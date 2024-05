Смесь «Мир танков» с Company of Heroes: обзор игры «В тылу врага 2»

Новая часть знаменитой серии предлагает игрокам коктейль из традиций и инноваций.

История серии «В тылу врага» интересна не меньше, чем сами игры, — неожиданный успех в нулевых годах, множество продолжений и спин-оффов самого разного качества, моды в сеттингах вроде Warhammer 40,000 и «Звездных войн»... Благодаря этому нетрудно забыть, что в последние годы основная серия переживала не лучшие времена. Иногда казалось, что ее время уже прошло.

Тем не менее Best Way после нескольких переносов все-таки выпустила Men of War 2. Теоретически на русском игра должна называться «В тылу врага 2», но на этот раз студия решила ограничиться исключительно англоязычным названием.

На Западном фронте без перемен. На Восточном тоже.

«В тылу врага» — это все еще «В тылу врага». Всякий, кто играл хотя бы в одну из предыдущих частей, мгновенно узнает геймплей, как узнают очертания лица старого друга. Однако для новичков стоит описать происходящее поподробнее.

Игрок отправляется на поля сражений Второй мировой, как Восточного, так и Западного фронтов, где ему предстоит атаковать, обороняться, выполнять другие поручения — все это пытаясь не растерять своих солдат слишком рано. И дело не только в сентиментальности: серия «В тылу врага» всегда отличалась вниманием к мелочам, приправленным изрядной толикой беспощадности.

Как известно, пули убивают людей, поэтому взвод ваших лучших солдат запросто может попасть под пулеметную очередь и погибнуть в считаные секунды. То же самое относится и к остальным, включая могучие тяжелые танки — оставите их без внимания, и очень скоро от них останутся только обломки. Но есть и хорошие новости — к врагам применяются те же самые правила.

А значит, командиру придется поработать — просчитывать маршруты движения, пользоваться складками местности, реагировать со скоростью молнии, сдвигая линию фронта, которая отображается прямо на игровой карте. Благо детализированность геймплея это позволяет: если к вашему танку приближаются пехотницы с гранатами наперевес, то можно вовремя отъехать. Или же, наоборот, дать газу — и наблюдать за тем, как враги превращаются в красные пятна.

Одна из основных особенностей серии, возможность поуправлять отдельным юнитом, придется здесь как никогда кстати — в такие моменты игра напоминает World of Tanks. Напоминают о ней и всплывающие надписи в духе «пробитие!» и «командир убит!». Продвинутая модель повреждения — это традиция серии.

Придется повозиться и с другими мелочами, про которые частенько забываешь в других стратегиях, — например, с боезапасом, который отнюдь не бесконечен. Впрочем, здесь все в рамках разумного — разработчики постарались сделать так, чтобы поединки не превращались в логистический кошмар.

Да, у каждого солдата есть свой собственный инвентарь, но в абсолютном большинстве случаев у игрока не будет необходимости в него залезать. А вот за полем зрения юнитов лучше следить — нельзя разобраться с угрозой, которую не видишь. И раненых лучше эвакуировать вовремя, но при этом не подставляя появляющихся из ниоткуда солдат-медиков под вражеский удар.

Иногда происходящее фрустрирует. А иногда — создает потрясающие сцены. Тяжелый танк прорывается к вражеским позициям, но ловит один снаряд за другим — и вот уже пылающая машина с мертвым экипажам по инерции подъезжает к чему-то вроде полевого склада. Взрыв боеукладки — и склад взлетает на воздух вместе с танком. В такие моменты забываешь о неотзывчивости управления, приводящей к гибели виртуальных подчиненных.

Родина вас никогда не забудет

Повоевать получится за три основные стороны Второй мировой — СССР, США и Третий рейх. И речь идет не только про обычные мультиплеерные матчи. В чем нельзя упрекнуть Men of War 2, так это в нехватке контента.

Каждой из фракций приготовлена сюжетная кампания, состоящая из шести больших миссий. Голливудской постановки ждать не стоит, но свою функцию кампании исполняют — сражения связываются личной историей одного из персонажей, с точки зрения которых мы и смотрим на происходящее.

Тем, кто предпочитает нарративу стратегические игрища, можно сразу отправиться в режим «Завоевание». Это даже близко не полноценный варгейм, а нечто напоминающее о режиме Galactic Conquest из Star Wars: Battlefront 2. В свой ход мы можем атаковать, в ход врага — обороняться, вот и вся история. Впрочем, мы можем выбрать «батальон», который будем использовать в атаке или обороне.

Каждый из доступных «батальонов» обладает своей спецификой — в танковой дивизии будет много разных танков, в пехотной — и так понятно... Батальоны можно редактировать самостоятельно в духе серии Wargame, а новые юниты для них открываются в ходе прогрессии.

Многие старые игроки были неприятно удивлены такой системой, заранее предположив, что покупать виртуальных солдатиков заставят за вполне реальные деньги. Но это не так, по крайней мере пока — микротранзакций в игре нет, а все, что можно купить, покупается исключительно за внутриигровые ресурсы.

Есть еще исторический режим, который позволит побывать на полях сражений крупнейших операций вроде советского «Багратиона» или «Оверлорда» союзников. Обе эти стороны получили по семь миссий. А вот вермахт остался без собственной кампании — задания с игрой за немецких солдат на этой вкладке скрываются под пунктом «дополнительные миссии», и их меньше.

Немалое разнообразие предоставляет и мультиплеер — тут и выбор «батальонов», и совместная игра против ботов, и классический кооператив. Игроки поощряются к активности через выполнение заданий в духе «уничтожить 50 танков», за которые приходит награда в виде ресурсов или новых подразделений.

Также привносит новую динамику система эшелонов — доступные игроку войска разбиваются на три категории, каждая из которых открывается только спустя определенный промежуток времени. До этого же придется воевать тем, что есть.

Привет, оружие!

Осталось поговорить о графике. И, объективно говоря, она совсем не радует. Детализация хромает, эффекты могли бы быть получше, а освещение покрасивее. Да, разработчики как могли «причесали» свой движок, но для 2024 года этого явно оказалось недостаточно. Правда, иногда игра все-таки показывает действительно красивые батальные пейзажи, особенно если убрать интерфейс — заслуга не столько спецэффектов, сколько масштаба и композиции.

Кроме того, неказистая с технической точки зрения картинка выигрывает от обилия мелочей. Упомянутое выше «пробитие» — это не просто слово, вы увидите медленно остывающий круг на броне своими глазами. Солдаты наконец-то научились рыть окопы — и траншеи честно отображаются на карте.

Да, удивить такими штуками сейчас вряд ли кого-то выйдет, но каждая из них работает на атмосферность, не перегружая «железо» слишком сильно. Оптимизацию нельзя назвать безупречной, но в целом здесь все очень прилично.

На войне как на войне

Одного взгляда на рейтинг Men of War 2 в Steam достаточно, чтобы понять — релиз вышел противоречивым. Есть те, кто радуется возвращению в любимую серию или просто наслаждается хорошей RTS. Другие же жалуются на многочисленные проблемы. Что именно не нравится второй категории? Список велик — технические проблемы, плохой ИИ, «казуальность», которая напоминает игрокам о Company of Heroes 3, неинтуитивный интерфейс, бесполезный «стелс»...

Все это справедливо, по крайней мере частично. Действительно, в попытке осовременить интерфейс разработчики сделали хуже, чем было раньше. ИИ оставляет двоякое впечатление — иногда кажется, что он не умеет ничего, кроме как атаковать укрепленные позиции в лоб на не подходящей для этого технике, а иногда боты всерьез удивляют неожиданными контратаками.

И, пожалуй, в отдельных моментах игра действительно стала несколько более аркадной, что иногда делает ее не проще, а сложнее: местные скоростные танки очень любят появляться там, где их не ждешь.

Тем не менее трудно отрицать не только то, что над Men of War 2 еще нужно как следует поработать, но и то, что авторы заложили весьма солидный фундамент. Проблем в игре хватает, но рано или поздно их исправят. И ничего удивительного в правках баланса механик после релиза нет. Важно, что в не самой крупной нише RTS появился еще один игрок — и, похоже, он намеревается остаться здесь надолго.