный меч.
/give [игрок] minecraft: diamond_helmet — получить алмазный шлем.
/give [игрок] minecraft: diamond_chestplate — получить алмазную броню.
/give [игрок] minecraft: diamond_leggings — получить алмазные поножи.
/give [игрок] minecraft: diamond_boots — получить алмазные ботинки.
/give [игрок] minecraft: diamond_horse_armor — получить алмазную броню для лошади.
/give [игрок] scute — щиток.
/give [игрок] flint_and_steel — огниво.
/give [игрок] apple — яблоко.
/give [игрок] bow — лук.
/give [игрок] arrow — стрела.
/give [игрок] coal — уголь.
/give [игрок] charcoal — древесный уголь.
/give [игрок] emerald — изумруд.
/give [игрок] lapis_lazuli — лазурит.
/give [игрок] quartz — незер-кварц.
/give [игрок] amethyst_shard — осколок аметиста.
/give [игрок] raw_iron — рудное железо.
/give [игрок] iron_ingot — железный слиток.
/give [игрок] raw_copper — рудная медь.
/give [игрок] copper_ingot — медный слиток.
/give [игрок] raw_gold — рудное золото.
/give [игрок] gold_ingot — золотой слиток.
/give [игрок] netherite_ingot — незеритовый слиток.
/give [игрок] netherite_scrap — незеритовый лом.
/give [игрок] minecraft: clock — получить часы.
/give [игрок] minecraft: map — получить карту.
/give [игрок] minecraft: compass — получить компас.
/give [игрок] minecraft: golden_apple — получить золотое яблоко.
/give [игрок] minecraft: lava_bucket — получить ведро лавы.
/give [игрок] minecraft: tnt 64 — получить динамит.
/give [игрок] minecraft: mob_spawner — получить клетку для спавна монстров.
/give [игрок] minecraft: command_block 64 — получить командный блок.
/give [игрок] minecraft: redstone 64 — получить редстоун.
/give [игрок] minecraft: end_portal — получить «Энд портал».
/give [игрок] minecraft: gunpowder — получить порох.
/give [игрок] minecraft: bed — получить кровать.
/give [игрок] minecraft: chest — получить сундук.
/gamerule keepInventory true — сохранить инвентарь после смерти.

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