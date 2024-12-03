Коды и пароли от замков, тайников и сейфов в S.T.A.L.K.E.R. 2

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Зона отчуждения усеяна тайниками и сейфами с ценными предметами. Многие из них открыты и доступны, и лишь некоторые тайники и двери защищены дополнительно кодовыми замками. И чтобы открыть их, нужно знать коды.

Ключи обычно находятся недалеко от сейфов или замков, но исследование Зоны и так занимает много времени, поэтому мы решили помочь и собрали все известные коды от замков, дверей и сейфов в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Коды и пароли на тайники, двери и сейфы в Сталкере 2

Расположение тайника, двери, сейфа Локация Код от замка Код от военного сейфа на заводе «Росток» Росток 195726 Код от двери на станции переработки отходов Дикий Остров 2711 Код от сейфа возле Электрополя Свалка 1708 Сфера (квест «Иголка в стоге сена») Малая зона 2765 Код от сейфа на селекторной вышке Цементный завод 030794 Код от двери на армейских складах Химический завод 0690 Код от тайника ученого из Лаборатории гидродинамики Затон 4824 Код от тайника монолита на мусоперерабатывающей стандии Дикий Остров 0505 Код от тайника на плотине «Янтарь» Янтарь 5578 Код от двери на объекте технического обслуживания железных дорог Затон 2468 Код от двери в тоннеле из квеста «Свет в конце тоннеля» Кордон 1268 Коды от дверей в лаборатории Х18 на Заводе из квеста «Ответы стоят дорого» Свалка 2605 и 2603 Код от подземной промышленной лаборатории на заводе «Луч» из квеста «Рассвет нового дня» Химический завод 1976 Дверь от кабинета Кайманова в лаборатории Х15 на станции «Орбита» Горелый лес 1995 Код от лаборатории Х15 на станции «Орбита» Горелый лес 4221 Код от двери технического туннеля на Радаре Малахит 1287975 Код от подвала в селе Лесное Станция Янов 240983 Код от контейнера с зомбированными Градирни 2777 Код от сейфа в пионерском лагере «Сказочный» Горелый лес 1861 Код от сейфа доктора Далина из квеста «Долгожданный визит» НИИЧАЗ 2006 Код от двери с тайником журналиста Припять 2021 Код от подвала на Дуге Дуга 2110

Учитывая размах виртуальной Зоны отчуждения в Сталкере 2, мы уверены, что это еще не все коды. Мы обновим список, как только станут известны новые.