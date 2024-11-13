S.T.A.L.K.E.R. 2 может появиться на торрентах в день релиза

Защиты Denuvo в игре не будет.

Denuvo — больная тема для множества геймеров. «Пираты» честно признаются: защита не дает им поиграть в долгожданные релизы, платить за которые они не собираются. Более добропорядочные геймеры указывают на то, что Denuvo может вызывать проблемы с производительностью и активацией на ПК.

Так или иначе, покупать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России может быть попросту небезопасно с точки зрения отношений с законом — об этом уже предупредили депутаты и юристы. Поэтому вопросы о Denuvo и появлении проекта на торрентах сейчас стоят особенно остро. Что же нам все-таки известно в конкретном случае?

В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет Denuvo — в этом можно быть точно уверенным

Фото GSC

Игра выходит и в магазине GOG, политика которого прямо запрещает использовать DRM-системы, в том числе и злополучную Denuvo. А это значит, что в других магазинах ожидать появления защиты не приходится. Иначе какой смысл мешать игрокам в одном цифровом магазине, чтобы пустить все на самотек в другом?

Фото GSC

На первый взгляд может показаться, что такая стратегия чревата плохими продажами. Но разработчики из GSC вовсе не первые, кто решился выпустить свой проект без защиты и не прогадал. Достаточно вспомнить Baldur's Gate 3, продавшуюся невероятными для жанра тиражами. Она тоже выходила в GOG без Denuvo и в первые же сутки после своего релиза попала на торренты.

Кроме того, в S.T.A.L.K.E.R. 2 получится поиграть по подписке Xbox Game Pass Ultimate в день выхода — громкие релизы выгодны Microsoft. Это делает внедрение навороченных систем защиты еще менее сомнительным предприятием.

S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на торрентах в день релиза, а то, может быть, и раньше

Фото GSC

Предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2 уже началась, но, увы, только на консолях Microsoft — Xbox Series S и Xbox Series X. Вес дистрибутива составляет 146 гигабайт. Впрочем, едва ли ПК останется в стороне надолго. Судя по имеющейся информации, предзагрузка клиента игры в Steam начнется 18 ноября.

Нетрудно догадаться, что вскоре после этого файлы окажутся на всех торрентах. Конечно, на этом этапе запустить «Сталкер» еще не выйдет, а вот скачать его заранее — рациональное решение. Во время релиза достаточно будет обновить торрент и докачать небольшое количество данных, необходимых для старта игры.

Фото GSC

Таким образом, ждать осталось совсем недолго. Может, разработчики и не стали продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России, да и отечественные законодатели уже поговаривают о его запрете. Однако, несмотря на это, играть в долгожданную новинку российские геймеры будут вместе со всем остальным миром.