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Коды и пароли от замков, тайников и сейфов в S.T.A.L.K.E.R. 2

Михаил Иванов
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S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото Steam
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Зона отчуждения усеяна тайниками и сейфами с ценными предметами. Многие из них открыты и доступны, и лишь некоторые тайники и двери защищены дополнительно кодовыми замками. И чтобы открыть их, нужно знать коды.

Ключи обычно находятся недалеко от сейфов или замков, но исследование Зоны и так занимает много времени, поэтому мы решили помочь и собрали все известные коды от замков, дверей и сейфов в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Коды и пароли на тайники, двери и сейфы в Сталкере 2

Расположение тайника, двери, сейфа

Локация

Код от замка

Код от военного сейфа на заводе «Росток»

Росток

195726

Код от двери на станции переработки отходов

Дикий Остров

2711

Код от сейфа возле Электрополя

Свалка

1708

Сфера (квест «Иголка в стоге сена»)

Малая зона

2765

Код от сейфа на селекторной вышке

Цементный завод

030794

Код от двери на армейских складах

Химический завод

0690

Код от тайника ученого из Лаборатории гидродинамики

Затон

4824

Код от тайника монолита на мусоперерабатывающей стандии

Дикий Остров

0505

Код от тайника на плотине «Янтарь»

Янтарь

5578

Код от двери на объекте технического обслуживания железных дорог

Затон

2468

Код от двери в тоннеле из квеста «Свет в конце тоннеля»

Кордон

1268

Коды от дверей в лаборатории Х18 на Заводе из квеста «Ответы стоят дорого»

Свалка

2605 и 2603

Код от подземной промышленной лаборатории на заводе «Луч» из квеста «Рассвет нового дня»

Химический завод

1976

Дверь от кабинета Кайманова в лаборатории Х15 на станции «Орбита»

Горелый лес

1995

Код от лаборатории Х15 на станции «Орбита»

Горелый лес

4221

Код от двери технического туннеля на Радаре

Малахит

1287975

Код от подвала в селе Лесное

Станция Янов

240983

Код от контейнера с зомбированными

Градирни

2777

Код от сейфа в пионерском лагере «Сказочный»

Горелый лес

1861

Код от сейфа доктора Далина из квеста «Долгожданный визит»

НИИЧАЗ

2006

Код от двери с тайником журналиста

Припять

2021

Код от подвала на Дуге

Дуга

2110
S.T.A.L.K.E.R. 2. Как изменились культовые персонажи из первого «Сталкера» в S.T.A.L.K.E.R. 2

Учитывая размах виртуальной Зоны отчуждения в Сталкере 2, мы уверены, что это еще не все коды. Мы обновим список, как только станут известны новые.

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