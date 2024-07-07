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Сегодня, 23:15

Какой будет карта в GTA 6

Иринчин Даргуев
корреспондент
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Фото ign.com/articles/gta-6-everything-we-know-map-locations
Предполагается, что карта в GTA 6 будет больше в 2,5 раза по сравнению с картой GTA 5.

Всех поклонников серии GTA интересует не только то, когда выйдет шестая часть, но и где будут разворачиваться события игры. На этот счет в сети крутится множество слухов и инсайдов. Собрали все, что известно о карте в GTA 6.

Сразу оговоримся: официальных данных о будущей игре мало. Большинство сведений предоставлены инсайдерами, а также добыты фанатами из утечек и слухов. Поэтому к моменту релиза все может сильно поменяться.

Карта GTA 6: все инсайды и слухи

Студия Rockstar заявляла, что GTA 6 гораздо больше предыдущей части. Предполагается, что шестая часть увеличится в 2,5 раза по сравнению с пятеркой. Напомним, что там поверхность занимала площадь 49,4 квадратных километров.

Сравнение возможной карты GTA 6 с другими частями серии.

Но в то же время ходят обратные слухи о том, что карта GTA 6 гораздо меньше ожидаемого. Вместо масштабности разработчики делают упор на проработанность местности. Не случайно ведь сообщалось, что более 60% зданий и интересных мест будут интерактивными и представляют интерес для игроков.

По словам авторов, местность будет меняться и расширяться, но пока непонятно как. Открываются ли отдельные уровни строго по сюжетной линии, зависит ли это от действий героев или Rockstar планирует добавлять новые локации после релиза — до появления официальных заявлений остается только гадать.

События игры развернутся в вымышленном штате Леонида и его окрестностях. Его прототипом послужил американский штат Флорида. Но, главное, спустя много лет геймеры наконец-то вернутся в уютный Вайс-Сити, который, благодаря современным технологиям, предстанет во всей красе. Сюда же перекочуют некоторые знакомые по Vice City места типа отеля Ocean View.

Один из концептов карты GTA 6, согласно инсайдам.

Но сам мегаполис, где творил свои дела Томми, будет лишь малой частью огромной карты. По слухам, местный аналог Майами станет центральной точкой, где развернутся ключевые события. Но множество миссий и квестов будут происходить в других поселениях, между которыми можно спокойно передвигаться.

По слухам, в шестой части появятся такие регионы, как Rockridge, Airport Central, Keys House и Little Haiti. Каждая область отличается уровнем городской застройки. Также инсайдеры уверены в появлении городов Карцер-Сити и неназванных аналогов Форт-Майерса и Форт-Нокса, где, как и в реальном мире, хранится золото.

По Сети гуляют совсем дикие слухи о том, что часть истории развернется или на территории Мексики, или в Бразилии.

Сравнение возможной карты GTA 6 с картой GTA 5.

Острова в GTA 6

Основная карта представляет собой один большой остров, а окружающий его океан исполняет роль «невидимой стены» или ограничителя. Наверняка морские глубины позволят исследовать на батискафе или в акваланге, как в предыдущей итерации.

Согласно недавним слухам, в игре появятся еще два дополнительных, но небольших острова. Пока непонятно, будут ли они доступны для посещения в любое время или это строго сюжетные локации. При их создании разработчики вдохновлялись Кубой, Багамами и еще одним неизвестным островом.

Фанатская карта GTA 6

Фанаты GTA 6 не стали ждать новых материалов от студии. Энтузиасты собрали воедино все сведения, инсайды, слухи и, ориентируясь на географию Флориды, выкатили собственную версию. Пусть она неофициальная, но весьма подробная.

Фанатская версия карты GTA 6, исходя из всех слухов и инсайдов.

На ней можно заметить обновленный Вайс-Сити, близлежащие окрестности и даже Бермудский треугольник. Хочется надеяться, что с последним будет связан интересный квест например, с поиском НЛО или сокровищ затонувших кораблей. Общий размер этой карты составил 80 квадратных километров, 50 из которых приходится на твердую поверхность, а остальные 30 — на океан.

Интересно, что сами разработчики говорили о том, что скрин настоящей карты уже слили в Сеть, но какой именно не указали.

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