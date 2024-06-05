В «Мир танков» добавят танки 11-го уровня: когда они появятся в игре

Это рано или поздно должно было произойти.

Танки 10-го уровня в популярной онлайн-игре «Мир танков» уже совсем скоро перестанут считаться сильнейшими. Lesta Games (разработчик и издатель игры в России и Беларуси) собирается добавить новый уровень боев.

Если уж совсем вкратце: в игре (впервые за 14-летнюю ее историю) появятся более современные танки, более мощные танки, чем «десятки». Рассказываем, когда это случится, и рассуждаем, какими будут новые танки.

Когда появится 11-й уровень в «Мире танков»

Как сообщество игры и танковые блогеры поняли, что в их любимой игре появятся танки 11-го уровня? Несколько недель назад на официальном сайте Lesta Games появился таймер с обратным отсчетом. Без какой-либо конкретики.

Но 3 июня разработчики обновили его, добавив изображение с греческой цифрой XI. Тогда и стало всем понятно, что нас ждет через 231 день — именно столько осталось до начала этого переломного для игры события.

Через 231 день будет 22 января 2025 года. Тогда и состоится релиз танков 11-го уровня. Это уже точно, так как сегодня, 5 июня 2024 года, авторы игры подтвердили ранее ходившие догадки, выпустив свежий ролик про это событие.

Какими могут быть танки 11-го уровня в «Мире танков»

Слухи о возможном появлении в «Мире танков» машин 11-го уровня ходили еще в начале текущего года. Один из популярных танковых блогеров и стримеров Korben Dallas уверенно заявил об этом одним из первых. Тогда эта информация воспринималась гаданием на кофейной гуще, но Корбен либо что-то знал уже тогда, либо просто сделал предсказание, которое в итоге сбылось.

Пока вопросов на самом деле очень много: как будет происходить баланс нового уровня, будут ли танки 11-го уровня играть только со своим уровнем либо будут попадать в том числе и к «десяткам»? Анонсируют ли несколько танков 11-го уровня в один день, либо состоится анонс пока только одного танка? В общем, на все эти вопросы мы наверняка получим ответы только в начале 2025 года.

Но самый главный вопрос может звучать так: а какими будут эти танки? Вряд ли Lesta добавит танки типа M1 «Абрамс или Т-90. Это самые передовые танки, которые годятся на роль 12-го уровня, но никак не 11-го. А вот танки середины и конца холодной войны (60-е, 70-е, 80-е) вполне могут занять это место.

На роль 11-го уровня хорошо бы подошли советские танки типа Т-64А, Т-72А, Т-72Б или Т-80. Либо (как вариант) немецкий средний танк Leopard 2, разработанный в конце 80-х и доживший до наших дней.

Т-72 уже есть в другой танковой игре War Thunder. Фото War Thunder

Самым первым танком 11-го уровня мог бы стать немецкий средний танк Erich Konzept I, который ранее протестировали блогеры на супертесте. По своим характеристикам этот танк на две головы сильнее всех танков в игре.

У него невероятное орудие для 10-го уровня — 750 урона с выстрела имеют только ПТ-САУ, а здесь средний танк. По динамике же это скорее легкий танк. Слишком круто для «десятки», так что не удивимся увидеть его на 11-м уровне.

Erich Konzept I в Мир танков. Фото Erich Konzept I

В World of Tanks 11-го уровня может и не быть

По крайней мере никакого таймера с цифрой «11» на официальном сайте World of Tanks (игра с таким названием доступна только в Европе, Азии и США) замечено не было. То есть зарубежные игроки на этот раз «отдыхают» — танки 11-го уровня, видимо, будут эксклюзивны для русскоязычного кластера.