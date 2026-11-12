GTA 6 на ПК: когда выйдет игра и что известно о PC-версии

Дата выхода GTA 6 на ПК пока неизвестна. Rockstar Games подтвердила релиз 19 ноября 2026 года только для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Windows не анонсирована, поэтому купить или предзаказать ее в официальном ПК-магазине сейчас нельзя. Консольную GTA 6 уже можно предварительно загрузить, но для компьютеров эта возможность пока недоступна. Разбираемся, что действительно объявили разработчики, почему фанаты ждут ПК-порт и где проверять новости без слухов и выдуманных дат.

Когда выйдет GTA 6 на ПК

По состоянию на 11 ноября 2026 года Rockstar Games не объявила дату выхода GTA 6 на ПК. В официальном графике издателя указаны две консольные платформы, а Windows там нет. Это относится и к сообщению Take-Two от 9 ноября: в перечне будущих релизов компания назвала только PS5 и Xbox Series X|S.

Платформа Официальный статус Дата выхода PlayStation 5, включая PS5 Pro Подтверждена 19 ноября 2026 года Xbox Series X|S Подтверждена 19 ноября 2026 года ПК (Windows) Не анонсирована Не объявлена PS4 и Xbox One (обычная версия) Не анонсированы Не объявлена

Предзагрузка консольной версии началась 10 ноября. Для нее может понадобиться до 212 ГБ свободного места в зависимости от устройства. Эти цифры относятся к PS5 и Xbox Series X|S, а не к системным требованиям GTA 6 для компьютера.

Анонсировала ли Rockstar PC-версию GTA 6

Нет. На официальной странице GTA VI перечислены PlayStation 5 и Xbox Series X|S. ПК отсутствует и в свежем отчете Take-Two для инвесторов. При этом разработчики не заявляли, что Grand Theft Auto VI никогда не появится на Windows. Между «не анонсирована» и «не выйдет вообще» большая разница.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Официальный анонс ПК-версии должен исходить от Rockstar или Take-Two. Карточка в базе данных стороннего сайта, список желаемого в неофициальном магазине или публикация инсайдера не заменяют такого объявления. Если дата для компьютеров появится, ее должны подтвердить сами правообладатели.

Почему GTA 6 сначала выходит на PS5 и Xbox Series X|S

Rockstar выбрала консоли первыми, но не объясняла это решение договором эксклюзивности, проблемами с оптимизацией Windows или борьбой с пиратством. Такие версии нередко обсуждают в интернете, но приписывать их разработчикам нельзя.

У компании уже был похожий порядок релизов. GTA V появилась на PlayStation 3 и Xbox 360 17 сентября 2013 года, а на ПК — 14 апреля 2015-го. Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года. Компьютерная версия последовала 5 ноября 2019-го.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Эти примеры объясняют, почему аудитория рассчитывает на порт GTA 6, но не дают надежной формулы для подсчета его даты. У шестой части может быть другой график разработки и публикации. До заявления Rockstar любая конкретная дата останется догадкой.

Будет ли GTA 6 в Steam, Epic Games Store и Rockstar Games Launcher

Пока ни один из этих магазинов не объявлен площадкой продажи GTA 6 для ПК. Неизвестно и то, появится ли игра во всех сервисах одновременно или сначала выйдет в одном из них. Официального предзаказа для Windows нет.

ПК-магазин Статус GTA 6 Steam Площадка и дата не объявлены Epic Games Store Площадка и дата не объявлены Rockstar Games Launcher Площадка и дата не объявлены

С предложениями «купить ключ GTA 6 PC уже сегодня» лучше не спешить. Пока нет официальной ПК-версии и ее магазинов, проверить подлинность такого товара невозможно. Под видом предзаказа могут продавать сомнительные ключи, несуществующие копии игры или ссылки на поддельные страницы оплаты.

Когда могут назвать дату выхода версии для компьютеров

Rockstar не указала даже примерный срок объявления. Уверенно говорить о релизе в 2027 году нельзя: такой даты нет ни на сайте студии, ни в календаре Take-Two. Ноябрьская премьера на консолях сама по себе не запускает отсчет до выхода в Steam.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Предположение: новости о ПК-порте могут появиться после старта продаж консольной версии. Основание для такой версии — прошлые выпуски игр Rockstar, которые добирались до компьютеров позднее. Но это лишь возможный сценарий, а не обещание компании и не подтвержденный график.

Пока разумнее следить за анонсом, а не за «точными датами» без ссылки на Rockstar. Даже если студия назовет год, день релиза или начало предзаказов могут объявить отдельно.

Что известно о системных требованиях GTA 6 на ПК

Официальных системных требований PC-версии пока нет. Rockstar не сообщила, какая версия Windows понадобится, какие процессор и видеокарта обеспечат запуск, сколько нужно оперативной и видеопамяти, какой объем накопителя потребуется и на какой FPS рассчитаны минимальная и рекомендуемая конфигурации.

Сравнивать возможные требования с GTA V или другими современными играми можно только как ориентир, а не как спецификацию от разработчиков. Даже показатель «до 212 ГБ», опубликованный для предзагрузки на консолях, нельзя автоматически переносить на установку будущей версии для Steam.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Неизвестна и поддержка технологий масштабирования изображения и генерации кадров на Windows. Если Rockstar выпустит ПК-версию, она сможет указать эти функции вместе с требованиями и настройками графики. До того списки «минималок» с конкретными видеокартами остаются неподтвержденными.

Как следить за анонсом GTA 6 на ПК

Надежнее всего проверять несколько первоисточников. Новая платформа обычно появляется в анонсе игры, служебной документации или графике релизов издателя. На момент проверки ни один из них не содержит даты GTA 6 для Windows.

Официальная страница Grand Theft Auto VI

Rockstar Newswire — новости студии

Поддержка Rockstar — платформы и версии GTA VI

Take-Two — отчетность и календарь релизов

Признаками настоящего анонса станут упоминание PC или Windows в списке платформ, дата или окно выхода, официальная страница покупки и системные требования. Если объявят только одну из этих деталей, остальные по-прежнему нужно будет уточнять отдельно.

Пока итог простой: 19 ноября GTA 6 выходит на консолях, а дата выхода для ПК остается открытым вопросом. Когда Rockstar подтвердит компьютерную версию, появится смысл обсуждать конкретные магазины, требования и сроки предзаказа.