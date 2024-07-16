Какой будет карта в S.T.A.L.K.E.R. 2
Чем ближе релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, тем больше сведений о долгожданной игре появляется в Сети. Но даже так про карту будущего проекта все еще известно очень мало. Собрали то немногое, что известно о данном элементе в Heart of Chornobyl.
Открытый мир в S.T.A.L.K.E.R. 2
Главной фишкой продолжения станет полноценный, а главное — бесшовный и большой открытый мир. Теперь можно будет спокойно передвигаться между разными местами, не боясь надоедливых подзагрузок. В «Тенях Чернобыля», «Чистом небе» и «Зове Припяти» Зона состояла из отдельных больших локаций, переход между которыми сопровождался экраном загрузки.
По словам разработчиков, размер игровой карты S.T.A.L.K.E.R. 2 составит 64 кв. км, что делает ее одним из крупнейших игровых миров в сеттинге постапокалипсиса. Для сравнения: площадь The Elder Scrolls V: Skyrim составляет 39 кв. км, в Red Dead Redemption 2 — 75 кв. км, а суша в GTA 5 занимала 49,4 кв.км.
Список локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2
На огромной карте игроков ожидают как новые, так и хорошо знакомые по прошлым частям локации. Список уровней выглядит следующим образом:
Кордон
Припять
Станция Янов
Свалка
Затон
Бар «100 рентген»
Радиолокационная станция «Дуга»
Болота из «Чистого неба»
Кладбище брошенной техники
Завод «Росток»
Деревня новичков
НИИ «Агропром»
Завод «Юпитер»
Неизвестные научные лаборатории
Железный лес
Рыжий лес
Горелый лес
Градирни
ЧАЭС
Как известно, сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжит оригинальную трилогию и разворачивается в наши дни. К этому моменту Зона увеличилась в размерах, природа постепенно восстанавливается, а некоторые постройки, наоборот, пришли в упадок. Для исследования доступно множество подземелий и лабораторий, а в зависимости от местности различаются биомы мутантов.
Также некоторые локации, вероятно, откроются только с выходом дополнений. Если верить материалам из утечек, то в будущем должны появиться Лиманск, Холодный остров, Песчаное плато. Так это или нет, покажет только время.
Карта S.T.A.L.K.E.R. 2 из коллекционного издания
В Интернете можно найти несколько карт будущего проекта. Одна из них представляет собой изображение, входящее в коллекционное издание для диска.
Она стилизована под карандашный рисунок и не отличается высокой детализацией. Но рассмотреть ряд ключевых объектов на ней все же возможно.