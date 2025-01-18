Консольные команды и читы в Minecraft

С ними в кубическом мире становится в два раза веселее.

Minecraft — это настоящая легенда игровой индустрии. За внешней простотой и кубическим дизайном скрывается огромный мир с множеством возможностей.

Но если геймеры хотят немного облегчить прохождение, всегда можно использовать разные читы. Собрали самые интересные консольные команды.

Как вводить консольные команды в Java Edition

Если вы используете Java-версию Minecraft, включить читы просто. Создайте новый мир и убедитесь, что для параметра «Разрешить читы» установлено значение «Вкл».

Создайте свой мир и откройте меню чата, нажав «/». Теперь в этом поле вы можете начать вводить консольные команды, чтобы активировать выбранный чит.

Как вводить консольные команды в Bedrock Edition

В Bedrock Edition процесс немного отличается. Создайте или загрузите мир и откройте меню. Перейдите на вкладку «Читы» и включите их.

Как и в Java, вы можете открыть меню чата и нажать на «/» для ввода команды. Если вы играете с геймпадом, вам нужно будет нажать вправо на крестовине, а затем выбрать чит из списка вариантов или ввести его с помощью цифровой клавиатуры.

Консольные команды на управление игрой

Читы администратора

Читы на игровой мир

Читы на погодные условия

Читы на дом

Читы на ресурсы