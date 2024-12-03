Коды и пароли от замков, тайников и сейфов в S.T.A.L.K.E.R. 2
Зона отчуждения усеяна тайниками и сейфами с ценными предметами. Многие из них открыты и доступны, и лишь некоторые тайники и двери защищены дополнительно кодовыми замками. И чтобы открыть их, нужно знать коды.
Ключи обычно находятся недалеко от сейфов или замков, но исследование Зоны и так занимает много времени, поэтому мы решили помочь и собрали все известные коды от замков, дверей и сейфов в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Коды и пароли на тайники, двери и сейфы в Сталкере 2
|
Расположение тайника, двери, сейфа
|
Локация
|
Код от замка
|
Код от военного сейфа на заводе «Росток»
|
Росток
|
195726
|
Код от двери на станции переработки отходов
|
Дикий Остров
|
2711
|
Код от сейфа возле Электрополя
|
Свалка
|
1708
|
Сфера (квест «Иголка в стоге сена»)
|
Малая зона
|
2765
|
Код от сейфа на селекторной вышке
|
Цементный завод
|
030794
|
Код от двери на армейских складах
|
Химический завод
|
0690
|
Код от тайника ученого из Лаборатории гидродинамики
|
Затон
|
4824
|
Код от тайника монолита на мусоперерабатывающей стандии
|
Дикий Остров
|
0505
|
Код от тайника на плотине «Янтарь»
|
Янтарь
|
5578
|
Код от двери на объекте технического обслуживания железных дорог
|
Затон
|
2468
|
Код от двери в тоннеле из квеста «Свет в конце тоннеля»
|
Кордон
|
1268
|
Коды от дверей в лаборатории Х18 на Заводе из квеста «Ответы стоят дорого»
|
Свалка
|
2605 и 2603
|
Код от подземной промышленной лаборатории на заводе «Луч» из квеста «Рассвет нового дня»
|
Химический завод
|
1976
|
Дверь от кабинета Кайманова в лаборатории Х15 на станции «Орбита»
|
Горелый лес
|
1995
|
Код от лаборатории Х15 на станции «Орбита»
|
Горелый лес
|
4221
|
Код от двери технического туннеля на Радаре
|
Малахит
|
1287975
|
Код от подвала в селе Лесное
|
Станция Янов
|
240983
|
Код от контейнера с зомбированными
|
Градирни
|
2777
|
Код от сейфа в пионерском лагере «Сказочный»
|
Горелый лес
|
1861
|
Код от сейфа доктора Далина из квеста «Долгожданный визит»
|
НИИЧАЗ
|
2006
|
Код от двери с тайником журналиста
|
Припять
|
2021
|
Код от подвала на Дуге
|
Дуга
|
2110
Учитывая размах виртуальной Зоны отчуждения в Сталкере 2, мы уверены, что это еще не все коды. Мы обновим список, как только станут известны новые.