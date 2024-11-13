Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:30

S.T.A.L.K.E.R. 2 может появиться на торрентах в день релиза

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Защиты Denuvo в игре не будет.

Denuvo — больная тема для множества геймеров. «Пираты» честно признаются: защита не дает им поиграть в долгожданные релизы, платить за которые они не собираются. Более добропорядочные геймеры указывают на то, что Denuvo может вызывать проблемы с производительностью и активацией на ПК.

Обложка. Россияне, купившие S.T.A.L.K.E.R. 2, могут получить проблемы с законом

Так или иначе, покупать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России может быть попросту небезопасно с точки зрения отношений с законом — об этом уже предупредили депутаты и юристы. Поэтому вопросы о Denuvo и появлении проекта на торрентах сейчас стоят особенно остро. Что же нам все-таки известно в конкретном случае?

В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет Denuvo — в этом можно быть точно уверенным

Фото GSC

Игра выходит и в магазине GOG, политика которого прямо запрещает использовать DRM-системы, в том числе и злополучную Denuvo. А это значит, что в других магазинах ожидать появления защиты не приходится. Иначе какой смысл мешать игрокам в одном цифровом магазине, чтобы пустить все на самотек в другом?

Фото GSC

На первый взгляд может показаться, что такая стратегия чревата плохими продажами. Но разработчики из GSC вовсе не первые, кто решился выпустить свой проект без защиты и не прогадал. Достаточно вспомнить Baldur's Gate 3, продавшуюся невероятными для жанра тиражами. Она тоже выходила в GOG без Denuvo и в первые же сутки после своего релиза попала на торренты.

Кроме того, в S.T.A.L.K.E.R. 2 получится поиграть по подписке Xbox Game Pass Ultimate в день выхода — громкие релизы выгодны Microsoft. Это делает внедрение навороченных систем защиты еще менее сомнительным предприятием.

S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на торрентах в день релиза, а то, может быть, и раньше

Фото GSC

Предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2 уже началась, но, увы, только на консолях Microsoft — Xbox Series S и Xbox Series X. Вес дистрибутива составляет 146 гигабайт. Впрочем, едва ли ПК останется в стороне надолго. Судя по имеющейся информации, предзагрузка клиента игры в Steam начнется 18 ноября.

S.T.A.L.K.E.R. 2. S.T.A.L.K.E.R. 2 уже можно скачать — для игры понадобится больше 140 ГБ

Нетрудно догадаться, что вскоре после этого файлы окажутся на всех торрентах. Конечно, на этом этапе запустить «Сталкер» еще не выйдет, а вот скачать его заранее — рациональное решение. Во время релиза достаточно будет обновить торрент и докачать небольшое количество данных, необходимых для старта игры.

Фото GSC

Таким образом, ждать осталось совсем недолго. Может, разработчики и не стали продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России, да и отечественные законодатели уже поговаривают о его запрете. Однако, несмотря на это, играть в долгожданную новинку российские геймеры будут вместе со всем остальным миром.

S.T.A.L.K.E.R. 2. В России могут запретить S.T.A.L.K.E.R. 2. Насколько это реально и что ждет геймеров

Читайте также
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Дробязко заявила в суде, что ждет ребенка
За что Амарала уволили из «Спартака»
Валерий Карпин рассказал о подготовке сборной России к матчу с Брунеем
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В России могут запретить S.T.A.L.K.E.R. 2. Насколько это реально и что ждет геймеров

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости